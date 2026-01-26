정치만평·만화 26.01.26 10:28ㅣ최종 업데이트 26.01.26 10:28 [만평] 고 이해찬 총리의 명복을 빕니다 김완(pfwan) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲이해찬 총리님의 명복을 빕니다. ⓒ 김완 관련사진보기 #이해찬 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김완 (pfwan) 내방 아이콘구독하기 트위터 그림으로 말해요 이 기자의 최신기사[만평] 안 왔으면 어쩔 뻔... 갤러리 오마이포토 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 1/7 이전 다음 이전 다음 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" '1억 원 공천헌금' 의혹 강선우 경찰 출석 "원칙 지키며 살아왔다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.