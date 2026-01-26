세쌍둥이 태어난 서산시 성연면 '동네 경사'

큰사진보기 ▲지난해 11월 28일 태어난 세 쌍둥이 모습. ⓒ 성연면 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민수 성연면장이 세쌍둥이 부모에게 출산용품을 전달하고 있다. ⓒ 성연면 관련사진보기

큰사진보기 ▲선물꾸러미 중에서도 인기가 높은 캘리그라피액자. ⓒ 성연면 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 서산시 성연면에서 세쌍둥이가 출생했다.26일 성연면에 따르면 지난해 11월 28일 출생한 세쌍둥이가 같은 해 12월 26일 출생신고를 마쳤다.이런 소식이 지역사회에 전해지자, 주민들은 크게 기뻐하고 있다. 지난 23일에는 8개 사회단체에서 16만 원 상당의 축하 선물꾸러미를 세쌍둥이 부모에게 전달하기도 했다.주민 김 아무개씨는 "세쌍둥이 탄생은 한 가정의 축복을 넘어 성연면, 서산시의 큰 경사"라며 "저출산 시대에 더욱 의미 있는 일이다. 앞으로도 출산·육아·여가를 아우르는 정주 환경이 좋은 성연면에서 아기들이 계속 탄생하기를 바란다"고 말했다.2025년 성연면 출생아 수는 231명으로 서산시 전체 출생아 수 818명의 28.2%를 차지하고 있다. 면 단위 지역에서는 전국적으로도 찾아보기 드문 일이다.성연면에는 '도담도담성연'이라는 특수시책이 있다. 매년 2월 성연면과 지역 내 기관·단체가 협약해 출생아에게 출산용품을 지원하는 출산장려사업이다.선물꾸러미에는 재능기부로 제작된 아기 이름이 담긴 캘리그라피액자, 동요책, 치발기, 손수건 인형 등 실용적인 육아용품이 포함돼 인기가 높다.이번 출생아는 딸과 아들 2명의 이란성 세쌍둥이로 현재 육아도우미 2명이 오전 9시에서 오후 5시까지 도움을 주고 있다.부모 박아무개씨는 "세쌍둥이들이 건강하게 태어나줘서 매우 기쁘고, 성연면행정복지센터에서 많은 축하를 해주셔서 정말 감사드린다"고 말했다.안민수 성연면장은 "앞으로도 출산 친화 정책과 지역 기관·단체의 협력을 통해 아이와 부모 모두가 행복한 성연을 만들어 가겠다"며 축하의 인사를 전했다.