"잘 몰랐던 4.3, 아픈 역사 알게 된 뜻깊은 시간"

제주4.3 평화공원에 설치된 조형물 '모녀상(비설)'. 젖먹이 딸을 등에 업은 채 희생된 모녀 이야기를 표현하고 있다.

"솔직히 제주도에 오면 예쁜 바다가 있고, 좋은 일만 있을 것으로 생각했습니다. 예전에 그랬거든요. 그런데 이번 3일 동안 제주4.3에 대해 배우면서, 제주도에도 이렇게 슬프고 아픈 역사가 있다는 걸 알았습니다. 너무 뜻깊은 시간이었습니다."

현기영 소설 〈순이삼촌〉 문학기념비. 소설의 실제 배경이 된 제주 북촌마을 옴팡밭에 설치돼 있다.

일제강점기 비행기 격납고. 제주 알뜨르비행장에서 만난다.

"제주4.3에 대해 듣긴 했어도, 잘 몰랐습니다. 이번에 제주4.3 관련 유적을 다니면서 많은 이야기를 듣고, 아픈 역사도 알게 됐습니다. 참 유익한 시간이었습니다."

답사 참가자들이 송악산 둘레길을 걷고 있다.

교래자연휴양림. 학생들이 해설사의 숲 생태 설명을 듣고 있다.

선상 객실에서 진행된 소설 읽기. 전직 국어교사인 강정희 씨가 진행하고 있다.

중문 주상절리대. 학생과 전직 교사가 주상절리에 대한 얘기를 나누고 있다.

지난 1월 22일부터 24일까지 사흘 동안 '2026제주 생태·평화 답사'에 참여한 진도고성중학교 3학년 이다은 학생의 말이다. 답사는 진도군내중학교(교장 정성일)와 진도고성중학교(교장 손성욱), 남도민주평화길(이사장 임원택)이 공동 주관했다. '남도민주평화길'은 전남에서 근무한 전직 교원으로 구성된 교육 봉사단체다.학생들의 겨울방학을 이용한 답사는 역사를 통해 인권의 의미를 배우고, 제주의 자연환경을 체험하며 공동체 의식을 높이는 데 목적이 있었다. 4.3 유적지를 중심으로 곶자왈, 오름이 주된 방문지였다.답사단은 이 기간 관덕정과 제주목관아에 이어 4.3평화공원에서 제주4.3이 일어난 배경과 전개 과정을 보고 들었다. 북촌 너븐숭이 4.3기념관과 애기무덤, 현기영 소설 <순이삼촌>의 실제 배경이 된 옴팡밭 '순이삼촌 문학기념비'를 돌아보며 당시 상황을 상상했다. 아픈 역사 현장에서 평화의 소중함도 배웠다. 당시 주민들이 겪었던 아픔에 대해 생각해 보는 시간도 가졌다.답사단은 또 일제강점기 제국주의 침략의 흔적이 남아있는 알뜨르비행장과 곡사포 진지를 돌아봤다. 국가 폭력에 의해 학살이 자행된 섯알오름을 찾아 '예비검속 희생자 추모비'도 참배했다. 평화와 인권의 소중함을 깊이 새기는 시간이었다.진도군내중학교 3학년 이소이 학생의 말이다.답사단이 4·3 유적만 찾아다닌 건 아니다. '제주의 허파'로 불리는 곶자왈과 오름을 찾아 생태도 익히고 체험했다. 곶자왈 교래자연휴양림에선 생물 다양성의 가치를 배웠다. 산방산 용머리해안과 중문 대포 주상절리에선 화산과 주상절리 형성 원리를 탐구하고 이해하는 시간을 가졌다. 송악산 둘레길과 색달해변 일대를 걸으며 아름다운 제주 풍광도 가슴에 담았다.답사 방식도 지금까지의 방식과 달랐다. 교사와 전문해설사의 일방적인 설명에서 벗어나 학생들이 스스로 보고 느낄 수 있도록 했다. 답사 전엔 제주생태 관련 다큐멘터리를 보고, 제주항을 오가는 배에서 소설 <순이삼촌> 속 일부 문장 함께 읽기도 했다. 현장에선 답사 소감 나누기가 이뤄졌다. 저녁 시간을 활용한 한상희 강사의 '4.3이 나에게 건넨 말' 특강도 답사의 깊이를 더해줬다.퇴직 교원들도 함께했다. 퇴직 교원들은 학생들 지킴이를 자처하며 안전 지도를 맡았다. 현장 해설에도 참여했다. 전직 역사 교사는 제주 역사에 대해 간단명료하게 정리해 줬다. 또 다른 전직 교사는 화산과 지질, 식물 생태 등을 알기 쉽게 설명했다. 전직 국어 교사는 소설 <순이삼촌> 요약본을 만들어 와 소설 읽기를 이끌었다.답사를 총괄한 정성일 진도군내중 교장은 "우리 학생들이 자랑스런 역사는 물론, 아픈 역사까지도 왜 기억해야 하는지 일깨우는 기회가 됐을 것"이라며 "우리 학생들이, 우리 역사와 자연과 함께 공존하면서 건강하게 자라면 좋겠다"고 말했다.정 교장은 또 "방학 기간을 이용해 학생과 퇴직 교원이 함께하는 프로그램을 처음 시도해 봤는데, 기대 이상의 호응과 성과를 낸 것 같다"면서 "앞으로도 기회가 되면 다양한 방식으로, 서로 도움되는 프로그램을 만들어 볼 생각"이라고 말했다.