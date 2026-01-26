민주·혁신당 신경전... 서왕진 "합당시 민주당 당명 유지? 강한 유감"

정청래 더불어민주당 대표의 전격 제안으로 민주당-조국혁신당 합당 논의가 본격화된 가운데, 합당 주도권을 둘러싼 양측의 신경전이 시작됐다.
조승래 민주당 사무총장이 지난 25일 간담회에서 합당 과정에서 지분 논의 불가 및 당명 민주당 유지라는 합당 가이드라인을 언급하자 조국혁신당은 '흡수 합당론'이라며 강한 유감을 표하고 나섰다.
서왕진 조국혁신당 원내대표는 26일 오전 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 "어제 조승래 사무총장은 '민주당이라는 큰 생명체 내에서 조국혁신당 DNA도 잘 섞이게 될 것'이라고 말했는데, 조 총장 본심과 관계없이 이 언급은 '당명 고수' 의견과 함께 '흡수 합당론'으로 해석되고 있다"며 "본격적인 통합 논의가 시작도 전에 이러한 오해가 형성되는 것에 강력한 유감을 표한다"고 말했다.
조 사무총장은 25일 간담회에서 '혁신당 지분을 어떻게 인정할 거냐'란 질문에 "내부 절차가 진행되면 각 당 협의팀이 만들어져야 한다. 그 과정에서 지분 논의 같은 건 있을 수 없다"라고 선을 그었다. 특히 "(합당 후) 민주당 당명을 유지해야 한다"라고 말해 민주당 주도의 합당 추친 의지를 분명히 했다.(관련 기사: 조승래 "합당 과정에 지분 논의 있을 수 없어, 민주당 당명도 유지해야" https://omn.kr/2gtde
).
민주당 주도 흡수 합당론에 유감 표명한 혁신당 "몸집 불리기 아니라 가치 연합 돼야"
서 원내대표는 이날 "정청래 대표의 합당 제안은 매우 전격적인 것이어서 양당 모두 이제 논의의 출발선에 서 있다. 조국혁신당은 이 (합당)논의에서 견지해야 할 원칙으로 양당 통합은 당의 정치적 DNA를 보존·확대하는 가치연합 과정이어야 한다고 설정하고, 당대표를 중심으로 질서 있게 논의를 전개하고 있다"며 "민주당이 가진 70년 유구한 역사와 그 안에 있던 다양한 단체들을 존중하지만, 통합은 뻔한 몸집 불리기가 아니라 새로운 희망을 제시하는 가치 연합이어야 한다"고 강조했다. 조국혁신당의 독자성을 잃지 않겠다는 취지다.
서 원내대표는 "통합 논의는 출발선에 서 있을 뿐"이라며 "조국혁신당의 정치적 DNA가 훼손되지 않고 오히려 더 거대하게 증폭될 수 있는 길이라면, 그리고 그것이 국민께 희망을 제시하는 길이라면 어떠한 가능성도 배제하지 않고 치열하게 고민하겠다"라고 밝혔다.
민주당은 25일 별세한 민주 진영의 정치적 대부인 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 추모 분위기 속에 말을 아꼈다.
박수현 민주당 수석대변인은 이날 당 최고위원회의 직후 기자들과 만나 서왕진 조국혁신당 원내대표의 유감 표명에 대해 "거론하는 게 적절하지 않다"라고 밝혔다. 박 수석대변인은 합당 방식에 대한 양당의 입장차에 대한 질문이 나오자 "지금은 애도·추모기간이기 때문에 당무도 최소한으로 처리하고 있다"라며 "합당 절차, 양당 문제는 논의하기 이르다", "아직 당원 추인도 못 이뤄진 상황에서 합당의 실무 이야기를 거론하는 건 매우 적절하지 않다"라고 답했다.
조국혁신당은 24일 비공개 의원총회에 이어 26일 비공개 당무위 회의를 열고 내부 의견 수렴에 나선 상황이다. 당무위는 조국혁신당 운영 및 의사결정 기관으로, 당원·지지자들 권한을 대의한다.
한편 조국혁신당 의원 및 핵심당직자들은 이날 최고위원회의 시작에 앞서 묵념으로 이해찬 민주평통 수석부의장을 추모했다. 조국 대표는 "어제 별세하신 이해찬 전 국무총리님은 용맹한 민주투사셨고 경륜과 혜안의 정치인이셨다. 민주주의를 향한 굳은 신념, 좋은 나라를 만들기 위한 실천적 노력을 이어받겠다"라며 "삼가 명복을 빈다"라고 밝혔다.