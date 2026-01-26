"지리산 지하수 고갈 위험 ... 산청 삼장, 증량 불허해야"

큰사진보기 ▲삼장지하수보존비상대책위원회,지리산지하수지키기공동행동은 26일 경남도청 앞에서 “산청 삼장 지하수고갈과 주민 피해 외면한 ㈜지리산산청샘물 증량 불허를 촉구한다”, “경상남도는 비과학적이고 절차적 위법인 증량 심의를 중단하고, 즉시 불허 결정하라”라고 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

경남 산청 주민들이 경남도청 앞을 찾아 ㈜지리산산청샘물에서 추진하는 '지하수 증량'에 불허해달라고 호소했다.삼장지하수보존비상대책위원회,지리산지하수지키기공동행동은 26일 이곳에서 "산청 삼장 지하수고갈과 주민 피해 외면한 ㈜지리산산청샘물 증량 불허를 촉구한다", "경상남도는 비과학적이고 절차적 위법인 증량 심의를 중단하고, 즉시 불허 결정하라"라고 촉구했다.지리산산청샘물은 기존 하루 600t 규모의 지하수 취수량을 1050t으로 늘리기 위해 증량 허가를 신청했다. 이는 낙동강유역환경청 행정협의 과정을 거쳤으며, 아직 경남도가 증량 허가 여부를 결정하지 않고 있다.주민들은 지리산산청샘물 공장이 위치한 산청군 삼장면 덕교리 일대가 산청군이 공식 발표한 지하수 고갈 위험 1등급 지역이라며 지하수 증량 반대를 요구하고 있다.주민대책위는 지난 12일, 13일, 19일에 이어 이날 또다시 경남도청 앞을 찾았다. 앞서 이들은 창원상공회의소 앞에서 이곳까지 거리행진했다. 지리산산청샘물의 모기업 무학주류 최재호 회장이 경남상공회의소연합회 회장 겸 창원상공회의소 회장으로 있다.주민들은 "지역 주민의 지하수 고갈 피해와 생존권 문제를 외면한 채, 공공재인 지하수를 기업의 돈벌이 수단으로만 보고 증량을 밀어붙이는 비양심적·무책임한 기업 운영을 규탄하고, 기업의 사회적 책임을 분명히 요구하는 것"이라고 주장했다.이들은 "지리산산청샘물은 주민피해에 대한 진정성 있는 사과도, 지하수 고갈에 대한 실질적 대책도 없이, 오직 증량만을 목표로 행정 절차를 밀어붙이고 있다"라며 "오히려 피해를 호소하는 주민들을 업무방해,명예훼손으로 고소하고, 무혐의 처분이 나왔는데도 끝까지 항고하는 이런 행태가 과연 지역과 공존하는 기업의 모습이냐"라고 따졌다.환경영향조사서 스스로가 '지하수고갈위험'을 경고하고 있다는 것이다.주민들은 "심의에 참가한 다수의 전문가들이 양수시험 이후 80m 이상의 수위변동, 영향구역 1km 이상으로 지역주민 피해 우려, 지하수의 지속가능성 문제 등 삼장지역 지하수 고갈 위험과 피해를 경고하고 있다"라며 "보완과 재보완이 필요하다는 의견이 반복적으로 제시되어 있다. 그러나 사업자는 이런 전문가들의 의견을 충실히 반영하지 않았고, 지하수고갈과 주민피해에 대한 핵심 쟁점은 아무것도 해소되지 않은 채, 낙동강유역환경청은 최종 심의를 끝냈다고 하고, 경상남도는 추가적인 검토도 없이 증량 결정을 서두르고 있다"라고 설명했다.주민들은 "아무 근거 없는 '증량 톤수' 결정, 비과학적이고 위법한 심의로 환경영향평가법 위반이다"라며 "환경부 지하수업무수행지침에 의하면, 삼장지역은 272톤 증량이 아니라, 오히려 감량을 해야 한다"라고 촉구했다.이들은 "이미 지리산산청샘물 600톤, LK샘물 400톤, 두 공장의 생활용수 284톤 만으로도 1284톤에 이르며, 주민의 생활용수사용량 165톤을 더하면 이미 개발가능량을 262톤이나 초과하는 심각한 지하수고갈 상태인 것입니다. 무얼 근거로 증량을 한다는 것이냐"라고 밝혔다.주민대책위는 "지리산산청샘물 증량 신청을 즉각 불허하라", "주민이 참여하는 양수시험을 즉시 재실시하라", "지하수고갈과 주민피해문제를 보완하지 못한 환경영향조사서 심의는 불법이다. 증량을 불허하라", "경상남도와 낙동강유역환경청은 사회대통합위원회 권고를 전면 수용하고, 과학적이고 공정한 심의절차를 다시 진행하라"라고 촉구했다.삼장지하수보존비상대책위원회,지리산지하수지키기공동행동은 "지하수는 기업의 이윤을 위한 수단이 아니라, 주민의 생명수이며, 미래세대의 공동자산이다"라며 "경상남도는 더 이상 책임을 미루지 말고, 고통받는 삼장지역주민의 목소리에 응답해야 한다"라고 요구했다.