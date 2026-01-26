메뉴 건너뛰기

정치

광주전라

26.01.26 15:52최종 업데이트 26.01.26 16:59

광주시의회 "행정통합시 지역구 의원 정수 2명으로 늘려야"

"광주 23명·전남 61명 격차로 과소 대표 문제 우려… 인구 비례 의석수 확보해야"

광주광역시의회 의원들이 26일 시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 광주·전남 행정통합 특별법에 광주 지역구 의원의 정수를 2명으로 늘리는 내용을 포함시켜야 한다고 주장하고 있다.
광주광역시의회가 광주·전남 행정통합 특별법에 광주 지역구 의원의 정수를 2명으로 늘리는 내용을 포함시켜야 한다고 주장했다.

광주시의회는 26일 의원 정수 확대 등을 골자로 한 '광주전남특별시 설치를 위한 특별법' 수정안을 광주·전남 행정통합추진기획단에 전달했다고 밝혔다.

수정안은 통합 지방정부의 견제와 감시 기능을 강화하고, 지역 균형 발전을 도모하는 데 초점을 맞췄다.

먼저 현재 광주 23명, 전남 61명인 광역의원 수 격차가 통합 의회에서 광주 시민의 과소 대표 문제로 이어질 수 있다는 우려를 반영해 올해 6·3 지방선거에 한해 광주 지역구 의원 정수를 1명에서 2명으로 확대·선출, 인구 비례에 부합하는 의석수를 확보하도록 했다.

또 의회의 집행부 견제 권한을 강화하기 위해 ▲정무직 부시장 및 산하기관장 등에 대한 인사청문회 실시 의무화 ▲감사위원장 임명 시 의회 동의 절차 도입 ▲의회 예산 편성권 독립 및 예비비 신설 조항 등을 담았다.

▲AI·반도체 등 미래 산업 육성을 위한 국가 지원 의무화 ▲자치구 재정 손실 방지를 위한 조정교부금 특례 신설 ▲공무원 통합 전 근무지 근무 보장 등 재정 분권과 공직자 권익 보호를 위한 조항들도 넣었다.

시의회는 또한 전남도의회에 행정통합 주요 쟁점을 논의하기 위한 '시·도의회 광주·전남 통합 공동 TF' 구성을 공식 제안했다.

시의회는 공동 TF를 통해 ▲통합특별시의 명칭 ▲청사 위치 ▲통합 특별법안의 쟁점 사항 등을 함께 논의하고 합리적인 대안을 모색한다는 계획이다.

신수정 의장은 "통합특별시의 명칭과 청사 문제는 시민의 삶과 정서에 맞닿아 있는 부분으로 행정적 효율성만으로 결정할 수 없다"며 "시민의 공감과 이해를 바탕으로 결정하기 위해 전남도의회에 공동 TF 구성을 제안했다"고 설명했다.

이어 "앞으로 정책토론회와 공청회, 의회 홈페이지 내 '시민소통 플랫폼' 등 온·오프라인 채널을 통해 수렴된 시민들의 의견을 지속해서 통합 논의 과정에 반영할 계획"이라고 말했다.

