민주당 대전시당 "고 이해찬 전 총리 비보에 비통한 마음"

민주당 대전시당이 고(故) 이해찬 전 국무총리의 별세 소식에 깊은 애도의 뜻을 표하며 "비통한 마음을 금할 길이 없다"고 밝혔다. 대전시당은 고인을 추모하기 위해 시당사에 분향소를 설치하고, 시민과 당원이 함께 마지막 길을 배웅할 수 있도록 조문 공간을 마련했다.더불어민주당 대전광역시당(위원장 박정현)은 26일 발표한 추모 논평에서 "대한민국 민주주의의 큰 별이 졌다"며 "고 이해찬 전 국무총리님의 비보를 접하고 비통한 마음을 금할 길이 없다"고 애도했다.대전시당은 특히 고인이 생전에 강조했던 민주주의에 대한 신념을 언급하며 "민주주의는 멈춰 서는 순간 퇴보한다"는 고인의 발언을 인용해, 민주주의를 끊임없이 배우고 토론하며 진화시켜야 한다는 당부를 되새겼다.대전시당은 또 "불과 넉 달 전인 지난해 9월, 고인은 대전을 찾아 당원들을 향해 민주주의의 가치를 힘주어 강조했다"며 "그 절절한 당부는 이제 우리 모두가 이어가야 할 유언처럼 가슴에 새겨졌다"고 밝혔다.이어 "이해찬 전 총리의 삶은 대한민국 민주주의의 역사 그 자체"라며 "독재의 시대를 온몸으로 건너며 민주주의의 길을 열었고, 정치의 현장에서 민주주의를 한 단계씩 성장시킨 지도자였다"고 평가했다.대전시당은 고인이 보여준 정치적 행보에 대해 "시대의 흐름을 꿰뚫는 혜안과 원칙·소신을 끝까지 지키는 리더십, 안정과 개혁을 균형 있게 조율하는 정치적 역량을 함께 보여줬다"며 "평생을 바친 '정의로운 민주주의'와 '골고루 잘 사는 균형발전'의 과업을 반드시 이어가겠다"고 밝혔다.이와 함께 대전시당은 고인을 추모하기 위한 분향소를 대전시당 회의실에 마련했다. 분향소는 대전시 중구 용두동 서현빌딩 8층 대전시당에 설치됐으며, 27일 오전부터 장례 절차가 마무리될 때까지 운영된다. 당원은 물론 일반 시민 누구나 헌화하고 조문할 수 있다.대전시당은 또한 '공식 추도 기간'을 선포하고, 이 기간 동안 지역 내 모든 통상적인 정당 활동을 잠정 중단하기로 했다. 대전시당 주관 행사와 홍보 활동을 전면 자제하고, 소속 선출직 공직자와 당직자들에게도 언행에 각별한 주의를 기울일 것을 당부했다.박정현 대전시당 위원장은 "평생을 민주주의와 당의 발전을 위해 헌신하신 고 이해찬 상임고문님은 비록 우리 곁을 떠나셨지만, 그 치열했던 삶과 숭고한 뜻은 결코 사라지지 않을 것"이라며 "대전시당은 고인이 남기신 유지를 받들어 슬픔을 넘어 더 단단한 마음으로, 고인이 꿈꾸셨던 세상을 향해 나아가겠다"고 밝혔다.