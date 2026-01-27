한복을 고르며 떠올린 가장 나다운 선택

"생기가 넘치고 남을 배려할 줄 알며 호기심이 많고 교양 있다. 쾌활하고 솔직하며 친절하여 재미있으면서 적절한 질문을 던져 진심을 다해 존중하는 자세를 취한다."

"자신의 외모와 이를 통해 세상에 전달하는 메시지에 만족할수록 더욱 자신감 있고 강해지며 결국 행복해진다."

"좋은 책은 우리의 내면을 매력적이고 성숙하게 만든다."

김주미 작가가 책 <스타일은 태도다>에서 말하는 '좋은 에티튜드'에 관한 문장을 읽자마자 방송인 유재석이 떠올랐다. 화려한 외모나 유행을 앞서가는 옷차림으로 주목 받는 인물은 아니다. 그러나 상대의 말은 끝까지 듣는 태도, 자연스럽게 미소를 머금은 표정, 고개를 숙여 인사하는 몸짓, 자신을 낮추고 타인을 존중하는 말투는 화면 너머로도 고스란히 전해진다. 그가 오랜 시간 대중의 신뢰와 사랑을 받아온 이유는 재능이나 성실함 이전에, 함께 있으면 편안해지는 태도에 있지 않을까 생각하게 된다. '좋은 에티튜드'를 갖춘 사람에 대해 김주미 작가는 이렇게 말한다.이 문장을 읽으며 자연스레 내 주변의 몇 사람이 떠올랐다. 특별히 화려한 외모는 아니지만, 함께 있으면 마음이 편해지고 대화가 살아나는 사람들이다. 그들의 공통점은 옷보다 먼저 태도와 분위기가 보인다는 점이었다. 사람의 인상은 얼굴보다 태도에서 먼저 완성된다는 사실을 우리는 이미 일상에서 수없이 목격하고 있다.<스타일은 태도다>(2024년 11월 출간)는 옷 잘 입는 법을 알려주는 책이 아니다. 퍼스널 코칭 전문가인 저자는 스타일을 '나를 표현하는 언어'로 정의하며, 외면과 내면이 어떻게 연결되는지 차분히 풀어간다. 여기서 말하는 스타일은 비싼 옷이나 화려한 장식이 아니다. 미소를 머금은 표정, 허리를 곧게 편 자세, 건강하고 탄력 있는 몸, 단정한 헤어스타일, 때와 장소에 어울리는 깔끔한 옷차림이다. 저자는 이것을 '기분 좋은 외모'라고 부른다. 그리고 외모는 타고나는 것이 아니라, 매일의 태도와 습관에서 만들어진다고 강조한다.책을 읽으며 내 일상의 옷차림을 다시 보게 됐다. 평소 나는 티셔츠와 청바지를 즐겨 입는다. 편안하고 내 체형에 잘 맞아서 익숙한 차림이다. 그러나 큰딸의 결혼식을 앞두고 한복을 고르는 자리에서 전혀 다른 질문과 마주했다. 그저 보기 좋은 옷을 고르는 일이 아니라, 지금의 나를 가장 잘 설명하는 모습은 무엇인지 스스로에게 묻게 된 것이다.매장에는 다양한 소재와 색상의 한복이 가득했다. 안내를 맡은 이는 내 체형과 인상, 피부 색을 찬찬히 살피더니 몇 벌을 조심스레 추천해 주었다. 나는 자연스럽게 진한 분홍이 어울릴 것이라 예상했다. 나이가 들수록 색이 있어야 얼굴이 살아난다는 생각이 어느덧 굳어진 탓이다. 그러나 막상 입어보니 연한 분홍 한복이 훨씬 차분하고 안정적으로 보였다. 얼굴이 먼저 밝아졌고, 나 자신을 대하는 마음도 한결 편안해졌다.그때 깨달았다. 스타일은 취향의 문제가 아니라, 내가 어떤 이미지를 그리고 있는지에 대한 선택이라는 사실이다. 스스로 어떻게 바라보느냐에 따라 어울리는 색과 선, 분위기 역시 달라진다. 한복 앞에서의 경험은 나에 대한 인식이 바뀌자 보이는 모습도 함께 달라질 수 있음을 보여주었다. 옷이 나를 바꾼 것이 아니라, 나를 바라보는 시선이 먼저 바뀌었던 순간이었다.그 순간 김주미 작가의 말이 떠올랐다. 기분 좋은 외모는 예쁜 얼굴이나 비싼 옷이 아니라 태도와 스타일에서 나온다는 문장이었다. 나에게 어울리는 색을 입었을 뿐인데 마음이 안정되고, 몸의 움직임까지 달라지는 경험은 스타일이 단순한 옷차림이 아님을 실감 나게 했다. 전문가의 안목이 놀라웠던 이유도 여기에 있었다. 스타일은 나를 바꾸는 일이 아니라, 나를 가장 나답게 드러내는 선택이라는 사실을 그날 한복 앞에서 배웠다.자세에 관한 이야기도 현실적이다. 척추를 세우고 앉는 것, 고개를 숙이지 않고 가슴을 펴고 걷는 것. 저자는 이를 단순한 건강 관리가 아니라 자존감의 물리적 표현이라고 설명한다. 실제로 등을 펴고 걸을 때 시선이 달라지고, 마음도 한결 또렷해진다. 몸이 먼저 태도를 만들고, 태도가 다시 인상을 만든다는 사실을 이 책은 반복해서 상기한다. 책은 외모 관리에만 머물지 않는다. 바비 토머스의 말을 인용하며 이렇게 말한다.우리는 말과 글로만 자신을 드러낸다고 생각하지만, 실제로는 표정과 자세, 걷는 속도, 상대의 말을 듣는 태도까지 모두가 메시지가 된다. 책은 여기서 한 걸음 더 나아가 독서의 의미를 짚는다.고대 이집트 테베 도서관 입구에 새겨졌다는 '영혼의 치유소'라는 문구와 함께 소개되는 독서 치료, 이른바 비블리오 테라피는 이 책이 왜 이미지 코칭을 넘어서는지 보여준다. 무엇을 읽고, 어떤 생각을 품고 사느냐가 결국 표정과 말투, 사람을 대하는 태도로 스며든다는 이야기다.요즘은 저마다 개성도 뚜렷하고 세련된 옷차림을 하는 사람들이 많아졌다. SNS와 미디어를 통해 다양한 스타일을 손쉽게 접할 수 있고, 취향을 표현하는 방식도 훨씬 자유로워졌다. 그럼에도 '어떻게 보일 것인가'에만 집중하다 보면, 정작 나 자신을 어떻게 대하고 있는지는 놓치기 쉽다. <스타일은 태도다>는 바로 그 지점을 짚는다. 이 책은 겉모습을 바꾸기 전에, 나를 바라보는 시선과 일상의 태도를 먼저 돌아보라고 말한다.이 책을 추천하는 이유는 분명하다. 나이와 직업, 성별을 가리지 않고 지금의 나를 조금 더 존중하며 살고 싶은 사람에게 실천 가능한 힌트를 주기 때문이다. 옷장을 바꾸기보다 삶의 태도를 점검하고 싶은 독자라면, <스타일은 태도다>는 좋은 출발점이 되어줄 것이다. 스타일은 결국 태도이고, 태도는 생각보다 일상을 빠르게 바꾼다.