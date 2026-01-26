이 대통령 "다 여러분 덕분, 통닭이라도 한 마리씩 사줘야"

큰사진보기 ▲대통령이 26일 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에 있는 초국가범죄 특별대응 TF 사무실을 격려 방문해 현황 보고를 받고 있다. 2026.1.26 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"다 여러분 덕분이다. 통닭이라도 한 마리씩 사줘야겠다."

"피자 사주십시오!"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에 있는 초국가범죄 특별대응 TF 사무실을 방문해 캄보디아 현지에서 근무하는 공무원들과 화상통화하며 격려하고 있다. 2026.1.26 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에 있는 초국가범죄 특별대응 TF 사무실을 격려 방문해 직원들과 기념 촬영을 하고 있다. 2026.1.26 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 26일 캄보디아 현지에서 한국인 대상 스캠과 인질 강도 등의 초국가범죄에 대응하기 위해 활동 중인 코리아전담반 직원들과 영상회의 중 나눈 대화다.이 대통령은 이날 정부서울청사 창성동 별관에 위치한 '초국가범죄 특별대응 TF' 사무실을 깜짝 방문해 직원들을 격려했다. 강유정 청와대 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 이 대화를 소개하면서 "좌중이 한바탕 웃었다"고 전했다.그에 따르면, 이 대통령은 이날 초국가범죄 특별대응 TF 출범 이후 보이스피싱, 노쇼사기 등 각종 스캠 범죄 신고 건수가 급감하고 있다는 사실을 보고 받고 해외를 거점으로 발생하는 스캠 범죄에 대해 적극 대응할 것을 지시했다. 특히 "한국인들을 건드리면 패가망신한다는 사실을 동남아 현지 언론과도 공조하는 등 적극 알리라"고도 강조했다.동남아 현지 언론과의 공조 주문은 캄보디아 현지의 코리아전담반과의 영상회의 중 나온 얘기였다.이 대통령은 "가족들과 떨어져서 열악한 환경 속에서도 고생이 많다"라며 "여러분들의 노고에 대해 국민 모두 감사하게 생각하고 있으니 자부심을 가져도 좋다"고 했다. 또한 "단속 실적을 널리 홍보하고 현지 언론에도 많이 알리는 게 좋을 것 같다"고 덧붙였다.통닭·피자뿐 아니라 예산 및 인력 지원도 약속했다. 강 대변인은 "이 대통령은 현지 코리아전담반에게 '필요한 건 뭐든지 말하라'라며 예산과 인력을 적극 지원할 것을 지시했다"고 밝혔다.이 대통령은 이 자리에서 지난 23일 국내에 송환된 캄보디아 거점 스캠 조직 한국 국적 피의자 73명에 대한 현지 검거 및 국내 송환 과정에 대한 설명을 듣고는 '부처 간 벽을 허문 유기적 공조 체제의 중요성'도 다시 당부했다.참고로 청와대는 역대 최대 규모였던 이번 범죄 피의자 국내 송환과 관련해 "캄보디아 현지에 파견된 코리아전담밤, 국가정보원, 현지 경찰 등 수사팀이 장기간에 걸친 추적 끝에 거둔 성과"라고 평한 바 있다.한편, 초국가범죄 특별대응 TF는 이 대통령의 지시로 마약·스캠·온라인 도박·디지털 성범죄 등의 초국가범죄에 대응하기 위해 구성된 범정부 컨트롤타워다. 국정원·금융위·검찰청·국세청·관세청·경찰청·외교부·법무부·방송미디어통신위원회·KISA 등 10개 기관이 참여해 활동 중이다.