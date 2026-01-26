노인일자리, 2050년에 지금보다 2배 늘어난다

큰사진보기 ▲노인일자리사업 중장기 수요추계 결과(2025~2050년, 전체) ⓒ 한국노인인력개발원 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲노인일자리사업 참여자 및 대기자의 연령별 희망 근로조건 ⓒ 한국노인인력개발원 관련사진보기

큰사진보기 ▲노인일자리사업 중장기 수요추계 결과(2025~2050년, 연령대별) ⓒ 한국노인인력개발원 관련사진보기

노인일자리 수요가 2035년이 되면 약 192만 명(2024년 대비 1.54배)에 달하고, 2050년에는 약 241만7000명(현재보다 1,96배 증가)에 도달할 것이란 예측이 나왔다.26일 한국노인인력개발원이 발간한 '노인일자리사업 수급 전망과 지역배분 방안 연구(Ⅰ): 중장기 수요 추계 및 배분원칙' 보고서에 따르면 인구 구조 변화에 따라 수요의 중심이 '전기고령층'에서 '후기고령층'으로 점차 이동할 것으로 전망했다.특히 2050년 기준 65~69세 노인일자리사업 수요는 현재 수준을 유지(1.04배)하는 반면, 80세 이상 수요는 현재보다 최대 2.77배까지 급증할 것으로 나타났다. 참고로 올해 노인일자리 규모는 115만2000개이다. 예산은 국비 2조4000억 원·지방비 2조6000억 원이 투입된다.연구책임자인 김가원 부연구위원은 "후기고령층의 사회 참여를 위한 통합적 접근이 시급한 것으로 분석된다"며 "노인일자리사업 정책 수요 증가를 단순한 복지수혜 규모의 확대가 아닌, 초고령사회 노동구조 변화에 따른 결과로 해석해야 한다"고 설명했다.점차 퇴직 후에도 소득과 사회적 역할을 유지하려는 고령층은 늘고 있으나, 민간시장의 흡수력에는 한계가 있다는 점도 짚었다. 이에 노인일자리사업은 '정규 노동시장'과 '완전 은퇴' 사이의 간극을 메우는 '전환적 역할'이 요구되며, 고령자의 사회참여를 제도적으로 흡수하고 있는데 기능할 것으로 보여진다.또한 해당 보고서에는 고령층의 욕구가 점차 세분화됨에 따라 기존의 일률적인 사업구조를 혁신적으로 개편해 나가야 한다는 제언도 담겼다. 즉 후기고령층을 위한 낮은 강도의 활동 지원과 함께 새로운 노년 세대를 위한 전문영역 직무 개발을 병행하는 양면(투 트랙) 전략을 지속할 필요가 있다는 설명이다. 뿐만 아니라 활동강도, 급여수준, 활동형태(재택, 온라인 등)를 더욱 유연하고 다양하게 설계해야 한다고 제시하고 있다.김 부연구위원은 "대기자 등 실질 수요를 고려한 정책 설계와 함께, 지역별 수요에 부합한 지역균형발전 측면의 정책 지원이 필수적이다"고 강조했다.한편 노인일자리사업 정책수요의 중장기 일정 계획(로드맵)을 담은 이번 보고서는 사업참여자 기준이 아닌 대기자 및 중도포기자까지 포함한 실질적 잠재수요 관점에서 정책수요를 분석해 향후 요구되는 정책 규모를 입체적으로 제시했다는 평가를 받고 있다.김미곤 한국노인인력개발원장은 "이번 연구가 노인일자리사업의 중장기 방향을 설정하는 핵심 기초자료가 될 것"이라며 "특히 지역 중심의 근거기반 정책 수립에 기여하기를 기대한다"고 전했다.