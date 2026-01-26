대구 지역화폐 '대구로페이' 2월부터 판매

큰사진보기 ▲대구시는 지역화폐인 '대구로페이'를 다음달 2일부터 판매한다. ⓒ 대구시 관련사진보기

AD

대구시가 지난해 조기 마감되는 등 시민들의 관심이 높았던 지역화폐인 '대구로페이'를 다음달 2일부터 다시 판매한다.대구시는 "고물가로 위축된 시민들의 소비 부담을 덜고 지역 골목상권에 활력을 불어넣기 위해 다음달 2일부터 대구로페이 판매를 시작한다"고 밝혔다.대구로페이는 올해 상·하반기로 나누어 총 3000억 원 규모로 발행하며 충전 즉시 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.충전식 선불카드로 발행되는 대구로페이는 실물카드와 모바일카드 모두 사용 가능하며 1인당 월 구매한도는 30만 원이고 보유한도는 50만 원이다.충전은 온라인의 경우 2일 새벽 0시 15분부터 가능하고 오프라인은 오전 9시부터 가능하다.대구로페이는 공공배달앱 '대구로'에서도 사용할 수 있어 시민들은 외식·배달·생활 소비 전반에서 할인 혜택을 볼 수 있고 지역 소상공인은 매출 증대에 도움이 될 것으로 보인다.대구시는 대구로페이 전용 앱인 'im샵'기능을 지속적으로 개선해 카드 발급과 충전, 결제, 환불, 가맹점 등록까지 한 번에 이용할 수 있도록 했다.결제 방식 또한 카드단말기 뿐 아니라 QR코드, 삼성페이, 네이버페이 등으로 다양화해 디지털 환경에 익숙한 시민들의 접근성도 높였다.대구로페이 가맹점 등록은 지역 내 연매출 30억 원 이하 사업장으로 대구시 민원공모홈서비스, im샵 앱, im뱅크 영업점을 통해 가능하다. 하지만 대형마트, 백화점, 프랜차이즈 직영점, 유흥 및 사행성 업종 등은 대상에서 제외된다.대구로페이는 지난해 3968억 원이 발행됐으며 130만 명 이상이 할인·비할인을 포함해 총 5472억 원을 충전·사용하는 등 높은 호응을 받았다.홍성주 대구시 경제부시장은 "체감 경기가 어느 때보다 어려운 상황에서 대구로페이는 시민들에게 실질적인 할인 혜택을 제공하고 소상공인에게는 매출 회복의 기회를 제공할 것"이라고 말했다.