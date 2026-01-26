전재수 부산시장 출마하나...부산 곳곳에 '해수부 부산시대' 펼침막

큰사진보기 ▲더불어민주당 전재수 국회의원이 16일 국회에서 열린 2026년 1월 임시국회 1차 본회의에서 동료들과 대화하고 있다. 2026.1.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲서은숙 더불어민주당 부산진갑 지역위원장 페이스북에 올라온 전재수 민주당 국회의원 펼침막 관련 글. ⓒ 서은숙 민주당 부산진갑 지역위원장 페이스북 관련사진보기

여권의 유력한 부산시장 시장 후보로 평가받는 전재수 더불어민주당 의원이 잠행을 마치고 몸풀기에 나섰다. 통일교 의혹으로 활동을 줄였던 그는 최근 사회관계망서비스(SNS)에 잇달아 부산 관련 글을 올린 데 이어 곳곳에 펼침막을 내걸었다.노무현재단 강연까지 예고했는데, 지방선거 출마 채비를 마친 게 아니냐는 해석이 나온다. 이를 두고 통일교 특검에 사활을 거는 국민의힘은 못마땅한 표정이다. 나경원·주진우 국회의원 등은 "사실상 출마선언 아니냐"라며 반발했다.전 의원은 지난 주말 사이 부산 북구를 비롯한 연제구, 사상구, 부산진구 등 100여 곳에 '해수부 부산시대 이제부터 시작입니다!'라고 적힌 펼침막을 게시했다. 민주당의 한 관계자는 "부산 전역에 현수막을 단 걸로 안다"라고 말했다.이는 통일교 금품수수 의혹 제기 이후 목소리를 낮췄던 전 의원의 본격적인 정치활동 재개다. 지난 15일 '쌍특검 요구' 단식 장동혁 국민의힘 대표 비판에 이어 전 의원은 24일 부산 발전 글로 연달아 목소리를 내왔다. 해수부 장관으로 역사상 최초 지역 이전을 주도했고, 북극항로 추진동력 조성에 성과를 냈단 내용이다.갈 길이 멀다며 풀어야 할 과제도 짚었다. 전 의원은 "해수부 산하 공공기관 부산 이전, 동남투자공사 설립, 해사전문법원 신설, HMM을 비롯한 해운 대기업 본사 부산 유치, 이제는 부산이 나서서 선도해야 한다"라며 그 밑그림을 설계한 자신의 역할을 강조했다. 특히 글의 마지막은 "열과 성을 다하겠다"로 채웠다.전 의원이 이렇게 몸을 풀자 민주당 인사들 역시 관련 글로 분위기를 조성했다. 펼침막 사진을 공유한 부산의 여러 지역위원장은 "부산의 기분 좋은 변화, 드디어 시작됐다"라고 이를 반겼다. 먼저 부산시장 선거에 출사표를 던진 이재성 전 시당위원장도 공식 입장을 냈다. 그는 "전 의원이 출마를 최종 결정한다면 이를 환영하며, 원칙·품격을 지키는 경선을 약속한다"라고 말했다.예정된 강연은 전 의원 활동 재개의 정점이 될 전망이다. 그는 30일 오후 부산항국제컨벤션센터에서 열리는 노무현재단 부산지역위원회 정기총회 강연에 참석해 '전 해수부 장관에게 듣는 부산의 미래'를 주제로 마이크를 쥔다. 재단이 노 전 대통령의 꿈이 담긴 북항재개발 현장에서 관련한 강연을 맡아달라고 제안했고, 고심 끝에 전 의원이 이를 받아들이면서 마련된 행사다.참여정부 시절 청와대 제2부속실장을 역임하며 대표적인 친노무현 인사로 불리는 전 의원이 당연히 노 전 대통령 이야기를 꺼낼 전망인데, 북항뿐만 아닌 해수부 부산시대의 의미를 부각할 것으로 보인다. 벌써 지역언론은 정치적 관심이 집중될 것이라고 예상했다.최근 각종 여론조사에서 상대적으로 낮은 지지율에 긴장이 걸린 국민의힘은 부정적 반응을 보이며 전 의원을 상대로 집중포화를 퍼부었다. 나경원 국민의힘 국회의원은 25일 페이스북에 "여당이 신천지로 물 타고, 애먼 사람들로 통일교 물 타는 사이 처벌받고 감옥 가야 할 사람이 부산시청 가는 꿈을 꾼다니 세상이 잘못돼도 한참 잘못됐다"라고 발끈했고, 같은 당의 주진우 국회의원은 "수사 무마 확신 있으니 사실상 출마 선언한 것"이라며 민주당의 통일교 특검 수용을 압박했다.