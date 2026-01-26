국힘 신동욱 최고위원 "계엄 잘못됐다"... 윤석열과 선긋기 본격화?

큰사진보기 ▲신동욱 국민의힘 최고의원 ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲신동욱 최고의원은 24일 특강에서 "박정희의 신화가 민주당에게 부담스러워서 그 딸을 탄핵시킨 것"이라며 "박근혜 대통령을 무능하고 고집 센 사람으로 만든 것은 박정희의 신화를 따님의 탄핵을 통해서 한꺼번에 보내버리려고 한 것"이라고 주장했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

신동욱 국민의힘 최고위원이 윤석열 전 대통령의 계엄 선포에 대해 "잘못됐다고 생각한다"고 공개 발언했다. 동시에 이재명 대통령의 국정운영을 '연성 쿠데타'로 규정하며 맹비난을 쏟아냈다. 그는 박근혜 전 대통령을 두고는 "박정희의 신화가 민주당에게 부담스러워서 그 딸을 탄핵시킨 것"이라고 목소리를 높였다. 지방선거를 앞두고 국민의힘이 '계엄 리스크'와 거리두기를 시도하면서도 민주당 공세는 강화하는 '투트랙 전략'에 나선 것 아니냐는 분석이 나온다.신 최고위원은 24일 경남 사천시문화예술회관에서 열린 서천호(국민의힘·사천남해하동) 국회의원 의정보고회 특강에서 "저는 계엄 잘못됐다고 생각한다"며 "그래서 그것을 똑바로 잡으려고 헌법적·절차적 가치에 따라 문제 해결을 위해 노력했다"고 말했다. 이어 "지나간 과거가 우리의 발목을 잡을 수 없게 하려고 노력해 온 것"이라며 "계엄 문제도 과감하게 털고 대한민국의 미래를 향해 가겠다"고 강조했다.당 지도부 핵심 인사가 공개 석상에서 윤 전 대통령의 계엄을 '잘못'으로 규정한 것은 이례적이다. 6월 지방선거를 약 130여 일 앞두고 '내란 정당' 프레임에서 벗어나려는 출구전략의 일환으로 해석된다. 신 최고위원은 "민주당이 입만 열면 '내란 정당'이라고 하는데, 제가 내란했나. 여러분이 내란 동조했나"라며 "그런 말에 흔들리지 말라"고 당원들에게 호소했다.그러나 민주당과 이재명 대통령에 관해서는 수위 높은 발언을 쏟아냈다. 신 최고위원은 "이재명 정부가 하는 것이 내란"이라며 "총칼만 안 들었지 국회의원 숫자가 많다고 만들고 싶은 법, 위헌적 법률을 막 만드는 것을 연성 쿠데타라고 한다"고 주장했다. 그는 "언젠가 역사가 윤석열 대통령의 계엄을 계기로 이재명 대통령이 연성 쿠데타 통치를 했다는 평가가 나올 수 있다"고 덧붙였다.이재명 대통령을 '범죄자'로 지칭하고 '독재 정권'으로 규정하는 발언도 나왔다. 신 최고위원은 "범죄자가 나라를 다스리는 상황"이라며 "이재명 대통령이 장기집권, 독재 정권으로 가기 위해 여러 다방면으로 시스템을 만들어 놓고 있다"고 주장했다.박근혜 전 대통령 탄핵을 두고도 논란이 될 수 있는 발언을 했다. 그는 "박정희의 신화가 민주당에게 부담스러워서 그 딸을 탄핵시킨 것"이라며 "박근혜 대통령을 무능하고 고집 센 사람으로 만든 것은 박정희의 신화를 따님의 탄핵을 통해서 한꺼번에 보내버리려고 한 것"이라고 주장했다. 헌법재판소가 국정농단 등 위법행위를 인정해 전원 일치로 파면을 결정한 사실과 배치되는 주장이다. 이 발언은 박근혜 전 대통령이 이틀 전인 22일 10년 만에 국회를 찾아 장동혁 대표의 단식을 중단시킨 직후 나온 것이어서 주목된다.신 최고위원은 "이기는 변화, 새로운 시작"이라는 당의 새 방향을 제시하며 "이기기 위해서 우리는 변해야 한다. 국민으로부터 신뢰를 찾아야 한다"고 말했다. 이어 "지방 권력까지 민주당에 넘어가면 개헌해서 이재명 대통령 장기집권을 만들고, 국민의힘 위헌정당 해산 심판을 청구할 것"이라며 지방선거 총력전을 호소했다.한편, 이날 특강에 관한 당원들의 반응은 엇갈렸다. 특히, 박근혜 전 대통령 관련 발언을 두고 일부는 "속 시원하다. 박근혜 탄핵은 정치적 탄핵이었다"고 호응했지만, "이런 이야기를 이제 와서 해봐야 무슨 소용 있느냐. 지금 내란 혐의 재판을 받고 있는 사람은 윤석열 전 대통령이고, 박근혜 전 대통령을 잡아 넣은 사람도 윤석열"이라며 회의적 반응도 나왔다. 또 다른 당원은 "동료 의원 의정보고회에서 할 만한 발언이 아니다"라며 "일반 시민도 참석한 자리인데 너무 자극적"이라고 불편함을 드러냈다.