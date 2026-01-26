'두쫀쿠' 힘들게 구했지만, 먹기 전부터 알았던 것들

큰사진보기 ▲두쫀쿠에서 확장된 두쫀소두바이 쫀득 소금빵은 맛보다 기대가 더 컸다. ⓒ 황인수 관련사진보기

"아빠, 이거 또 품절이래!"

"지금 아니면 못 산대."

"벌써 품절이래."

"너무 달아."

초등학교 4학년 아이가 집에 오자마자 말했다. 요즘 들어 유독 자주 듣는 말이다. 두바이 쫀득 쿠키, '두쫀쿠' 이야기다. SNS를 넘기다 보면 인증 사진이 연달아 뜬다.아직 먹어본 적은 없지만, 머릿속에서는 이미 결론이 내려진다. 이건 맛있는 쿠키일 것이다. 아니, 맛있어야 한다.이번 주말, 영하 11도의 날씨에 작정하고 오픈런을 했다. 30분을 기다려 두쫀쿠를 손에 넣었다. 아이는 작은 쿠키를 조심스럽게 받아 들고 한 입을 베어 문다. 아삭거리는 소리와 함께 아이의 반응을 기다린다.가만히 생각해보면 이상하다. 우리는 이 쿠키의 맛을 얼마나 알고 있었을까. 달다는 이야기, 쫀득하다는 표현은 많았지만, 구체적인 설명은 거의 없었다. 대신 반복되던 말이 있다. 오픈런, 한정, 품절, 지금 아니면 끝, 맛에 대한 정보보다 상황에 대한 정보가 더 많았다. 그럼에도 불구하고 우리는 왜 '이건 사야 해'라고 느꼈을까.행동경제학에서 말하는 '희소성의 법칙'을 떠올리게 되는 순간이다. 희소한 것은 더 가치 있어 보인다. 문제는 그 다음이다. 가치 있어 보이는 순간, 우리는 따져보는 과정을 건너뛴다. 비교하지 않고, 질문하지 않고, 빠르게 결론에 도달한다. 희소성은 물건의 가치를 높이기보다, 우리의 판단 과정을 생략시킨다.두바이 쫀득 쿠키 열풍에서도 같은 구조가 보인다. 실제로 맛을 본 사람보다, 이미 판단을 끝낸 사람이 더 많다. 줄 서 있는 사진, 품절 안내 문구, "다들 난리"라는 말이 판단의 근거가 된다. 어느 순간 이 쿠키는 개인의 취향이 아니라, 이미 검증된 선택처럼 보인다.이런 현상은 SNS를 통해 개인을 넘어 사회로 확장된다. 먹어보고 싶다는 욕구는 자연스럽지만 "아직 안 먹어봤어?"라는 말이 등장하는 순간, 우리는 급해진다. 먹고 싶은지의 문제가 아니라, 먹지 않으면 뒤처지는 느낌이 된다. 희소성은 개인의 욕망을 사회적 압박으로 바꾸는 힘이 있다.이 과정에서 언어도 달라진다. "맛있더라"는 경험의 언어는 사라지고, "이미 검증됐어"라는 확신의 언어가 남는다. 유튜브 요약본을 보고 "내용 다 알았어"라고 말할 때와 구조적으로 닮아 있다. 일부 정보만으로 전체를 이해했다고 믿는 상태다.이 확신은 쉽게 다른 영역으로 전염된다. 쿠키에서 유행으로, 유행에서 여론으로, 여론에서 선택 압박으로 이어진다. 선택은 점점 자발적인 결정이라기보다, 분위기에 대한 반응이 된다.그렇다면 우리는 이런 흐름 앞에서 아무것도 할 수 없을까. 꼭 그렇지는 않다. 필요한 것은 거창한 저항이 아니라, 질문 하나다. 꼭 지금 먹어야 할까. 유행이 지나면 저렴하게 먹을 수 있지 않을까. 이 선택을 부추기는 말은 무엇일까. 이 확신은 경험에서 왔을까, 아니면 상황에서 왔을까.희소성의 법칙은 우리를 속이기 위해 존재하는 것이 아니다. 다만 우리가 판단을 얼마나 쉽게 위임하는지를 보여 준다. 중요한 것은 쿠키를 사느냐 마느냐가 아니다. 내가 왜 확신하게 되었는지를 알아차리는 것이다.