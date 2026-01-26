"대전교육청은 공립유치원 파행 방관 말고, 대책 마련하라"

큰사진보기 ▲전교조대전지부와 전교조 유아교육위원회 등은 26일 대전교육청 앞에서 기자회견을 열고, 공립유치원 방과후 과정 인력 체계 개편 등 안정적인 운영 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 공립유치원 방과후 교실의 기형적인 인력 구조로 인해 제대로 된 '돌봄'이 어렵다며 공립유치원 교사들이 대책 마련을 촉구하고 나섰다. 전국학교비정규직노조의 파업으로 인한 파행과 돌봄 공백, 갈등을 대전교육청이 방관하지 말고 인력체계 전면 개편 등 해결책을 마련하라는 주장이다.전교조대전지부와 전교조 유아교육위원회, 평등교육실현을위한 대전학부모회, 대전참교육학부모회 등은 26일 대전교육청 앞에서 기자회견을 열고 "대전교육청은 공립유치원 파행 운영을 방관만 하지 말고, 대책을 마련해 교사의 교육권을 보장하라"고 촉구했다.이들의 주장에 따르면, 현재 대전지역 공립유치원 현장은 파행과 갈등으로 신음하고 있다. 웃음소리가 넘쳐나야 할 방과후 교실은 기형적인 인력 구조와 감당할 수 없는 행정 업무, 실타래처럼 꼬인 노무 갈등으로 고통의 현장으로 변해버렸다는 것. 이로 인해 최소한의 '돌봄'조차 실종된 파행이 계속되고 있다는 주장이다.유치원 방과후 시간제·기간제 교사를 채용하여 운영 중인 세종·충남 등과 달리, 대전교육청은 교육공무직인 방과후 전담사를 채용하고 있다. 전국학교비정규직노동조합 소속 대전지역 유치원방과후전담사들은 지난해 12월 4일부터 약 50여 일 동안 생존권과 보호대책 마련을 촉구하며 대전교육청 현관 로비에서 총파업 투쟁을 벌이고 있다.이들과 대전교육청의 교섭이 난항을 겪으면서 파업이 길어졌고, 이에 대한 모든 부담이 공립유치원 교사들에게 전가되고 있다는 것. 따라서 대전교육청이 나서서 현재의 파행 운영을 끝낼 수 있도록 방과후과정 인력 체계 개편에 나서야 한다는 게 이들의 주장이다.이들은 기자회견문을 통해 세 가지를 요구했다. 이들은 먼저 파행적으로 운영되고 있는 방과후과정 인력 체계를 전면 개편할 것을 촉구했다.교육청이 추진한 '365 방과후과정'이 현장에서 이미 실패한 상황이며, 방과후과정전담사가 있음에도 시간제강사와 자원봉사자에 의존하는 구조가 고착화되면서 방과후과정의 전문성과 안정성이 심각하게 훼손되고 있다는 지적이다. 특히 반복되는 파업으로 돌봄 공백까지 발생하면서 공립유치원 이탈이 가속화되고 있는 만큼, 유아·학부모·교사 모두가 안심할 수 있는 지속 가능한 방과후 시스템을 마련해야 한다고 요구했다.두 번째 요구는 교육과정과 방과후과정 업무를 명확히 분리하는 교육청 차원의 가이드라인 제시다. 이들은 "유치원 교사는 교육자이지 채용 대행사나 회계 담당자가 아니"라며, 현재 교사들이 수업 준비 시간을 쪼개 대체 인력 채용, 급·간식 업체 계약, 행정 처리까지 떠안고 있는 현실을 강하게 비판했다.아울러 방과후 및 방학 중 돌봄 운영과 관련된 행정 업무가 교사에게 전가되지 않도록, 방과후 인력과 관리자, 행정실이 해당 업무를 담당하는 체계로 전환해야 하며, 이를 위해 교육청이 책임 있게 업무분장 기준을 마련해야 한다고 이들은 강조했다.끝으로 이들은 교육청 소속의 '순회 대체인력제도'를 즉각 도입하고 관련 예산을 지원할 것을 촉구했다. 방과후과정전담사의 연가나 병가로 발생하는 공백을 유치원 자체적으로 감당하는 데는 이미 한계에 도달했으며, 특히 소규모 병설유치원의 경우 교사들이 수업 중 수십 통의 전화를 돌려 대체 인력을 구해야 하는 실정이라는 것이다.이들은 "교육청이 직접 대체 인력을 채용해 즉시 파견하는 시스템을 구축하고, 유아 교육을 위해 쓰여야 할 교육비가 대체 인력 인건비로 쓰이지 않도록 별도의 예산을 편성해야 한다"고 촉구했다.이날 여는 발언에 나선 신은 전교조 대전지부장은 "수 년째 공립유치원의 상황이 점점 더 나빠지고 있다. 현재 차질 없이 방과후과정 운영되는 공립유치원은 모두 개인의 선의와 인간관계에 기대어 돌아가는 것"이라며 교육청 차원의 제도적 문제 해결을 촉구했다.이어 현장 발언에 나선 김도연 신탄진용정초병설유치원 교사는 "명확한 기준, 역할, 지침 없이 방과후전담사, 방과후업무실무원, 방학 중 시간제강사, 자원봉사자 등 다양한 직종의 인력이 투입되어 유치원 현장은 심각한 갈등과 피로를 겪고 있다"고 지적하면서 안정적인 유치원 운영 체계 마련을 촉구했다.또한 윤여진 대전봉명초병설유치원 교사는 "교사들은 방과후 과정을 운영하지 못한다고 하면 학부모들이 사립유치원으로 옮길 것이 두려워, 교육과정 운영은 물론 행정 공백과 돌봄 공백까지 동시에 떠안고 있다"며 "명확한 업무 기준과 역할 분담, 아이들의 안전과 교육을 최우선에 두는 행정이 필요하다"며 교육청이 명확한 업무분장 가이드라인을 마련할 것을 요구했다.아울러 연대발언에 나선 김영주 평등교육실현을위한 대전학부모회 대표는 "돌봄 교사의 인력 확충과 적당한 보수 체계, 지원 체계를 갖춰 유치원 선생님들은 아이들 교육에만 전념할 수 있도록 해줘야 한다"며 "재정이 부족해서 할 수 없는 것이 아니라 운영 기준을 아이들에게 맞춰야 한다"고 교육부·교육청 차원의 적극적인 교육 여건 개선을 촉구했다.김원배 전교조 전국유아교육위 부위원장도 "방과후 전담사의 파업으로 생긴 공백을 교사의 '헌신'이라는 이름으로 메꾸길 강요하는 교육청, 그리고 이를 거부하면 마치 교사의 자질이 부족한 양 몰아세우는 일부 관리자들이 문제"라고 지적했다.