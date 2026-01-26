[현장] 캄보디아 피의자 구속 전 피의자 심문... 아무런 답변 없이 출두

큰사진보기 ▲지난 23일 캄보디아에서 검거된 범죄 조직이 국내로 강제 송환되면서, 그동안 조사를 받아온 피의자들에 대한 구속 전 피의자 심문이 열렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 23일 캄보디아에서 검거된 범죄 조직이 국내로 강제 송환되면서, 그동안 조사를 받아온 피의자들에 대한 구속 전 피의자 심문이 열렸다. 피의자들을 태운 버스가 경찰서를 나서 법원으로 향하고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

지난 23일 캄보디아에서 검거된 범죄 조직이 국내로 강제 송환되면서, 그동안 조사를 받아온 피의자들에 대한 구속 전 피의자 심문이 열렸다.앞서, 경찰청은 지난달 캄보디아 포이펫 지역에서 현지 경찰 등과 공조 작전을 통해 스캠 범죄 조직 피의자 73명을 검거했다.그러면서 지난 23일, 검거된 피의자 73명을 국내로 압송했으며 이들은 귀국 즉시 ▲부산 (49명) ▲충남 (17명) ▲서울 (2명) ▲인천 (1명) ▲울산 (2명) ▲창원중부경찰서 (1명) ▲서초경찰서 (1명)등 7개 관할 수사기관으로 이송됐다.이런 가운데, 충남경찰청으로 이송된 피의자 17명은 그동안 홍성(8명)과 보령경찰서(9명) 등 2곳에서 각각 수사를 받아왔으며, 경찰은 이들 모두에게 구속영장을 청구했다.26일 오후 1시 30분, 이들에 대한 구속 전 피의자 심문이 대전지방법원 홍성지원에서 진행됐다.경찰에 따르면 구속 전 피의자 심문은 두 차례 나눠 진행됐으며, 이들은 경찰이 마련한 버스를 이용해 법원에 도착했다.구속 전 피의자 심문을 앞두고 오후 12시 40분경 홍성경찰서에서 조사를 받고 법원에 도착한 피의자 4명(남성 2명, 여성 2명, 4명은 포기)은 마스크와 모자를 이용해 얼굴을 가렸다.경찰에 따르면 홍성과 보령경찰서에서 조사를 받은 17명중 일부는 영장실질심사를 포기했다.피의자들은 "범죄 혐의는 인정하느냐" 등을 묻는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않은 채 법원으로 들어갔다.경찰에 따르면 앞서 부산과 울산에서 조사받은 피의자 51명은 전원 구속된 가운데, 경찰청은 26일 오전 9시 현재 구속영장이 청구된 72명 중 55명에 대해 구속영장이 발부됐다고 밝혔다.한편, 경찰에 따르면 피의자가 17명으로 인원이 많은 만큼 이들에 대한 구속 여부는 이날 밤늦게 나올 것으로 보인다.