케이조선 노동자들 "오랫동안 구조조정 악순환 겪었는데 또 매각?"

큰사진보기 ▲민주노총 금속노조 경남지부 케이조선지회는 26일 경남도청 정문 앞에서 “케이조선 일방매각 중단, 노조 참여 보장, 3승계 보장”을 요구하며 기자회견을 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"세계 조선업계 4위 케이조선은 옛 영광의 기록이다. 하지만 영광을 일군 노동자에게 주어진 것은 반복되는 구조조정의 악순환이었다. 10년 동안 구조조정과 매각의 악순환을 겪어왔는데 또 일방매각 추진이란 말이냐."

창원진해 소재 중형조선소인 케이(K)조선이 또 매각 거론되자 노동자들이 투쟁 수위를 높이고 있다. 노동자들이 가입한 민주노총 금속노조 경남지부 케이조선지회(지회장 김형우)는 26일 경남도청 앞에서 "노조참여 보장없는 일방매각 추진 거부한다"라고 밝혔다.1963년 동양조선공업으로 시작한 이 업체는 1975년 대동조선으로 바뀌었고, 1985년 첫 법정관리를 맞았으며 8년간 법정관리에 있다가 쌍용중공업으로 주인이 바뀌었다.그러다가 이 업체는 쌍용에서 한보그룹으로 자본이 바뀌면서 구조조정을 겪었고, 2001년 STX그룹이 인수해 사명이 STX조선으로 변경되었으며, 2021년 사모펀드 KHI-유암코 컨소시엄이 인수해 사명을 케이조선으로 바꾸었다.케이조선지회는 "1985년 첫 법정관리로 8년간의 법정관리 속에 있었고, 2008년 세계금융위기의 여파로 2013년 채권단과의 공동관리를 거치며, 1200여 명을 대상으로 한 구조조정이 있었다"라며 "2016년 또다시 법정관리를 맞이하며 산업은행 주도의 구조조정을 버텨내야 했고, 당시 우리는 50%의 인력감축 요구와 모든 복지관련 수당의 삭감, 상여금 축소 등 온갖 탄압 속에서 현장을 지켜냈다"라고 설명했다.최근 케이조선은 흑자 경영이라는 것이다. 이들은 "2021년 KHI-유암코 컨소시엄이 2,500억원을 투자해 STX조선을 인수하며 사명을 케이조선으로 변경했다. 이후 조선업 호황기를 맞이해 주력선종 수주가 회복되며 임금과 복지가 제자리를 찾아가고 있다"라고 밝혔다.현재 케이조선은 매각가 5000억원에서 1조원으로 거론되고, 2023년과 비교해 2024년 영업이익은 8배 이상 뛰어올랐다는 것이다.케이조선은 2024년 9347억원의 매출, 2025년 1~3분기까지 8897억원의 매출을 기록했으며, 영업이익은 2025년 3월에 847억원으로 뛰었다.현재 모든 지분을 인수한 유암코는 회사지분 99.58%와 회사채를 시장에 내어 놓으며 우선협상대상자 선정에 나섰다.케이조선지회는 "안정화된 케이조선은 또다시 매각시장에 내몰려 있다"라며 "케이조선의 안정화가 노동자의 고용안정과 복지안정으로 자리 잡아야 됨에도 자본의 이윤 극대화를 위한 매각수단으로 전락한 것이다"라고 밝혔다이들은 "반복되는 자본의 일방적 매각은 결국 회사의 미래가 위협받는 것은 물론 노동자를 향한 구조조정의 칼날이 될 것임을 경험으로 확인하고 있다"라며 "만약 또다시 투기자본이 인수를 하고자하는 정황이나, 책임지고 경영을 할 수 없는 기업에 매각이 진행되는 정황이 확인 된다면 지회는 이를 단호히 거부하며, 강고한 투쟁으로 맞설 것"이라고 다짐했다.노동자들은 "매각과 관련한 정보나 과정이 충분히 공유되지 않을 경우 현장에는 불신과 오해가 확산될 수밖에 없다"라며 "회사와 관계 당사자들이 매각 과정 전반에 대해 보다 투명하게 설명하고, 충분한 소통과 협의를 우선하라"라고 요구했다.케이조선지회는 "노동자 고용을 보장할 수 없는 투기펀드 자본, 해외자본 매각을 단호히 반대한다", "매각 이익에 따른 노동자 공정분배 방향을 제시하라", "매각 추진과 관련한 방향과 절차 공개, 매각 과정 전반에 걸친 협의구조 마련하라", "케이조선 장기 발전과 책임있는 경영, 지역사회 상생을 포함한 미래전망 제시하라"라고 촉구했다.기자회견에는 김일식 지부장, 김형우 지회장이 참석해 발언했고, 민주노총 경남본부 유경종(수석)·안석태 부본부장 등이 함께 했다.