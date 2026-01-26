"지방소멸 막을 골든타임, 지방선거제 개혁해야"

큰사진보기 ▲불어민주당 대구시당과 경북도당은 26일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 지방소멸을 막을 선거제 개혁을 촉구했다. ⓒ 민주당경북도당 관련사진보기

오는 6.3지방선거를 앞두고 선거구 획정과 정치 개혁 과제를 논의할 국회 정치개혁특별위원회가 본격 활동에 들어간 가운데 더불어민주당 대구시당과 경북도당이 선거제도 개혁을 촉구했다.대구시당과 경북도당은 26일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 기초의회 선거구 3인 이상 전면 확대, 연동형 비례대표제 도입, 광역의회 선거제도 권역별 정당명부형 비례대표제 전환 등을 요구했다.기자회견에는 임미애 의원(경북도당위원장), 허소 대구시당위원장과 대구경북 지역위원장 등이 참석했다.이들은 "국회 정개특위 가동은 단순히 선거구를 획정하는 실무적 절차를 넘어 소멸 위기에 차한 우리 지역에 새 생명을 불어넣을 마지막 기회여야 한다"며 "이는 특정 지역만의 요구가 아니라 지방자치에 숨을 불어넣고 대한민국 민주주의의 기초를 다시 세우는 일"이라고 강조했다.대구경북 시·도당은 "수도권 일극 체제는 더욱 공고해지고 지역의 청년들은 기회를 찾아 고향을 떠난다. 이런 위기의 핵심에는 '정치의 실종'이 있다"며 "지역을 살릴 정책과 비전이 경쟁해야 할 자리에 특정 정당의 일당독점 구조가 견고하게 뿌리내리고 그 결과 지역 정치는 활력과 경쟁력을 잃고 동력을 상실했다"고 지적했다.이어 "현행 소선거구제 하에서 유능한 후보자들은 단지 정당이 다르다는 이유로 출마의 기회조차 얻지 못한다"면서 "유권자의 절반에 가까운 목소리가 의석에 반영되지 못하는 사표가 되고 견제받지 않는 권력은 비대해졌다"고 비판했다.이로 인해 갈수록 늘어나는 특정 정당 후보의 무투표 당선과 단체장들의 끊이지 않는 비위와 불법 행위는 주민들의 불신을 키우고 지역 정치를 고립시킨다는 것이다.이들은 "지역 정치가 주민의 다양한 의사를 담아내고 서로 경쟁하며 혁신하는 '정치적 토양'이 바뀌지 않는다면 지방소멸의 흐름을 막을 수 없다"며 정개특위가 지방자치의 온전한 실현을 위한 근본적 대책 마련에 나서야 한다고 강조했다.시·도당은 먼저 현재의 기초의회 선거구를 3인 이상으로 확대하고 연동형 비례대표제를 도입하는 한편 기초의회 의원 정수를 최소 9인으로 상향하고 비례대표 비율도 30%로 높여야 한다고 주장했다.또 행정통합에 대비하고 정치적 다양성을 강화하기 위해 광역의원 선거제도를 중대선거구제 또는 권역별 정당명부형 비례대표제로 바꾸어야 한다고 요구했다. 그러면서 전국적인 도입이 어렵다면 광주전남, 대전충남, 대구경북 등 행정통합을 추진하는 지역에서만이라도 우선 도입할 것을 결단하라고 요구했다.