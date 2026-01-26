부산·경남 민주당 또 "부울경 행정통합 결단해야"

부산과 울산, 경남의 시도당 위원장의 공식 기자회견에 이어 여당 안에서 계속 부울경 행정통합을 촉구하는 목소리가 이어지고 있다. 정부가 대대적인 재정 지원책을 내놓은 상황에서 다른 광역시도보다 뒤처져선 안 된다는 주장인데, 국민의힘 시도지사들은 주민 의견 수렴이 먼저라는 견해여서 충돌이 불가피할 것으로 보인다.
행정통합 온도차에 압박용 기자회견 이어져
더불어민주당 경남도당은 26일 경남도의회를 찾아 "부울경 행정통합 더는 미룰 수 없다. 박완수 도지사가 결단해야 한다"라고 밝혔다. 현장에는 창원의 지역위원장들이 함께했다. 이들은 "행정통합은 단순한 행정구역 개편이 아니라 수도권 일극 체제 극복과 지역 소멸의 위기에 대응하기 위한 시대적 과제"라고 강조했다.
사흘 전인 23일 이재명 대통령이 울산 타운홀미팅에서 "'몰빵'하는 정책들을 좀 바꿔야 한다"라면서 균형발전의 필요성을 부각한 것을 상기한 이들은 "이제 남은 것은 지역의 책임 있는 응답"이라고 박 지사를 압박했다. 통합 국면에서 발 빠른 대응이 중요하단 것이다. 이들은 부울경이 특별연합으로 먼저 문을 열고도, 정작 뒤로 밀려있다고 우려했다.
이를 국민의힘 단체장들이 메가시티를 걷어찬 결과라고 판단한 이들은 "(지금이라도) 선제적으로 비전, 사회적 합의를 만들어낼 때 연방정부에 준하는 수준의 광역 자치권, 재정 자율권을 당당히 요구할 수 있는 정치적 정당성을 갖게 된다"라고 꼬집었다. 지금 어떻게 하느냐에 따라 확보할 권한, 재정 규모가 달라질 수 있단 지적이다. 현재 광역단체장들은 행정통합에서 더 큰 권한을 요구하고 있다.
이들에 이어선 민주당 부산 강서구 지방선거 출마자들이 한데 모여 27일 통합 촉구 기자회견을 열기로 했다. 참석을 예고한 정진우 부울경 메가시티 포럼 운영위원장은 <오마이뉴스>에 "박형준 부산시장과 박 도지사의 의견을 보면 지방선거 이후에나 하자는 태도인데 너무 늦다. 당장 행정통합 열차에 올라타야 한다"라고 목청을 키웠다.
참석자들도 대전충남, 광주전남을 시작으로 형성된 행정통합의 기회를 놓치면 안 된다는 의견이다. 정 위원장은 "부울경 따로따로 대응해선 수도권 일극체제 대응이 어렵다. 이미 특별연합 추진 등으로 토대가 구축돼 있다. 결단의 문제이지 준비가 덜 된 건 아니다. 이러한 내용을 회견문에 담을 예정"이라고 말했다.
지방선거가 5개월 밖에 남지 않았지만, 민주당이 광역단체 경계를 허물자며 속도전에 나선 건 이재명 정부의 움직임과 관련이 있다. 앞서 16일 김민석 국무총리는 행정통합 인센티브 정책을 발표하면서 정부 차원의 전폭적 지원을 약속했다. 통합지자체에 최대 4년간 20조 원에 달하는 지원 방안을 공개한 김 총리는 "확실한 지원, 그에 상응하는 자율성과 책임성을 부여하겠다"라고 말했다. '5극 3특' 대통령의 대선공약 실현에 힘을 준 셈이다.
그동안 부산경남 행정통합 공론화 과정을 지켜봐 온 부울경 민주당은 이후 바로 "6월 선거에서 통합을 완수하자"라고 제안하며 야당 소속 단체장을 상대로 주도권 경쟁에 들어갔다. 기간을 줄여 선거 날 행정통합 광역단체장을 즉시 선출하자는 게 핵심이다(관련기사: 민주당 "6월 지방선거에서 부울경 통합 단체장 뽑자"
그러나 부산시와 경남도의 반응은 매우 부정적이다. 국민의힘이 정부 발표를 선거용 이벤트로 해석하는 가운데, 박 시장도 지역 언론과의 인터뷰에서 "떡을 주는 게 아니라 떡시루를 주는 방식, 즉 제도로 보장해야지 유인책만으론 지속가능하지도 않고 지방분권 취지에도 맞지 않는다"라고 반발했다.
통합 창원시의 진통을 경험한 박 지사도 같은 생각을 내비쳤다. 이날 실국본부장회의를 주재한 그는 행정통합에서 필요한 건 "지방분권"이라고 못을 박았다. 게다가 두 단체장은 공론화 과정에 따라 주민투표 절차를 강조하고 있어 민주당 제안 수용 가능성이 낮을 전망이다. 시 관계자는 "과거 여러 통합 추진 갈등에서 보듯 속도가 중요한 게 아니다"라고 말했다.