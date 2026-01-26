대구 지역화폐 '대구로페이' 2월부터 판매

대구시가 지난해 조기 마감되는 등 시민들의 관심이 높았던 지역화폐인 '대구로페이'를 다음달 2일부터 다시 판매한다.
대구시는 "고물가로 위축된 시민들의 소비 부담을 덜고 지역 골목상권에 활력을 불어넣기 위해 다음달 2일부터 대구로페이 판매를 시작한다"고 밝혔다.
대구로페이는 올해 상·하반기로 나누어 총 3000억 원 규모로 발행하며 충전 즉시 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.
충전식 선불카드로 발행되는 대구로페이는 실물카드와 모바일카드 모두 사용 가능하며 1인당 월 구매한도는 30만 원이고 보유한도는 50만 원이다.
충전은 온라인의 경우 2일 새벽 0시 15분부터 가능하고 오프라인은 오전 9시부터 가능하다.
대구로페이는 공공배달앱 '대구로'에서도 사용할 수 있어 시민들은 외식·배달·생활 소비 전반에서 할인 혜택을 볼 수 있고 지역 소상공인은 매출 증대에 도움이 될 것으로 보인다.
대구시는 대구로페이 전용 앱인 'im샵'기능을 지속적으로 개선해 카드 발급과 충전, 결제, 환불, 가맹점 등록까지 한 번에 이용할 수 있도록 했다.
결제 방식 또한 카드단말기 뿐 아니라 QR코드, 삼성페이, 네이버페이 등으로 다양화해 디지털 환경에 익숙한 시민들의 접근성도 높였다.
대구로페이 가맹점 등록은 지역 내 연매출 30억 원 이하 사업장으로 대구시 민원공모홈서비스, im샵 앱, im뱅크 영업점을 통해 가능하다. 하지만 대형마트, 백화점, 프랜차이즈 직영점, 유흥 및 사행성 업종 등은 대상에서 제외된다.
대구로페이는 지난해 3968억 원이 발행됐으며 130만 명 이상이 할인·비할인을 포함해 총 5472억 원을 충전·사용하는 등 높은 호응을 받았다.
홍성주 대구시 경제부시장은 "체감 경기가 어느 때보다 어려운 상황에서 대구로페이는 시민들에게 실질적인 할인 혜택을 제공하고 소상공인에게는 매출 회복의 기회를 제공할 것"이라고 말했다.