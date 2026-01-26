서부발전, 오만 두큼 가스복합발전 사업 수주 "청정수소 사업까지 협력 확대"

큰사진보기 ▲한국서부발전은 22일(현지시간) 오만 세인트레지스호텔에서 오만 수전력조달공사(Nama Power and Water Procurement Company) 주최로 열린 ‘오만 두큼(Duqm) 가스복합발전 사업 계약 서명식’에 참석했다. ⓒ 신문웅(한국서부발전 제공) 관련사진보기

이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군에 본사를 둔 한국서부발전(사장 이정복)이 오만에서 대규모 가스복합발전소 건설·운영 사업을 수주하며 중동 에너지 시장에서의 입지를 한층 더 강화했다.서부발전은 지난 22일(현지시각) 오만 세인트레지스 호텔에서 오만 수전력조달공사(Nama Power and Water Procurement Company) 주최로 열린 '오만 두큼(Duqm) 가스복합발전 사업 계약 서명식'에 참석했다고 26일 밝혔다.이번 계약은 서부발전을 비롯해 카타르 네브라스파워(Nebras Power), 아랍에미리트 에티하드수전력청(Etihad Water and Electricity), 오만 바흐완인프라서비스(Bahwan Infrastructure Services) 등으로 구성된 국제 컨소시엄이 오만 두큼 가스복합발전 사업을 공동 수주한 데 따른 것이다. 발주처인 오만 수전력조달공사가 공식적으로 사업자 선정을 알리는 자리로, 행사에는 한국과 중동 주요 인사 등 130여 명이 참석해 성황을 이뤘다.오만 두큼 가스복합발전 사업은 오만 정부가 민간투자방식(BOO, Build Own Operate)으로 추진하는 프로젝트로, 총사업비 1조3000억 원을 투입해 2029년 3월까지 877메가와트(MW)급 천연가스복합발전소를 건설하는 것이 골자다. 완공 후 발전소는 2029년 4월 상업운전을 시작해 약 20년간 운영될 예정이다.민간투자방식은 민간이 먼저 자본을 투자해 발전소를 건설·소유·운영하고, 장기간 전력 판매를 통해 투자비를 회수하는 구조로, 안정적인 사업성과 수익성이 동시에 기대되는 방식이다.특히 이번 수주는 우리나라 발전 기자재 산업에도 큰 성과로 이어질 전망이다. 서부발전이 수주한 두큼 가스복합발전 사업 등을 통해 오만에서만 약 4억 달러 규모의 국산 발전 기자재와 증기터빈이 수출될 것으로 기대되며, 수출입은행이 대주단으로 참여함으로써 기술과 금융이 결합된 'K-에너지 패키지 수출' 모델의 외형도 갖추게 됐다.서부발전은 조만간 오만 현지에 특수목적법인(SPC)을 설립하고, 오는 4월까지 재원 조달을 완료한 뒤 본격 착공에 들어갈 계획이다.아메드 빈 살림 알 아브리 오만 수전력조달공사 사장은 "두큼 가스복합발전 사업은 오만의 안정적인 전력 수급을 위한 핵심 프로젝트"라며 "이번 계약을 계기로 서부발전과 컨소시엄사들이 오만 정부의 차기 에너지 사업에도 지속적으로 관심과 협력을 이어가길 기대한다"고 밝혔다.이정복 서부발전 사장은 "500MW급 마나 태양광발전소에 이어 두 번째로 오만의 에너지 인프라 확대에 기여하게 돼 매우 뜻깊다"며 "컨소시엄사와 긴밀히 협력해 사업을 차질 없이 추진하고, 오만이 추진 중인 청정 수소 개발 사업에도 적극 참여하겠다"고 강조했다.이번 계약 서명식에는 이정복 서부발전 사장과 김기주 주오만 한국대사, 김성재 코트라 무스카트 관장 등 한국 측 인사와 함께 사드 쉐로다 알 카비 카타르 에너지부 장관, 모하메드 나세르 알 하즈리 네브라스파워 의장, 수하일 모하메드 파라즈 알 마즈루에이 UAE 에너지인프라부 장관, 살림 빈 나세르 빈 사이드 알 아우피 오만 에너지광물부 장관 등 각국 정부 및 기업 관계자들이 대거 참석했다.한편 이정복 사장은 이번 오만 일정에 앞서 아랍에미리트에서 건설 중인 아즈반 1.5GW 태양광발전소 현장을 찾아 안전 점검과 직원 애로사항 청취에도 나섰다. 해당 발전소는 올 하반기 준공을 앞두고 있으며, 세계 최대급 태양광 설비 중 하나로 꼽힌다.이 사장은 "해외 사업장 역시 안전 사각지대가 없어야 한다"며 "일회성 점검이 아니라 지속적이고 체계적인 안전 관리로 근로자와 시설 모두를 지켜나가겠다"고 강조했다.마나 태양광발전소에 이어 두큼 가스복합발전소까지 연이어 성과를 거두며, 한국서부발전은 중동 에너지 시장에서 '신뢰받는 글로벌 에너지 파트너'로서의 위상을 다시 한번 입증했다는 평가다.