'광주전남 행정통합, 주청사 논란' 광주지역 사회 반발

▲강기정(오른쪽) 광주광역시장과 김영록 전라남도지사가 25일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘광주전남 특별법 검토 시도지사-국회의원 제3차 간담회’에 참석해 ‘광주·전남 행정통합 특별법(가칭)’ 제정과 관련한 주요 내용을 논의하고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기