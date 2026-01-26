'치솟는 금값' 광주서 이틀새 금은방 절도 3건 잇따라

큰사진보기 ▲광주 광산경찰서 전경 ⓒ 광주광역시경찰청 관련사진보기

AD

치솟는 금값에 광주광역시에서 이틀 새 3건의 금은방 절도 사건이 발생했다.광주 광산경찰서는 26일 친구와 함께 금은방에서 금팔찌를 훔쳐 달아난 혐의(특수절도)로 고등학교 2학년 A군을 붙잡아 조사하고 있다.A군은 지난 24일 오후 8시 44분께 광주광역시 광산구 월곡동 한 금은방에서 3000만원 상당의 금팔찌 30돈을 훔쳐 달아난 혐의다.A군은 친구 B군과 "금을 사고 싶은데 보여달라"고 요청한 뒤 직원이 진열대에서 금을 꺼내오자 가로채 달아났다 경찰에 붙잡혔다.경찰은 도주한 B군의 뒤를 쫓고 있다.앞선 23일에는 금은방에서 금목걸이와 금팔찌를 훔쳐 달아난 혐의(절도)로 30대 남성 C씨가 경찰에 붙잡혔다.C씨는 23일 오전 11시께 광주 동구 충장로 한 금은방에서 300만원 상당의 금목걸이 2개를 훔쳐 달아난 혐의다.이후 인근 또 다른 금은방에서 금팔찌(80만원 상당)를 훔쳐 달아난 혐의도 받고 있다.조사 결과 C씨는 생활비를 마련하기 위해 손님으로 가장해 금품을 훔쳐 달아난 것으로 확인됐다.경찰 관계자는 "최근 금값이 급등하자 금은방을 노린 범죄가 잇따라 발생하고 있다"며 "금은방뿐만 아니라 지역 내 범죄 취약업소 등을 수시로 점검하는 등 체계적인 범죄 예방 활동에 나설 것"이라고 말했다.