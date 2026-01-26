출판기념회로 불붙은 경기 광주시장 선거... 민주당-국힘 전략은?

큰사진보기 ▲출판기념회라는 이름의 정치 이벤트가 연이어 열리면서, 광주 선거판은 사실상 경선 국면과 본선 전략이 동시에 전개되는 복합 구도에 들어섰다. 김석구 전 평택항만공사 사장 출판기념회 모습 ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 광주 정치판이 서서히 달아오르고 있다. 겉으로 보면 평온하지만, 물밑에서는 이미 6·3 지방선거를 향한 시계가 빠르게 돌아가기 시작했다. 그 신호는 다름 아닌 출판기념회다. 출판기념회라는 이름의 정치 이벤트가 연이어 열리면서, 광주 선거판은 사실상 경선 국면과 본선 전략이 동시에 전개되는 복합 구도에 들어섰다.선거가 가까워질수록 출판기념회는 더 이상 '책 이야기'가 아니다. 누가 먼저 움직였는지, 누가 얼마나 모았는지, 그리고 누가 곁에 섰는지가 고스란히 드러나는 정치 이벤트다. 그런 점에서 최근 광주에서 잇따라 열린 출판기념회는 지역 정치의 방향을 읽을 수 있는 분명한 신호다.지난 17일, 임일혁 전 광주시의회 의장은 영은미술관에서 에세이 〈경기 광주의 미래를 함께 그리다〉 출판기념회를 열었다. 더불어 민주당 관계자들과 지지자들이 모인 이 자리에서 임 전 의장은 광주에서의 정치 경험과 지역 현안에 대한 문제의식을 차분히 풀어냈지만, 메시지는 분명했다. 이제 광주는 방향을 다시 잡아야 한다는 것이다. 그는 "광주의 미래를 함께 그려야 한다"는 의견을 분명히 나타냈다.24일에는 김석구 전 평택항만공사 사장이 광주하남교육지원청 대강당에서 북콘서트를 열었다. 500여 명이 모인 이날 행사는 사실상 '정치 신고식'에 가까웠다. 김 전 사장은 보좌관 출신으로 중앙정치 경험과 공기업 CEO 이력을 무기로 내세운다. '행정 경험 + 외부 경영 마인드'라는 조합은 민주당 경선에서 분명한 차별점이다. 그의 저서 〈구석구석 김석구의 항해일지〉를 소개하는 형식을 빌렸지만, 국회의원, 시·도의원, 각급 기관장들이 대거 참석하면서 '세 결집'이라는 정치적 메시지는 숨길 수 없었다.25일에는 박남수 전 광주도시관리공사 사장이 영은미술관 행사장을 지지자들로 채우며 〈원칙의 길, 혁신의 문〉 출판기념회를 열었다. 오 공직 경험을 강조한 그는 "33년간 공직 현장에서 지켜온 원칙을 지켜왔다"며 광주시의 미래에 대한 구상을 공개하며 행정 전문가 이미지를 전면에 내세웠다.민주당 광주 정치권이 이미 경선 국면으로 들어갔음을 보여주는 대목이다.반면 국민의힘은 상대적으로 조용하다. 현직 시장인 방세환 시장은 공식적으로는 시정에 집중하는 모습이다. 눈에 띄는 출판기념회나 대중 행사는 아직 없다. 의례적인 새해 신년인사회를 통해 지역주민들과의 소통에 나선모습이다.당내에서 차기 주자로 거론되는 허경행 광주시의회 의장과 박해광 도당 부위원장 역시 공개적인 선거 행보는 자제하고 있다.지역 정치권에서는 이를 두고 "국민의힘이 움직이지 않는 게 아니라, 아직 칼을 뽑지 않은 것"이라는 해석이 나온다. 조기 세 결집보다는 현직 프리미엄과 시정 성과를 최대한 활용해 선거 국면 후반에 집중하겠다는 전략이라는 것이다.