[제보취재] 짝퉁 판쳐도 손놓은 쿠팡? K-뷰티 업체 "매출 반토막" 호소

쿠팡에 정식 입점해 화장품을 판매 중인 A 업체는 지난해 8월 초, 복수의 고객에게서 비슷한 항의를 받았다. '쿠팡에서 제품을 구매했는데, 효과가 없다'는 내용이었다. 이 고객들의 공통점은 제품을 A 업체가 아닌 쿠팡에 등록된 다른 업체들로부터 구매했다는 것이었다. A 업체에 따르면, 문제의 업체들은 모두 외국인 명의를 사용하고 있었고 전화를 받지 않았으며 사업장 소재지에 찾아가도 회사를 찾을 수 없는 신원미상의 업체였다.A 업체는 이 업체들에서 팔고 있는 제품을 구매한 후 제품 포장과 내용물 등을 비교했고, 그것들이 자사 제품을 베낀 '짝퉁'임을 확인했다. 이후 지난해 8월 11일부터 지난 12일까지 약 5개월 동안 쿠팡에 10차례 이상 해당 업체들을 신고했다.A 업체는 <오마이뉴스>에 "더 큰 문제는 쿠팡의 대응"이라고 지적했다. 업체 관계자는 "지난해 11월 중순 이후, 쿠팡에서 (우리가 신고한) 가품 업체들에 판매 중지를 조치한 사례가 없다"라며 "특히 (지난해 11월) 개인정보 유출 사건이 터진 이후로는 고객센터와 전화 연결 자체가 안 되고 있다"고 호소했다.더해 이 관계자는 지난해 11월 이후 절반 이상 하락한 쿠팡 매출 자료와 가품 구입으로 불만을 내비친 소비자들의 항의 사례를 제시하며 "부실 대응으로 인한 피해는 판매자와 소비자가 오롯이 감당하고 있는 상황"이라고 전했다.특히 A 업체 측은 "신고할 때마다 쿠팡이 요구하는 자료가 점점 늘어났다"며 "48시간 이내에 자료를 제출해야 쿠팡이 제재를 검토하는 시스템인데 시간 내에 구하기 어려운 데이터를 요구해 (가품 업체의) 판매 중치 처리를 받기가 까다로웠다"라고 설명했다. 이어 "이마저도 지난해 11월 이후부터는 기존에 처리가 됐던 자료로 신고하더라도 '서류 미비'라는 모호한 답변만 돌아왔고 고객센터도 전화를 받지 않았다"라며 "쿠팡이 이 문제에 아예 손을 놓은 것 같았다"고 덧붙였다.<오마이뉴스>가 A 업체를 통해 받은 이메일 문의 내역을 살펴보니, 쿠팡은 지난해 8월 14·16일 신고 때와 달리 지난해 11월 12일 "메타데이터가 포함된 원본 사진"을 추가로 요구했다. A 업체는 지난 12일에도 가품 업체를 신고하며 판매 중지가 이뤄진 지난해 8월 25일 신고 때와 같은 기준(상표등록증, 직접 촬영한 진품·가품 비교 이미지 등)으로 자료를 제출했는데, 이번엔 쿠팡으로부터 "지식재산권 침해 사실을 확인하기 어려운 점 안내드린다"라는 답을 받았다.그러면서 쿠팡은 명확히 어떤 자료가 더 필요한지 기재하지 않은 채 "상세 설명 기재 및 추가 증빙자료를 첨부해 아래 링크로 신규 접수 부탁드린다"라고 덧붙였다. 쿠팡의 이러한 대응으로 가품 업체는 지난 23일까지도 쿠팡에서 가품을 판매하고 있었다(지난 26일 판매자 신고가 아닌 다른 사유로 판매 중지).쿠팡에선 A 업체 사례뿐만 아니라 가품을 판매하는 것으로 의심되는 업체를 어렵지 않게 찾아볼 수 있었다. <오마이뉴스>는 복수의 가품 의심 업체가 B, C, D업체 등의 화장품을 판매 중인 것을 확인했는데, 특히 이 업체들은 쿠팡에서 정품 제품들과 같은 제품으로 분류되고 그 중에서도 '최저가' 마크가 붙어 판매되고 있었다. 뿐만 아니라 일과시간 중엔 검색되지 않다가 퇴근시간 이후인 오후 6시 30분 정도부터 등장했으며, 심지어 A 업체의 가품에 쿠팡이 진품과 동일한 상품번호를 부여한 경우도 있었다.A 업체 측은 "가품 업체 제품은 평일 일과시간 때는 잘 나타나지 않다가 소비자들이 구매를 가장 활발히 하는 시간대인 퇴근시간 이후나 주말에 나타난다"라며 "그 시간대에는 쿠팡이 고객센터를 운영하지 않는다. 이 때문에 가품 업체들의 판매 행위에 적극 대응할 수 없다"라고 짚었다.이어 "일과시간 중 쿠팡이 뒤늦게 판매를 중지시키더라도, 가품 업체들은 '핫타임(오후 8시~자정 소비자들의 구매가 가장 활발한 때)' 때 이미 실컷 판매하고 난 뒤라 조치의 실효성이 떨어진다"라며 "쿠팡은 가품도 진품과 같은 제품군으로 분류하고 같은 제품군 내에서 (가격을 낮춘 가품 업체 제품과 같은) '최저가'를 먼저 보여주는 구조라 (우리 같은 업체는) 매출에 직격탄을 맞을 수밖에 없다"라고 설명했다.그러면서 "쿠팡의 부실 대응으로 인한 피해가 너무 크다"라며 지난해 8월 약 1억 원에 달했던 쿠팡 매출이 지난해 11월 약 4200만 원으로 하락한 자료를 내보이기도 했다. 그는 "분명 쿠팡은 지식재산권 침해 행위가 반복될 경우 강도 높은 조치를 취할 것이라고 했는데 같은 업체가 같은 사유로 지속적으로 신고하는데도 적극 대처하지 않고 있다"라며 "매출은 계속 떨어지는데 어떻게 해결해야 할지 막막하다"라고 토로했다.<오마이뉴스>는 지난 27일 '가품 화장품 판매', '부실 대응 지적' 등에 관해 물었으나, 쿠팡은 "질문 하나하나에 세부적으로 답할 수 없다"라고 답했다. 그러면서 "판매자 검증, 모니터링 등의 사전 예방 조치를 통해 자체적으로 위조 상품을 탐지하고, 위조 상품이 발견될 경우 상품 판매 중단, 계정 정지 등 가품 판매 예방을 위한 적극적인 노력을 지속하고 있다"라고 주장했다.