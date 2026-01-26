김종훈 울산 동구청장 "속도위주 행정통합은 또다른 일극체제 낳을 것"

큰사진보기 ▲김종훈 동구청장이 26일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 부울경 행정통합 관련 입장을 발표하고 있다. ⓒ 진보당 울산시당 관련사진보기

최근 부울경 정치권에서 급물살을 타는 행정통합을 두고 진보당의 김종훈 울산 동구청장이 "'어디도 하니까 우리도 한다'는 식이 아니라 부산·울산·경남의 현실을 먼저 살펴야 한다"며 신중론을 폈다. "균형발전의 대의에 부합한다면 모든 것을 열어놓고 머리를 맞댈 준비가 되어 있다"는 전제를 하고서다.김 구청장은 그 이유로 "부산·울산·경남은 산업 구조와 강점이 서로 다르고, 생활권 역시 독자적으로 형성돼 있다"며 "부울경 시도민들은 수도권에 대응하는 초광역 경제권의 필요성에는 공감하지만, 속도 위주의 행정통합이 지역 내 또다른 일극체제를 낳는 것 아니냐는 우려 또한 분명히 가지고 있다"고 밝혔다.김 구청장은 그러면서 부울경 통합의 몇가지 원칙을 제시하며 첫째 '일자리를 만드는 통합, 새로운 산업이 들어오는 통합'을 들었다. 김 구청장은 "지방에서 사람이 빠져 나가는 이유는 좋은 일자리가 줄기 때문"이라며 "일자리를 해결하지 못하고 행정만 통합해봐야 몇 년 지나면 다시 제자리가 될 수밖에 없다"고 밝혔다.두 번째 원칙으로 '부산·울산·경남이 함께 성장하는 통합'을 제시했다. 김 구청장은 "어느 지역도 소외되지 않는 통합은 단순한 다짐만으로는 부족하다"며 "통합 초광역의 미래를 미리 그려 보고 확인하지 못하면 의심이 의심을 낳고, 그 의구심이 오히려 진정한 협력을 가로막게 된다"고 밝혔다.또 세 번째 원칙으로 '800만 부울경 시도민이 주인이 되는 통합'을 제시했다. 김 구청장은 "부울경은 중부권과 다르고 호남과도 다르다"며 "이곳에는 부울경의 정치현실이 있으며, 선거 전 통합을 이야기하려면 이 현실에 대한 해법이 먼저 나와야 한다"고 밝혔다. 또 "정치만 앞서가는 통합은 자칫 갈등을 부르는 역설로 이어질 수 있다"며 "국민주권정부답게 시도민이 객이 아니라 주인이 되는 통합을 준비해야 한다"고 강조했다.김 구청장은 "선거에 활용되는 통합이 아니라 선거를 활용하는 통합을 만들어야 한다"며 "부울경 통합에 동의하는 울산과 부산, 경남의 모든 후보들에게 이와 같은 통합 3원칙을 제안드린다. 동의하신다면 공동공약으로 삼아 이번 지방선거를 시도민의 민의를 수렴하는 장으로 만들어 나가기를 소망한다"고 밝혔다.