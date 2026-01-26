광주시의회 "행정통합시 지역구 의원 정수 2명으로 늘려야"

큰사진보기 ▲광주광역시의회 의원들이 26일 시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 광주·전남 행정통합 특별법에 광주 지역구 의원의 정수를 2명으로 늘리는 내용을 포함시켜야 한다고 주장하고 있다. ⓒ 광주광역시의회 관련사진보기

광주광역시의회가 광주·전남 행정통합 특별법에 광주 지역구 의원의 정수를 2명으로 늘리는 내용을 포함시켜야 한다고 주장했다.광주시의회는 26일 의원 정수 확대 등을 골자로 한 '광주전남특별시 설치를 위한 특별법' 수정안을 광주·전남 행정통합추진기획단에 전달했다고 밝혔다.수정안은 통합 지방정부의 견제와 감시 기능을 강화하고, 지역 균형 발전을 도모하는 데 초점을 맞췄다.먼저 현재 광주 23명, 전남 61명인 광역의원 수 격차가 통합 의회에서 광주 시민의 과소 대표 문제로 이어질 수 있다는 우려를 반영해 올해 6·3 지방선거에 한해 광주 지역구 의원 정수를 1명에서 2명으로 확대·선출, 인구 비례에 부합하는 의석수를 확보하도록 했다.또 의회의 집행부 견제 권한을 강화하기 위해 ▲정무직 부시장 및 산하기관장 등에 대한 인사청문회 실시 의무화 ▲감사위원장 임명 시 의회 동의 절차 도입 ▲의회 예산 편성권 독립 및 예비비 신설 조항 등을 담았다.▲AI·반도체 등 미래 산업 육성을 위한 국가 지원 의무화 ▲자치구 재정 손실 방지를 위한 조정교부금 특례 신설 ▲공무원 통합 전 근무지 근무 보장 등 재정 분권과 공직자 권익 보호를 위한 조항들도 넣었다.시의회는 또한 전남도의회에 행정통합 주요 쟁점을 논의하기 위한 '시·도의회 광주·전남 통합 공동 TF' 구성을 공식 제안했다.시의회는 공동 TF를 통해 ▲통합특별시의 명칭 ▲청사 위치 ▲통합 특별법안의 쟁점 사항 등을 함께 논의하고 합리적인 대안을 모색한다는 계획이다.신수정 의장은 "통합특별시의 명칭과 청사 문제는 시민의 삶과 정서에 맞닿아 있는 부분으로 행정적 효율성만으로 결정할 수 없다"며 "시민의 공감과 이해를 바탕으로 결정하기 위해 전남도의회에 공동 TF 구성을 제안했다"고 설명했다.이어 "앞으로 정책토론회와 공청회, 의회 홈페이지 내 '시민소통 플랫폼' 등 온·오프라인 채널을 통해 수렴된 시민들의 의견을 지속해서 통합 논의 과정에 반영할 계획"이라고 말했다.