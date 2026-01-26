조선인 여학생 37명의 용기, 일제 경찰도 막지 못했다

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

[청주공립고등여학교 연혁]

[청주여자고등학교 연혁]

[참고 문헌]

청주고등여학교는 1924년 4월 일본인 자녀들의 중등교육을 위해 설립됐다. 1938년 현재의 청주여중과 청주여자고등학교의 모태가 되는 '청주제2공립고등여학교'가 설립되면서 교명을 '청주제일공립고등여학교'로 교명을 변경했다.청주여중과 청주여자고등학교는 1924년에 설립된 청주고등여학교가 일본인 학생을 중심으로 개교한 만큼, 1938년에 개교한 청주제2공립고등여학교를 뿌리로 삼는다.1938년까지 청주제2공립고등여학교가 개교하기까지 청주지역에 조선인 여학생들의 중등교육을 가르치는 학교가 없었다.어쩔 수 없이, 조선인 여학생들은 일본인여학생들이 주축이 된 '청주공립고등여학교'에 다닐 수 밖에 없었다.1930년 당시 <동아일보> 등 언론 보도에 따르면 '청주공립고등여학교'에는 37명의 조선인 학생이 다니고 있었다.일제하 독립항쟁시기 중 최대 규모의 학생운동이 발생한 1930년 1월 21일, 청주공립고등여학교에 다니고 있던 조선인 여학생들도 예외는 아니었다.이들은 '하나의 집단'(一團, 일단)가 되어 청주공립농업학교와 청주공립고등보통학교의 학생들과 나란히 섰다.당시 언론 보도에 따르면 재학생 37명 중 30여명이 참석했다. 90% 이상이 참석해 '독립만세'와 '광주학생 만세'를 외쳤다.일제 경찰은 여학생이라고 해서 털끝하나 봐주지 않았다. 1930년 1월 26일 <동아일보>에 따르면 일제 경찰은 그해 1월 24일 여학생 김봉임(金鳳任) 등 10명이 청주경찰서에서 붙잡혀와 일제 경찰로부터 오래 동안 취조를 받았다.1월 22일 <중외일보>에 따르면 맹휴투쟁에 참여했던 청주고등여학교 조선인 여학생 11명이 '회적'(晦迹=종적을 감춤)했다.11명이 행방불명이 돼 종적을 알 수 없다는 내용으로 봐서, 일제 경찰에 의해 체포됐을 가능성도 있어 보인다. 이렇게 되면 체포된 학생은 10명이 아니라 11명이 될 수도 있다.조선총독부의 지시를 받은 청주고등여학교 측도 맹휴투쟁에 참여한 여학생에 대해 징계를 내렸다.1930년 2월 3일자 <동아일보>에 따르면 2명의 학생이 퇴학을 당했고, 또 다른 여학생 2명의 8개월 정학처분을 받았다. 이외에도 6명의 여학생에게 2개월 정학 처분이 내려졌다.일제의 부당한 처분에 대해, 청주고등여학교에 다니던 일본인 여학생들도 진성서를 내며 응원했다.1930년 2월 5일 이 학교에 재학중인 일본인 여학생 20여명은 홍 모 학생과 민 모 학생에 대해 '퇴학'과 '근신처분'을 내린 것은 "온당치 못한 일"이라며 징계를 취소해 달라는 진정서를 작성해 교장에게 제출했다.- 1924년 4월 24일 개교 (일본인 자녀들의 중등교육을 위해 설립)- 1938년 청주제일공립고등여학교로 교명 변경- 1945년 폐교- 1938.5.1. 청주제2공립고등여학교 개교(인문과 1학급, 4년제)- 1946.5.17. 청주공립여자중학교(6년제)로 개편- 1951.9.10. 청주여중과 청주여자고등학교로 분리- 2025.2.5. 제83회 졸업식(누적 졸업생 3만1360명)- 국가보훈처 이인찬(李仁粲, 1909~1998, 대통령포창) 선생 공훈록- 국가보훈처 박우양 (朴遇陽, 1912~?, 대통령 표창) 선생 공훈록- <동아일보> 기사 (1930. 1.21, 1.22, 1.26, 2.6, 2.9 2.17) 기사- <중외일보> 기사 (1930. 1.22)- <독립운동사 제9권>(독립운동사편찬위원회)