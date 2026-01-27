서울 생활 20년 뒤로, '탈수도권 유목민'이 된 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲짚단 위에 누워있는 로컬생활자 전소현 <오늘의평야 마을잔치> 죽산 농촌 활동 아카이빙을 하고 있다. ⓒ 전소현 관련사진보기

큰사진보기 ▲로컬생활자로서 일하는 전소현 편집자이자 작가로서 로컬 매거진 <로컬데이즈>에서 콘텐츠 기획자로 일하고 있다. ⓒ 전소현 관련사진보기

큰사진보기 ▲인터뷰 현장 비사이드클럽은 지난 10일 전주 지향집에서 전소현 로컬생활자를 만났다. ⓒ 김은회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 비사이드클럽 인스타그램 계정(@bside_seoul)에도 실립니다.

망망대해를 항해하는 뱃사람들에게 북극성은 절대적인 이정표입니다. 하지만 밤하늘에 어떤 빛도 보이지 않는다면 어떻게 해야 할까요? 여기, 자신만의 북극성을 쏘아 올려 나다운 삶의 방향을 찾은 사람이 있습니다. 지역을 옮겨 다니며 나만의 업을 만드는 '로컬생활자 소피' 전소현님을 지난 10일 전주에서 만났습니다.로컬생활자는 '탈수도권'을 지향하며 집 없이 여러 지역을 옮겨가며 생활하는 유목민을 뜻합니다. 서울에서 20년을 산 그는 화려한 '소비 인간'의 삶을 뒤로 하고, 지향하는 가치를 따라 지역 곳곳에서 살아보는 실험을 하고 있습니다. 로컬에서의 삶을 공유하고 사회 이슈를 이야기하는 활동가이자 작가, 에디터, 기획자, 디자이너 등 'N잡러'이기도 합니다. 정답이 아닐까 봐 망설이는 대신 일단 해보는 삶을 선택한 소피의 이야기를 전합니다. 아래는 전소현님과 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 것입니다."그때의 저는 '힙지로'를 사랑하는 여자였어요. 퇴근 후 커뮤니티에 안 들어간 적이 없고, 유행하는 것이라면 홀린 듯 지갑을 여는 소비 중심의 삶을 살았죠. 서울에 산다는 것 자체에 큰 자부심을 느꼈어요.""겉으로는 열정적이었지만 속은 곪고 있었어요. 무기력을 극복하려 더 열심히 일하다 번아웃이 오고, 이게 반복되었죠. 어느 순간 사람들과 대화도 싫고 제가 '고장 났다'라는 느낌을 받았어요. 결국 1년 동안 제주도로 갭이어를 떠나 나를 고장 나게 한 원인을 파헤치기 시작했습니다.'왜 서울의 환상에 젖어 성장 중독, 소비 인간으로만 살고 있을까?' 그 괴로움의 원인을 직면한 거죠. 특히 '내 집 마련' 같은 소유의 논리로만 집을 바라보던 관성에서 벗어나고 싶다는 갈망이 컸어요.""저는 '불평등에 대한 알레르기'가 심한 사람이에요. 갭이어 이후 '나다움 워크숍'으로 전주에 갔을 때, 서울과 지방의 극명한 대비를 느꼈고, 내면의 분노 버튼이 눌렸죠. 동시대를 살아가는데 누리는 기회와 자원이 이렇게 다르다니, 뉴스나 다큐멘터리로만 보던 불평등을 현장에서 직격타로 맞은 거예요.무엇보다 전주에서 만난 친구들이 충격적이었어요. 불평등을 한탄만 하는 게 아니라 직접 캠프를 열고 해결책을 찾는 '생산자'의 삶을 살고 있었거든요. 저는 서울에 살 때 아동 학대나 주거 불안정 같은 사회 문제에 분노하면서도, 직접 행동할 생각은 못했어요. 그런데 능동적으로 움직이는 친구들을 보며 제 안의 욕구가 언어화됐죠.자본주의의 소모품이 아닌 '사람'으로 살기 위해서는 소비자에서 생산자로 전환해야 한다는 걸 깨달았어요. 그런 삶의 태도를 본 이상, 다시 예전처럼 모른 척 살 수는 없겠더라고요. 그래서 서울 밖으로 나갈 궁리를 했습니다. 그리고 로컬에는 모든 사회적 이슈가 있거든요. 로컬에서 쓸모 있는 사람이 되고 싶었어요.""저는 '가치의 맥락을 편집하는 일'을 하고 있어요. 지역의 소외된 목소리를 가시화하고, 서울 밖에서도 다양한 삶이 가능하다는 걸 보여주는 콘텐츠를 만듭니다. 농촌 활동을 아카이빙하고, 지역 축제를 열어요. 커뮤니티를 통해 사람들을 연결하기도 합니다. 예를 들어, 지역살이를 꿈꾸는 관심자들과 이미 활동 중인 경력자들을 연결하는 거죠.경력자는 관심자의 니즈를 파악하지 못해 허수를 만들고, 관심자는 사수 없이 헤매며 서울에 머물러요. 정기 모임으로 서울 밖 사람들을 위한 커뮤니티를 꾸려 서로의 버팀목이 되어주는 식이죠. 최근에 이런 이야기를 엮어 책 <복닥맨션>을 출판했고요. 로컬 매거진 <로컬데이즈>에서 콘텐츠 기획자로도 일하고 있습니다.""'로컬생활자 소피'라는 캐릭터는 제 안의 무기력을 이겨내기 위한 선언이자 최면이었어요. 본체인 전소현은 사실 게으르고 미적거리는 사람이거든요. '왜 한곳에 정착하지 못하고 왔다 갔다만 할까' 고민하다가, 그 불완전함 자체를 내 삶의 방식으로 인정하기로 했어요.그리고 '로컬생활자 소피'라고 이름을 붙였어요. 방황이라고 생각했는데, 생활로 명명하니까 서사가 생긴 거예요. 그걸 시작으로 이제는 외부의 소음이 들리지 않을 만큼 제가 하고 싶은 일에 몰입하고 있어요. '내가 하는 일이 빛을 발하는 감각', 그게 몸에 배어 '습'이 되면 누구도 제 삶을 뺏어갈 수 없거든요. 깨닫기까지 6년이 걸렸어요.""살아남을 수 있다는 확신은 지금도 없어요. 다만, '하고 싶음'의 상태를 견디지 못해 선택한 거죠. 회사에 들어가지 않은 건 집단의 DNA가 이식되지 않기를 바랐기 때문이에요. 제 삶을 '로컬생활자'로 정의했으니 스스로 세계관을 만들어 나가야 되는데, 회사에 속하면 리더를 따라 회사의 규칙을 배우잖아요. 저는 경우의 수를 모두 실험하고 싶은데 회사라는 틀이 있으면 제약이 생기더라고요.물론 경제적인 생존은 아주 현실적인 문제죠. 저는 로컬에서 에디터, 작가, 콘텐츠 기획, 아카이빙 등 제가 할 수 있는 모든 경우의 수를 실험하며 수입원을 만들고 있어요. 하나의 직함에 갇히지 않으니 오히려 다양한 기회가 열리더라고요. 경제적으로 부족할 땐 주변에 SOS를 요청하기도 하고, 없으면 없는 대로 사는 법을 터득하고 있어요.""로컬 활동가들이 지치지 않도록 그들의 '믿을 구석'이 되는 게 제 꿈입니다. 제가 생각하는 로컬은 '지금 내가 머무르는 곳'이에요. 물리적인 위치, 장소성을 넘어선 개념이죠. 획일화된 로컬 패러다임을 깨고 다양성이 존중받는 생태계를 만들고 싶어요.당연한데 당연하지 않은 것에 분노하고 목소리를 내지 않으면, 그 부당함이라는 부메랑은 결국 나한테 돌아오거든요. 제가 '스피커'가 되어 로컬의 문제를 보여주고, 우리가 모르는 체하고 살았던 이면의 이야기들을 세상 밖으로 끄집어내는 활동을 하고자 합니다."인터뷰를 마치며 소현님은 우리를 지켜주던 안락함이 사실은 나를 회피하게 만드는 '안전 가옥'일지도 모른다는 이야기를 들려주었습니다. 내가 믿어온 세계를 의심하고 그곳을 떠나는 일은 당연히 불안하고 고통스러울 거예요. 하지만 새로운 집, 새로운 둥지, 새로운 나를 찾아간다는 건 사실 새로운 게 아니에요. 가장 '나다운 나'를 찾아가는 과정이죠.만약 지금 내가 행복하지 않다면 질문을 바꿔보세요. '어떻게 하면 행복할까?' 대신, '나는 어떻게 살 것인가?'를 스스로에게 물어보는 거죠. 안락한 요새를 부수고 나와 스스로 빛나기로 한 선택이, 결국 방황하던 당신의 삶에 단 하나 뿐인 '북극성'이 되어줄 거예요.