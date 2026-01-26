'광주전남 행정통합, 주청사 논란' 광주지역 사회 반발

광주·전남 행정통합으로 생겨날 지방자치단체의 주청사를 전남에 두기로 하는 1차 가안이 공개되자 광주지역 사회 반발이 이어지고 있다.
강기정 광주시장이 행정통합 주청사는 "광주로 해야한다"며 진화에 나섰지만, 시민들은 '주청사 전남 반대', '통합 반대' 등의 목소리를 높이고 있다.
26일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 광주시장과 전남지사, 시·도 교육감, 지역 국회의원들은 전날 열린 '광주·전남 특별법 검토 시·도지사-국회의원 제3차 간담회'에서 특별시 명칭을 '광주전남특별시'로 하고, 광주·무안·순천 등 3개 청사를 균형 있게 유지하되 주된 장소는 전남으로 하는 1차 가안을 만들었다.
가안이 공개되자, 광주시청 안팎에서 비판의 목소리가 쏟아지고 있다.
시청 내부 게시판에는 하루가 채 지나지 않은 이날 오후 2시 기준으로 '주청사는 전남으로 한다'는 내용을 성토하는 글이 100개 넘게 올라왔다.
'빼앗긴 청사', '전남도청 주청사 반대', '광주를 전남에 팔아버렸네', '최소한 청사는 광주로 했어야지', '본청 뺏긴 조직에서 근무지 보장이 무슨 소용', '처음엔 통합에 찬성하는 입장이었는데 점점 회의감이 든다' 등의 글은 수백 개의 조회 수를 기록하고 있다.
시민들도 광주시 행정통합 시민소통플랫폼에서 '주청사 전남 반대', '광주를 죽이는 통합 반대' 등의 목소리를 내고 있다.
이에 강기정 광주시장은 이날 오전 기자들과 간담회를 하고 "광주·전남 행정통합 주청사는 광주로 해야한다"고 밝혔다.
강 시장은 "특별법 3차 간담회 결과가 광주시민들에게 상당한 논란과 충격을 불러일으키고 있다"며 "누가 보더라도 가장 합리적인 안으로 청사 문제를 논의해야 한다면 광주로 청사를 정해야 한다"고 말했다.
그러면서 "(주청사가 광주로 결정되면) 명칭은 '전남광주특별시(약칭 광주특별시), 광주전남특별시, 전라도광주특별시 3가지 중 어느 것으로 결론이 나더라도 받아들이겠다"고 강조했다.
이처럼 강 시장이 1차 가안의 청사 문제에 대해 다른 견해를 밝히면서 오는 27일 예정된 최종 논의에서 합의 도출이 가능할지 관심이 쏠리고 있다.
이와 관련 더불어민주당 광주·전남 통합 추진 특별위원회 공동위원장인 김원이(목포) 전남도당위원장은 "쟁점 사항은 대부분 합의됐다"며 "27일 여의도에서 제4차 간담회를 열어 마지막 조율을 한 뒤 28일께 특별법안을 제출하게 된다"고 밝혔다.
[관련기사]
통합단체 명칭 '광주전남특별시'... 통합교육감 6월 선출
https://omn.kr/2gthf