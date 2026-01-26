[단독] 민주당 당직 사퇴한 이해식, 정원오 서울시장 선거 돕는다

큰사진보기 ▲이해식 더불어민주당 의원이 5일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회 전체회의에서 윤석열 대통령의 비상계엄 선포 사태에 대해 이상민 행정안전부 장관과 조지호 경찰청장에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲채현일 더불어민주당 의원이 지난해 10월 14일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 국가융합망 2차 사업에 관해 질의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당 전략기획위원장직을 사퇴한 이해식 민주당 의원이 오는 6·3 지방선거에서 서울시장 후보로 거론되는 정원오 성동구청장의 선거를 돕기로 한 것으로 확인됐다. 채현일 민주당 의원도 이 의원과 함께 정 구청장을 도울 예정이다.두 의원은 모두 정 구청장처럼 지방자치 경험이 있는 구청장 출신으로, 당내 현역 의원 중 정 구청장을 돕겠다는 의사를 밝힌 건 이들이 처음이다.이해식 의원은 26일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "지난 연말 (정청래) 당대표에게 정 구청장을 돕기 위해 (전략기획위원장직을) 그만둬야겠다고 얘기했는데 한 달만 더 있다가 하자고 해서 이제 (사퇴하게) 된 것"이라며 "저와 채현일 의원이 (정 구청장을) 돕기로 마음먹고 있다"라고 밝혔다.채 의원도 통화에서 정 구청장을 돕는 거냐고 묻자 "그런 셈"이라며 "정 구청장과 지방정부를 할 때 각자의 위치에서 했던 경험이 있기 때문에 서로에 대한 이해나 공감대가 크다"라고 전했다.앞서 민주당은 이 의원이 전략기획위원장직에서 사퇴하고 후임으로 이연희 의원이 임명됐다고 밝혔다. 박수현 민주당 수석대변인은 이날 오전 당 최고위원회의가 끝나고 기자들과 만나 "(이 의원이) 개인 사정으로 약 2~3주 전 당대표에게 (전략기획위원장직) 사의를 표명했고 오늘 신임 전략기획위원장이 임명됐다"라며 "지방선거와 관련해 서울시당을 지원하는 역할을 하기 위한 것으로 알고 있기 때문에 특별하게 드릴 말씀은 없다"라고 말을 아낀 바 있다.이 의원과 채 의원은 정 구청장과 지방자치를 함께한 경험이 있다. 재선 의원인 이 의원은 2008년부터 2018년까지 3선(16·17·18대) 강동구청장을 역임했으며 민주당 기초단체장협의회장을 지낸 바 있다. 초선인 채 의원은 2018년부터 2022년까지 영등포구청장을 지낸 뒤 중앙정치에 입성했다. 정 구청장은 서울 25개 자치구 중 현재 유일한 3선 구청장으로, 2014년 지방선거에서 성동구청장에 당선된 이래 12년간 성동구를 이끌었다.정 구청장은 오는 2월 초 출마 선언을 한 뒤 3월 초까지 구청장 사퇴 수순을 밟을 것으로 보인다. 중앙선거관리위원회는 오는 2월 3일부터 시·도지사 예비후보자 등록을 시작한다고 밝혔다. 지방선거 공직자 사퇴 시한은 선거 90일 전인 오는 3월 5일이다. 이 의원은 "(정 구청장이) 퇴임하게 되면 본격적으로 선대위를 꾸리게 될 것"이라고 전했다.현재 민주당에선 정 구청장 이외에도 박홍근·서영교·박주민·전현희·김영배 의원과 박용진 전 의원 등이 서울시장 후보로 이미 나섰거나 거론되고 있다. 김형남 군인권센터 사무국장도 서울시장 선거에 도전하기 위해 민주당 중앙당 예비후보자 자격심사위원회에 예비후보자로 접수한 상태다.