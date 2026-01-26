35년 사무직의 힘으로, 글쓰기 위해 시작한 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

나는 책 소유 욕심이 있다. 지적 허영심은 너무 부정적이고 아주 약간의 '책덕후'라고 표현하면 좋을 것 같다. 그냥 책이 좋은 거다. 어쩌면 학창 시절 경제적으로 어려워 책을 옆구리에 잔뜩 끼고 폼 내며 교정을 거닐지 못한 굶주림인가 싶어 혼자 웃을 때도 있다. 그래도 다행이다. 웃을 수 있으니. 그 기억을 아프게만 갖고 있다면 너무 슬플 것 같다.책 읽기에 좀 더 관심을 가지고 집중하게 된 계기가 있다. 직장 생활에는 회식과 저녁 모임이라는 피할 수 없는 숙명 같은 게 있다. 집에서 기다리는 어린 자녀 둘을 키우며 직장을 다닐 때. 회식을 안 가자니 이리저리 눈치 보였다. 식사만 하고 끝나는 것도 아니다. 지금처럼 '워라밸'이 단어로만 존재하던 시절이라 1차 식사, 2차 노래방, 3차는 노래 불렀으니 시원한 맥주 정도는 돼야 회식이 끝나곤 했다. 숱한 회식은 정신적 피폐만을 남겼다.그러다 출퇴근하는 버스 안에서 아니면 일찍 출근해 10~20분씩 잠깐의 시간 책 읽기가 내 숨통을 틔워 주는 기쁨을 알게 되었다. 짧지만 오롯이 혼자만의 시간, 심리적 안정, 눈을 뜬 명상 같은 그런 내적 편안을 스스로 알게 됐다. 그렇게 책 소유 욕심과 짧은 책 읽기는 빡빡한 직장 생활 중 소소한 나의 즐거움이었다.책 읽기와 글쓰기는 뗄 수 없는 관계인 것 같다. 그러나 글쓰기는 정말 욕심이었다. 직장을 다니면서 일기 쓰기를 몇 번이나 시도하고 실패했는지 기억조차 할 수 없다. 그나마 직장에서 마음껏 글쓰기를 한 것은 불만 민원에 대한 답글을 작성할 때였다. 내가 다닌 직장은 특히 불만 민원에 예민했다. 그 민원이 접수된 이유, 앞으로 어떻게 해결하겠다가 서면으로 전달되어야 하는 일이었다. 그 답변을 쓰면서 자연스럽게 글쓰기가 계속 이어졌을지는 모르겠다.퇴직하고 나니 한결 가벼워진 마음, 넉넉한 시간, 편안한 책 읽기가 가능했다. 그 수순이 글쓰기 인 양 노트북을 펴고 두서없는 글쓰기가 시작됐다. 오늘 마음이 이렇다, 저렇다, 퇴직하니 이게 좋다, 저게 좋다 이렇게 두서 없이 쓰기 시작하면서 퇴직 후의 불안도 조금씩 정리되고 있다.글쓰기도 조건이 필요한 것 같다. 책에서 보니 대부분 글쓰기 근육이라고 표현한다. 아직 잘 모르겠지만 내가 생각한 조건은 먼저 엉덩이 힘이다. 길게 앉아 있는 게 연습 돼야 딱 붙어 앉아 쓰고 고치고를 할 것 같다. 그런 면에서 나는 그 조건은 확실히 갖추고 있다. 35년간 사무직으로 앉아서 일을 했으니 말이다. 다음 조건은 재료인 것 같다. 식자재가 건강하고 풍성해야 맛있는 요리를 할 수 있듯, 글을 쓰는 것도 재료가 풍성해야 하지 않을까 생각했다. 그게 바로 책 읽기다.'IN'이 있어야 'OUT'이 나오지 않겠나 하는 게 나의 지론이다. 현재 나는 'IN'이 필요하다. 시간이 아무리 넉넉해도 책 읽기는 글쓰기와는 다르다. 나의 눈과 뇌가 아직 연습 되지 않아 많은 분량을 한꺼번에 받아들이지 못하고 있다. 급하지는 않다. '천천히 연습하면 되지' 하고 적당한 시간을 책 읽기에 할애하고 있다.다만 방식을 좀 바꾸었다. 꼭 책을 한 권씩 읽고 마칠 이유가 있나 싶어 3권의 책을 정하고 맛집 고르듯 골라서 읽는다. '오늘은 이 책으로. 오늘은 요만큼만 읽자… 그럼 남은 시간은 이 책을 좀 읽어볼까?' 책 읽기, 글 쓰기 전문가들이 볼 때 내 방식이 틀릴 수도 있다. 그러면 어떤가, 나에게 맞는 방식을 찾아 하면 되지 않을까. 목적지로 가는 길은 여러 갈래길이 있으니 일단 지금은 이렇게 가보자. 가다가 이 길이 아니면 다른 길을 찾으면 되지 않겠나.꾸준히 쓰고 읽고 끝내 하고 싶은 건, 책 한 권을 만드는거다. 글쓴이가 내가 되어 보는 거다. 내 삶을 글로 쓰고 책으로 만드는 것. 시간이 걸리더라도 나의 첫 결과물이 나오면 가족들과 조촐한 출판 기념회를 열어볼 생각이다. 생각만으로도 좋은 목표를 향해 읽고 쓰고 연습을 계속해보려 한다.