가덕도, 성장하는 부산의 끝

가덕도는 지금 개발과 보존의 경계에 서 있습니다. 신공항 건설 논의 속에서 섬의 역사와 생태, 그곳에 깃든 사람들의 삶이 지워질 위기에 놓였습니다. 이 연재는 시인, 소설가, 평론가, 연구자가 함께 가덕도를 다녀온 후 기획되었습니다. 매회 필진이 릴레이 형식으로 원고를 이어받아, 섬의 다양한 풍경과 장소성을 문학적 언어로 기록합니다. 이 연재가 성장 중심의 논리에 가려진 가치들을 되묻는 연대의 목소리가 되길 바랍니다.

"부산과 울산, 경남을 사랑하고 자랑스럽게 생각합니다. 그러나 우리들의 상당 수는 정든 이곳을 떠나지 않을 수 없습니다. 우리 젊은이들이 열정을 바쳐 일 할 자리가 너무도 부족하기 때문입니다. (···) 부산과 울산, 경남은 한때 한국 경제를 이끌어가는 경제 중심지였지만 지금은 옛말이 되고 말았습니다. 이 모든 것이 동남권의 제대로 된 세계적 관문공항이 없기 때문입니다. 제발 우리 미래세대를 위해 동남권의 제대로 된 국제 관문공항 하나 조속히 건설해 주십시오."

[필자 소개] 조민서. 부산에서 나고 자랐다. 서울대학교에서 사회학을 공부했고, 지금은 위스콘신대학교 사회학과에서 한국의 기후정치를 주제로 박사학위논문을 준비 중이다.