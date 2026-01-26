"박장범 KBS 사장, 계엄 직전 보도국장에 전화" KBS 노조 폭로

큰사진보기 ▲박상현 언론노조 KBS본부장과 이호찬 전국언론노조 위원장, 임재성 변호사가 26일 오후 서울 여의도 KBS 사옥 언론노조 KBS본부 사무실에서 박장범 KBS 사장의 '12·3 내란방송 개입 의혹'과 관련해 기자회견을 열어 당시 사장 내정자였던 박 사장이 대통령실 인사로부터 연락을 받았다는 의혹을 제기하며 계엄방송 준비 지시 경위에 대한 진상 규명을 촉구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲언론노조 KBS본부 "박장범, 누구 지시로 계엄방송 준비했나" #Shorts 유성호 관련영상보기

전 대통령이었던 윤석열씨가 12.3 계엄을 선포하기 전 박장범 KBS 사장이 당시 KBS 보도국장에게 전화를 건 사실이 확인됐다고 전국언론노조 KBS 본부가 밝혔다. KBS 본부는 "당시 사장 내정자 신분이던 박 사장이 대통령실 누군가로부터 연락을 받은 것"이라며 "누구 지시로 계엄방송을 준비했는지 밝혀야 한다"고 주장했다.전국언론노조 KBS 본부(아래 KBS 노조)는 26일 KBS 노조 사무실에서 기자회견을 열고 박장범 KBS 사장(당시 사장 내정자)이 지난 2024년 12월 3일 계엄 선포 직전, 최재현 KBS 보도국장에게 전화를 건 사실을 확인했다고 밝혔다.박 사장과 통화한 최 국장은 이후 회사로 돌아와 대통령실 출입 기자들에게 동향 확인을 지시하고, 뉴스 부조정실에 들어가 신호 수신 여부까지 챙긴 것으로 전해졌다. 최 국장은 '무슨 일이냐'고 묻는 직원 질문에 "안보 관련"이라고 답했다고 KBS 노조 측은 밝혔다.KBS 노조 측은 박 사장이 당시 대통령실 측으로부터 모종의 연락을 받은 것으로 보고 있다. 실제로 지난해 1월 MBC가 보도한 이상민 전 행정안전부 장관의 진술에 따르면 당시 윤석열 전 대통령은 계엄 직전 국무위원들이 만류하자 "22시 KBS 생방송이 확정돼 있다"고 언급했다. 이런 정황으로 볼 때, 박장범 사장이 당시 대통령실로부터 연락을 받고 보도국장에게 연락을 취했을 것이라는 게 KBS 노조 측의 주장이다.박상현 KBS 노조 본부장은 "계엄 당일 오후 6시에 퇴근했던 보도국장은 왜 회사로 돌아왔나, 대통령실 출입기자에게 동향 확인을 왜 지시했는가, (보도국장은) 생전 들어가지 않았던 뉴스 부조실에까지 들어가 수신 여부도 체크했다"면서 "KBS 누군가가 계엄 발표와 관련해서 대통령실과 긴밀하게 소통하고 있었다라고 추론할 수밖에 없는 정황들이 명확하다"고 밝혔다.박 본부장은 "그 역할을 당시 최재현 보도국장에게 전화를 한 현 KBS 박장범 사장이 하지 않았느냐라는 의혹을 제기한다"면서 "권력이 친위쿠데타를 일으키기 위해 공영방송을 도구로 활용한 걸로 본다. 이런 내용들이 명백히 밝혀져야 한다고 생각한다"고 강조했다.이호찬 전국언론노조 위원장은 "내란이 발생한 지 1년 2개월이 된 지금까지도 박장범은 자신이 최재현 보도국장에게 전화를 걸어 사전 특보 준비를 시켰다는 사실에 대해 일체 언급을 하지 않고 있다"면서 "떳떳하다면 용산의 누구로부터 전화를 받았는지, 무슨 지시를 받았는지, 자신은 최재원 국장에게 무엇을 전달했는지 사실을 밝혔으면 될 일"이라고 했다. 이와 관련 임재성 변호사는 "노조에서 제기하는 의혹이 사실로 판명된다면 방송법 위반을 비롯해 내란 선전, 선동 혐의도 적용될 수 있다"고 주장했다.그동안 박장범 사장은 국회 등에 출석한 자리에서 비상 계엄과 관련한 KBS와 대통령실간 사전 교감 의혹과 관련해 "근거 없는 의혹 제기라고 판단하고 있다"고 주장해왔다.