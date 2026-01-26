'학생인권조례 폐지' 추진 임태희·최호정, 인권조례행사 축전?

▲오는 6월 서울시교육감 선거 출마 예정인 홍제남 전 오류중 교장은 26일 오전 10시 30분 서울시의회 앞에서 기자회견을 열고 “▲서울 학생인권의 날 기념식에 부당 압력을 행사한 국민의힘 시의원들의 공개 사과 ▲학생인권조례 폐지 시도 즉각 철회 ▲학생을 통제 대상이 아닌 존엄한 인간으로 존중할 것”을 요구했다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기