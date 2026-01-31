새벽 5시 25분, 옥천역에 가면 만날 수 있는 특별한 사람

월요일부터 금요일 오전 9시~오후 6시는 대한민국 대부분의 직장인들이 공유하는 업무시간입니다. 하지만, 한국 사회가 유지되는 것은 그 외 일하는 사람들이 있기 때문에 가능할 것입니다. 농촌에는 새벽에 일하는 사람들이 많습니다. 잘 보이지 않는 새벽 아침을 여는 사람들이 있기에 우리의 '나인 투 식스' 노동이 그나마 원활하게 돌아가고 있는지도 궁금했습니다. <월간 옥이네>는 이처럼 잘 보이지 않는 사람들의 노동과 애환을 들어봤습니다.

큰사진보기 ▲기차역 풍경

[오전 5시 25분]

큰사진보기 ▲충북 옥천역에서 만난 유재열(71)씨

큰사진보기 ▲충북 옥천역

[오전 7시]

큰사진보기 ▲이원역을 이용하는 승객들

큰사진보기 ▲이원역

월간 옥이네 통권 103호 (2026년 1월호)

글·사진 이혜빈

밤의 흔적이 남은 새벽, 역전은 길에서 가장 밝은 빛을 낸다. 활동을 시작하긴 이른 시간이지만, 역은 밤새 데운 온기로 승객들을 맞이한다. 어둠과 빛이 교차하고, 승강장에 잠시 정차한 기차가 다시 출발하는 짧은 시간, 기차역에서 하루를 시작하는 이들을 만나러 충북 옥천역과 이원역을 찾았다.오전 5시, '이런 이른 시간에 누가 기차를 기다릴까' 하는 걱정으로 들어선 역엔 역시나, 적막뿐이다. 첫 열차를 타는 승객과의 인터뷰는 불발됐고, 도착한 열차에서 내린 탑승객들의 걸음도 멈춰 세울 수 없었다.첫 열차는 떠났지만, 어두운 적막을 벗 삼아 한산한 옥천역과 이원역에 나타날 주민을 기다린 덕분에, 또 다른 기다림의 시간을 보내는 사람들을 만날 수 있었다. 택 뒷좌석이 열리는 소리, 기차에서 내릴 동료의 인사, 고향으로 데려다줄 기차, 배우자의 느릿한 발걸음... 이번 지면에서는 서로 다른 기다림이 교차하는 순간의 풍경을 담았다.옥천역에 첫 열차가 도착하는 시간은 오전 5시 34분. 대전에서 출발해 부산까지 운행하는 무궁화호다. 이날 첫 기차 시간에 맞춰 역전에 나타난 이는 탑승객만이 아니다. 45년째 옥천에서 택시 운전을 하는 유재열(71)씨도 옥천역으로 출근했다."(옥천읍) 구일리에 옥천출고센터가 있어요. 거기로 출근하는 분들이 첫차 타고 옥천역에 도착하세요. 이분들을 센터까지 태워드리는 게 제 첫 업무라 매일 오전 5시 20분이면 옥천역에 와 있어요. 그 다음 차가 6시 37분에 있어서, 첫 승객들 데려다드리고 다시 옥천역에 돌아오고요."이에 오전 5시에서 7시 사이에 옥천역에 온다면 유재열씨의 택시를 만날 수 있단다. 오전 5시에 출근한 지 오래돼 이제는 이른 기상이 습관이 됐다고. 그는 아침에 처음 만나는 승객, 아침의 기분이 하루를 결정하는 중요한 요인이 된다고 말한다."아침에 기분 좋은 손님을 만나면 그 기분이 오래 가요. 반면, 대기 시간이 너무 길어지거나, 무례한 손님을 만나고, 예상치 못한 사고가 나는 등 기분 나쁜 일이 있으면 일할 기운이 나지 않죠. 보통은 오전 5시에 출근해서 오후 5시까지 일하는데, 아침에 일이 있으면 평소보다 일찍 퇴근하게 되는 것 같아요."그가 좋은 기분을 유지하기 위해 지키는 것이 있다는데, 그중 가장 중요한 것은 충분한 휴식 시간을 꼭 확보하는 것이다."택시기사들은 자기가 원하는 만큼 일할 수 있어요. 18시간을 일하든, 20시간을 일하든 자유죠. 그런데 결국 무리해서 일을 하다보면 오래 하지 못해요. 그래서 욕심이 나는 날에도 오후 5시에는 집에 돌아가서 쉬는 거예요."하루 12시간, 차에서 시간을 보내는 유재열씨는 업무 필수품으로 고속 충전기와 대용량 커피를 꼽았다. 콜을 기다리며 늘 켜두는 핸드폰은 상시 충전하지 않으면 배터리가 금방 방전된다. 이에 그의 운전석엔 고속충전기가 놓였다."대기가 길어질 때는 동료를 만나서 커피를 마시기도 해요. 이때 정보도 공유하고, 속 시끄러운 이야기도 하고요(웃음). 커피는 꼭 큰 걸로 사는데, 그래야 대기의 지루함과 운전 중 졸음을 쫓아낼 수 있어요."45년간 그래왔듯 지난 한 해도 부지런히 도로에 나섰지만, 불경기에 택시 이용객이 확연히 줄었다. "특히 힘들었던 한 해"라고 지난 2025년을 돌아본 그는 "붉은 말이 힘차게 하늘을 뛰어오르듯 경제가 살아났으면 한다"는 바람을 전했다."지난 11월부터 지역화폐로 택시비 결제가 돼요. 또 내년(2026년)부터는 농촌기본소득으로 매달 15만 원씩 나온다고 하니, 주민들 마음에 여유가 더 생기지 않을까 기대하고 있어요."오전 6시 30분. 유재열 씨와 이야기 나누는 사이, 또 다른 손님이 옥천역을 찾아 왔다. 유재열씨의 첫 승객과 같은 직장을 다니는 이기용(62)씨가 대전에서 오는 동료를 기다리기 위해 옥천역을 찾은 것. 그를 따라 들어선 환한 옥천역 안에서 그의 출근길을 잠시 엿봤다."현대자동차에서 나오는 화물차나 승합차를 고객에게 가져다주는 일을 하고 있어요. 대전에서 오는 동료들이 있는데, 센터로 같이 택시를 타고 이동하거든요. 그래서 기차는 타지 않지만, 옥천역으로 출근하고 있어요(웃음)."이기용씨는 오전 5시 50분 알람을 듣고 기상해서 오전 6시 30분까지 옥천역으로 출근한다. 기상부터 옥천역에 도착하기까지 40분, 출근 시간이 빠듯하지만 아침은 꼭 챙긴다는 그다."특별한 아침 루틴은 없는데, 아침은 꼭 먹어요. 오늘은 차 한잔과 사과를 먹고 왔어요. 일을 잘 하려면 먹는 것부터 잘 챙겨야 한다고 생각하거든요. 장거리 운전을 하니까 점심으로는 가벼우면서도 영양을 적절히 섭취할 수 있는 식단을 고민해서 도시락을 준비해요. 주로 달걀이랑 과일, 빵을 챙겨오고요. 여기에 종종 샐러드를 추가하기도 해요."곧이어 도착한 동료들과 옥천역을 빠져나가는 그는 든든히 챙긴 점심 도시락과 함께 하루를 시작한다.옥천역에서 두 번째 기차까지 떠나보낸 후, 오전 7시에 문을 여는 이원역으로 향했다. 저 멀리 밥 짓는 연기만 올라오고 인기척이 없던 거리에 조용히 차가 한 대 들어섰다. 이원역 주차장에 모습을 드러낸 이는 이선임(69)씨. 그는 4년 전 남편의 고향인 이원면에 귀촌했다. 이날은 오랜만에 고향이자 오래 살아온 청주에 가기 위해 이원역에 왔다.귀농 직후엔 청주행 기차가 있는지 몰라 이동에 어려움이 있었다는데, 하루에 두 번 있는 청주행 기차를 알게 되곤 그 존재가 다행스럽게 여겨진다는 이선임씨다. 평소엔 청주를 방문하고, 당일로 이원면으로 돌아오곤 하지만, 이번 방문은 특별하단다."친구들 만나러 청주 가는 길이에요. 점심 먹고, 또 카페에서 이야기하고 노는 거죠(웃음). 곧 손자 생일이라 가족들이랑 청주에서 지내다가 오기로 했어요. 연말이라 가족, 친구들과 약속이 많네요."이선임씨의 아침은 겨울이면 늦어진다는데, 오전 5시면 일어나 활동하는 여름과 달리, 오전 7시가 넘어서도 깜깜한 겨울엔 괜스레 움직이기 싫어지는 게 그 이유다."작게 농사를 짓는데, 여름에는 할 일도 많고, 밖이 환하니까 일찍 일어나거든요. 근데, 겨울엔 일찍 눈이 떠져도 그냥 한참을 누워있다 일어나요. 오늘은 기차 탄다고 평소보다 서둘렀지만요."겨울이 찾아오면, 역 풍경도 달라진다."여름에 첫차 타러 오면 역사가 꽤 바글바글해요. 대전역에 뭐 팔러 가는 사람, 보따리 한가득 채운 어르신들... 가을까지만 해도 많이들 오시는데, 겨울 되니까 확 줄었네요."오전 7시 25분. 이원역은 건널목 승강장으로, 열차 도착 5~10분 전에야 승강장으로 나가는 문이 열린다. 첫 열차가 출발할 시간이 다가와 승강장으로 향하는 문이 열리자 잠시 내려놓은 짐과 겉옷을 챙기는 사람들로 또 한번 부산해지는 이원역이다.짐이 작은 가방뿐이라 가뿐히 자리를 털고 일어난 이선임씨를 시작으로, 거동이 불편해 지팡이를 짚은 이, 뒤늦게 도착한 일행을 챙기는 이가 승강장으로 나선다. 각자의 속도대로 이어진 제각각의 걸음 맨 끝에는 양정하·안영자씨 부부가 자리했다. 대전에 있는 병원에 가는 길이라는 부부는 서로의 짐을 들어주며, 서로의 걸음을 기다려주며 승강장에 도착했다."저기 열차 오네" 하는 안영자씨의 손 끝에 옅은 햇빛이 내려앉은 열차가 서서히 모습을 드러낸다. 열차가 멈춰 서자 부부는 서로의 걸음을 살피며 계단을 오르고, 곧 열차가 다시 출발한다. 두 개의 역, 여러 갈래의 걸음. 아침을 여는 사람들의 발걸음이 각자의 길로 흩어진다.