여수산단 일자리 위기 확산... 노조 "LNG 발전소가 현실적 대안"

석유화학산업위기대응 여수산단산별노조 공동대책위원회 기자회견여수국가산단의 장기 침체로 일자리 감소와 지역경제 위기가 심화되는 가운데, 산단 노동자들이 LNG 발전소 건설공사의 조속한 추진을 촉구하고 있다.

여수국가산단의 장기 침체로 일자리 감소와 지역경제 위기가 심화되는 가운데, 산단 노동자들이 LNG 발전소 건설공사의 조속한 추진을 촉구하며 집단 행동에 나섰다.석유화학산업위기대응 여수산단산별노조공동대책위원회는 26일 오전 11시 여수시청 현관 앞에서 기자회견을 열고 "사라지는 일자리와 무너지는 지역경제 앞에서 더 이상 물러설 곳이 없다"며 정부와 지자체의 즉각적인 결단을 요구했다.이날 기자회견은 여수국가산단에서 하나둘씩 사라지고 있는 일자리와 그 여파로 붕괴 위기에 놓인 지역경제 현실을 더 이상 외면할 수 없다는 문제의식 속에 마련됐다. 참가자들은 '노동자 생존권 보장하라', '일자리 대책 수립하라'는 구호를 외치며 현장의 절박함을 드러냈다.대표 발언에 나선 김종주 전국플랜트건설노동조합 여수지부장은 "여수국가산단은 60년이 넘는 시간 동안 여수 경제를 떠받쳐 온 핵심 산업 기반이지만, 지금은 희망을 찾기 어려운 상황"이라며 "정부가 여수를 고용위기 선제 대응 지역으로 지정했음에도 실질적인 대책은 현장에서 체감되지 않고 있다. 우리가 바라는 것은 지원금이 아니라 일자리"라고 강조했다.특히 그는 이미 인허가와 수주가 이뤄진 LNG 발전소 건설공사가 지연되고 있는 현실을 강하게 비판했다.김 지부장은 "안전과 환경이 중요하지 않다는 게 아니다. 공사가 시작조차 되지 않은 채 비정규직·일용직 노동자들은 생계의 벼랑 끝으로 내몰리고 있다"며 "여수에서 일할 수 없어 울산 등 다른 지역으로 3000여 명이 넘는 조합원들이 떠나고 있다"고 심각성을 지적했다.이어 최관식 민주노총 여수시지부장 역시 고용위기 대응의 한계를 짚었다. 최 지부장은 "선제 대응 기간이 끝났지만, 정작 고용위기는 해소되지 않았다"며 "이제는 고용위기 지역으로 공식 지정하고 그에 걸맞은 재정 지원이 필요하다"고 주장했다.그는 "재정은 다른 곳이 아니라, 지금 당장 일하지 못해 생계를 걱정하는 노동자들의 일자리를 만드는 데 쓰여야 한다"고 강조했다.최 지부장은 여수산단 기능 인력의 유출을 특히 우려했다. 그는 "여수 산단의 기능 인력은 전국 최고 수준"이라며 "지금 이 위기를 방치해 인력이 떠나버리면, 이후 산단이 회복되더라도 누가 그 현장을 책임질 것인가"라고 반문했다. 이어 "노동자들이 이 자리를 지키고 있어야 여수의 경제와 미래도 담보될 수 있다"고 말했다.노조는 기자회견문을 통해 "여수국가산단의 일자리 위기는 산단 내부 문제가 아니라 지역경제 전반을 위협하는 사안"이라며 "노동자의 실직은 소비 위축과 자영업·상권 붕괴로 이어진다"고 밝혔다. 또 LNG 발전소 건설에 대해 "현장을 떠난 노동자들이 다시 일할 수 있는 가장 현실적인 대안"이라고 강조했다.이어 "무분별한 개발이 아니라 안전과 환경을 전제로 한 책임 있는 추진을 요구한다"며 "특혜가 아닌 노동자들의 일할 권리를 보장해 달라"고 촉구했다.노조는 "정부와 지자체가 LNG 발전소 건설을 통해 일자리 창출과 지역경제 회복에 즉각 나서야 한다"고 촉구했다.