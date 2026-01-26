생명의 편에선 이들의 이야기는 '산 자가 산 자를 살리는 기록'이 되어

기후·환경정의 독립미디어 새알미디어는 2023년 후쿠시마 핵오염수 해양 투기의 진실을 알리는 영상 제작을 시작으로, 기후·환경위기와 기후불평등, 핵발전과 난개발, 생태파괴의 현장에서 삶과 생명을 지키는 사람들의 이야기를 기록해 왔습니다. 지난 2년여 동안 280여 개의 콘텐츠를 제작하며 위기의 원인을 구체적으로 들여다 보고 현장의 목소리를 담는 기록을 이어왔습니다. 새알미디어가 부산인권플랫폼 파랑과 함께 〈기후·환경정의 독립미디어의 지속가능성을 위한 둥지기금 마련 캠페인〉을 진행하며 기후·환경정의 독립미디어의 의미와 지속될 수 있는 힘을 시민들과 함께 나누고자 소설가·연구자·활동가의 시선으로 네 차례에 걸쳐 싣습니다. 세 번째 글은 기후정의와 정의로운 전환 활동을 이어가며 새알미디어와 만난 기후정의동맹 은혜 집행위원장 권한대행의 글입니다.

큰사진보기 ▲2025년 12월 4일 한전kps비정규직 지회 농성장한전KPS비정규직지회는 지난해 11월 19일부터 위험의 외주화 중단, 직접고용을 요구하며 대통령실앞 노숙농성에 돌입, 1월 22일까지 65일간 농성을 진행했다. ⓒ 새알미디어 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 9.27기후정의행진에서 발전비정규직 노동자 참가단석탄화력발전소 비정규직노동자들은 ‘석탄발전은 멈춰도 우리의 삶은 멈출 수 없다’며 석탄화력발전소 폐쇄에 따른 총고용보장과 정의로운 전환을 요구하는 투쟁을 진행중이다 ⓒ 새알미디어 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025.4.3. 제1회 정의로운전환어워드 수상자_정.태.모 영상 공유회 및 이야기 마당새알미디어는 발전비정규직노동자들의 삶과 정의로운 전환 투쟁의 과정을 다큐멘터리로 작업하고 있다. 2025년에는 정의로운 에너지 전환을 위한 태안화력발전소 노동자 모임(정태모)의 활동영상을 제작했다. ⓒ 새알미디어 관련사진보기

덧붙이는 글 | 새알미디어가 제작한 콘텐츠 보기 : https://www.youtube.com/@새알미디어



기후·환경정의 독립미디어의 지속가능성을 위한 둥지기금 마련 모금 캠페인 함께 하기: parang.or.kr/?p=7966



모금기간: 2026년 1월 5일 ~ 2월 6일



모금목표: 1,000만 원



(기후·환경정의와 생태적 전환을 기록하는 독립미디어의 지속가능성을 위한 응원)

기후위기조차 새로운 녹색 시장의 기회로 만들기 위해 고민하는 자본과 정치권력은 탄소 배출권을 위해 원주민의 토지를 강탈하고 전기차 리튬 채굴을 위해 공동체의 식수를 말리는 식의 그린워싱을 자행합니다. '녹색 전환'이라는 이름으로 공공의 자원을 '녹색투자' 명분으로 기업이 빨아들이며 자신들이 세상을 구할 구원자인 양 행세합니다. 기후정의운동은 멈출 줄 모르는 자본과 권력은 일터와 삶터를 지키기 위해 거리로 나선 민중이 통제할 수 있다고 이야기해 왔습니다.한국에서 기후위기 대응으로서 '탈석탄 정책'은 처음 탄소중립을 선언했던 문재인 정부에서 시작됐고, 원전 찬가를 부른 윤석열 정부에서도 유지되었습니다. 그러나 어느 정부도 발전소에서 일하는 노동자들의 실질적인 전환 대책을 마련하지 않았고 '인근 아이스크림 제조업 공장 알선', '직업 교육' 등으로 무책임하게 방치해왔습니다.작년 여름, 태안화력발전소에서 김충현 노동자가 사고로 목숨을 잃었고 이에 한전 kps 비정규직지회 노동자들은 '죽음의 발전소를 끝장내라' 외치며 위험의 외주화와 불법파견 철폐를 위해 투쟁해오고 있습니다. 이재명 정부는 고(故) 김용균 노동자의 비극적인 죽음이 반복되는 것을 목격하고도 '김충현 협의체' 논의를 지연시켜 노동자들이 영하의 날씨, 도로에서 맨몸으로 65일간 노숙농성을 해야 했습니다.발전소가 폐쇄되면 하청업체에 소속된 비정규직 노동자들은 가장 먼저 일터에서 밀려날 것입니다. 뿐만 아니라 지역 상인, 자영업자 등 지역의 경제와 살림도 위기를 맞게 됩니다. 이미 발전소 지역 인구는 빠르게 감소하고 있습니다.고용불안이라는 삶의 위기로 드러난 기후위기의 최일선에서, 발전노동자들은 놀랍게도 '기후정의운동'의 주체로서 우뚝 서있습니다. '석탄발전소는 폐쇄되도 우리 삶은 폐쇄될 수 없다'는 슬로건을 외치며 공공재생에너지를 통한 총고용 보장을 요구하고 있기 때문입니다.발전소 노동자의 정의로운 전환, 동시에 에너지의 공공성 확대를 함께 요구하는 기후정의 투쟁은 기후위기 시대 모두의 삶을 지킬 중요한 문제입니다. 삶의 조건을 뒤흔드는 기후위기는 노동자의 단결없이 해결할 수 없고, 기후정의 없이는 노동권도 지킬 수 없다는 것을 세상에 알리는 뜨거운 투쟁입니다.이러한 의미 있는 투쟁을 기록하는 '독립미디어'가 있습니다. 세종시 산업통상자원부 앞 결의대회, 태안 330 충남노동자행진, 531 노동자시민 대행진, 여러해의 9월 기후정의행진과 윤석열 퇴진 광장까지… 발전노동자들이 나서는 정의로운 전환 투쟁의 현장에서는 어김없이 항상 카메라를 든 '새알미디어'를 만납니다. 작년 2025년 한 해에만 100회가 넘는 촬영을 하였다고 합니다. 지금 새알미디어는 2027년까지 정의로운 전환 투쟁을 다큐멘터리 작업으로 기록하고 있습니다.새알미디어는 발전노동자의 투쟁 뿐 아니라, 온갖 투쟁 현장을 들여다봅니다. 단지 들여다보는 것이 아니라 투쟁 주체들의 이야기를 아주 귀기울여 담아내고, 또 현장과 현장을 연결하는 메신저가 되기도 합니다. '생명의 편에 선 당신에게' 시리즈 중 홍천 풍천리 편 말미에는 투쟁 대책위 주민들이 금강 세종보 농성장에서 온 편지, 밀양 송전탑 대책위에서 온 편지를 읽으며 눈가가 붉어집니다.정부 부처부터 기업, 1인 미디어 개인까지 모두가 앞다투어 영상을 쏟아내는 '영상 초과잉'의 시대입니다. 돈이 되는 이야기나 존재감을 과시하는 화려한 영상들 속에서 서로의 삶을 지키려는 목소리들은 속절 없이 밀려나곤 합니다. 그렇기에 기후위기 시대 대안을 말하며, 생명의 편에서 투쟁하는 이들의 이야기를 전하는 독립미디어 '새알미디어'는 더욱 귀합니다. 자본과 권력이 쏟아내는 녹색 수사 뒤에 가려진 진실을 드러내기 때문입니다.제주 강정의 해군기지와 난개발, 가덕도의 신공항, 월성의 핵발전소, 거제 노자산의 골프장, 금강의 세종보, 새만금의 신공항까지… 기후부정의 현장에서 투쟁의 이야기를 상세히 전하는 새알미디어의 이 기록은 '산자가 산자를 살리는 기록'이 되리라 생각합니다. 참 귀한 새알미디어가 독립미디어로서 앞으로도 모두의 생명의 편에 서 소중한 이야기를 전할 수 있도록, 연대와 후원에 함께 해주세요.