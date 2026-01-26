부산시 BRT 구간에 자율주행 버스 투입

큰사진보기 ▲부산시가 26일부터 간선급행버스(BRT) 구간에 자율주행 버스를 투입한다. ⓒ 부산시 관련사진보기

부산시가 동래구 내성교차로와 해운대구 중동을 잇는 간선급행버스(BRT) 구간에 자율주행 버스를 공식 투입한다. 1대에 불과하고 심야 시간이긴 하지만, 반응이 좋다면 노선 확장까지 검토할 계획이다.부산시 교통정책과 관계자는 26일 <오마이뉴스>와 전화통화에서 "BRT 구간에서 처음으로 6월 30일까지 동래와 해운대를 오가는 야간, 새벽 심야 자율운행 버스 서비스를 시작한다"라고 밝혔다. 요금은 무료이며 배차간격은 60분이다.이는 앞선 주행안정성 테스트에서 자신감을 얻은 결과다. 시는 지난해 기장 오시리아에서 자율주행 버스를 가동했고, 11월에는 BRT 구간에서도 같은 테스트를 거쳤다. 시 관계자는 "관광지이자 대중교통 취약 지역에 이어 자율주행 버스가 이번엔 교통이 활성화한 BRT 구간을 달린다는 게 의미가 있다"라고 말했다.주간 운행이었던 기장과 다르게 야간 운행을 하는 이유는 기존 노선과 중복을 피하기 위한 선택이다. 그는 "노선 중복을 최소화하는 측면에서 당분간은 대중교통 비활성화 지역, 심야 등에 중점을 둘 계획"이라며 "기술력이 쌓이면 점차 범위를 확장하게 될 것"이라고 덧붙였다.시가 공개한 자료를 보면, 내성~중동 BRT 자율운행 버스 10.4㎞ 구간의 정거장은 모두 44곳이다. 해운대구 청어귀삼거리부터 시작해 동래시장, 내성교차로를 거쳐 해운대 도시철도역으로 돌아온다. 버스 대수는 1대이며, 평일 왕복 2회 운행한다.이 버스에 운전자가 아예 타지 않는 건 아니다. 현행법상 안전을 위해 기사 1명과 안전관리요원 1명 등 2명이 돌발 상황 대비 등 주행을 감시한다. 승객 인원에도 제한이 있다. 15명이 탑승할 수 있으며, 안전띠 착용은 필수다. 비용은 향후 본격적인 운행을 시작하면 별도의 시내버스 요금을 부과한다. 운영 과정에서 나오는 주행 데이터는 시 차원의 자율주행 고도화에 사용될 예정이다.이러한 버스는 이미 전국적으로 확산 중이다. 서울과 경기 등에서 이미 운전자가 직접 핸들을 잡지 않아도 되는 버스가 도로를 달리고 있다. 부울경에선 부산에 이어 울산, 하동이 비슷한 버스를 운행 중이다. 그러나 엔드투엔드(E2E) 결합 방식이 아닌 대체로 '차량-사물 통신(V2X)'을 토대로 하는 정밀지도 기반이어서 가야 할 길이 아직 멀다.테슬라사의 FSD가 성과를 내면서 최근 세계 자율주행 기술은 인공지능(AI)이 모든 주행 판단을 하는 E2E에 무게가 실리는 분위기다. 이를 위해선 광범위한 실증 데이터 확보가 관건이다. 이런 이유로 국토교통부는 한 도시를 아예 자율주행 실증도시로 정했다. 국가 AI 데이터센터를 보유한 광주시의 사례인데, 정부는 예산과 규제를 풀어 교통량이 많은 대도시에서 성과를 내겠단 계획이다.