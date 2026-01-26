"특별한 희생에는 특별한 지원을... 성남 원도심 국가가 책임져야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 김지호 대변인은 26일 오후 2시 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 서울공항 고도제한과 광주대단지 강제이주의 역사로 구조적 차별을 겪어온 성남 원도심에 대해 국가의 책임 있는 지원을 촉구했다. ⓒ 성남시 생활권 재개발 5개연대 관련사진보기

"상하수도도, 도로도, 안전 대책도 없는 산비탈에 주민들을 내려놓고 국가는 책임을 다했다고 말했습니다. 그 결과 주민들은 반세기 동안 낙인과 위험 속에 살아왔습니다."

더불어민주당 김지호 대변인은 26일 오후 2시 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 서울공항 고도제한과 광주대단지 강제이주의 역사로 구조적 차별을 겪어온 성남 원도심에 대해 국가의 책임 있는 지원을 촉구했다.김 대변인은 "성남 원도심의 열악한 주거환경은 개인의 문제가 아니라 국가 정책의 결과"라며 "특별한 희생에는 특별한 지원이 필요하다는 이재명 대통령의 국정 철학이 지금 이곳에서 실현돼야 한다"고 강조했다.이날 기자회견에는 태평2·4구역 민정자 위원장, 태평1구역 이연주 위원장, 단대구역 장금만 위원장, 상대원1·3구역 김지현 위원장, 은행1·금광2구역 강주현 위원장, 태평2·4동 강호범 부위원장 등 성남 원도심 재개발·재건축 현장의 주민 대표들이 함께했다.김 대변인은 "1960년대 후반, 국가는 서울의 무허가 주택을 철거하며 수만 명의 시민을 아무런 기반시설도 없는 광주대단지로 강제 이주시켰다"며 "상하수도·도로·안전 대책 없이 주민을 내몰아놓고 책임을 외면한 국가의 선택이 오늘의 원도심 주거위기를 만들었다"고 지적했다.이어 "최고 경사도 25도, 도로경사율 46%에 달하는 골목길은 행정 수치가 아니라 아이들의 등굣길"이라며 "소방차조차 접근하지 못하는 구조 속에서 발생한 주택 붕괴 사고는 예고된 인재"라고 밝혔다.김 대변인은 정부와 정치권에 ▲광주대단지 사건에 대한 국가 책임 공식 인정과 '성남 원도심 주거권 회복 특별법' 제정 ▲급경사지 기반시설 및 주거 안전 인프라에 대한 국가 직접 지원 ▲서울공항 고도제한의 합리적 완화 ▲위례~삼동선의 조속한 건립을 강력히 요구했다.특히 위례~삼동선에 대해 "단순한 교통 노선이 아니라 원도심 주민들에게 '이곳에서 계속 살아도 된다'는 최소한의 조건"이라며 "교통 대책 없는 재건축은 또 다른 안전 위기를 낳을 뿐"이라고 강조했다.김 대변인은 "25도 경사지에 매달려 살아가는 성남 원도심 아이들의 생명 역시 대한민국 국민의 생명"이라며 "무너지는 담벼락이 아닌 안전한 내일을 물려주는 일에 끝까지 책임지겠다"고 밝혔다.그러면서 "오늘 함께한 주민 대표들과 성남 원도심 주민들 곁에서 국가 책임이 이행될 때까지 함께하겠다"고 덧붙였다.