완주군수 선거 초박빙 예고... 유희태·이돈승·국영석 3파전

덧붙이는 글 | 이 기사는 완주신문에도 실립니다.

전북 완주군 차기 완주군수 자리를 두고 초박빙 승부가 벌어질 전망이다.지난 23, 24일 <완주신문> 의뢰로 실시된 여론조사 결과, 유희태 완주군수 28.7%, 이돈승 전 더불어민주당 당대표 특보 25.7%, 국영석 전 전북도의회 의원 21.5%, 서남용 전 완주군의회 의장 12.6%로 집계됐다.이번 여론조사는 본지와 타매체 의뢰로 이뤄진 기존 여론조사에서 10% 이상의 지지를 받는 유력후보만 추려서 실시됐다.아울러 단일화와 결선 등 상황을 감안해 유력후보 간 양자대결도 조사했다. 결과는 유희태 32.5% vs. 국영석 29.4%, 유희태 33.1% vs. 서남용23.7%, 유희태 33.2% vs.이돈승 31.3%다.국영석과 이돈승은 유희태와 오차범위 안에서 접전을 벌이는 것으로 조사돼, 향후 선거 결과를 예단하기 어렵게 됐다.지역별로는 삼례·이서 유희태 27.9%·이돈승 24.0%·국영석 22.0%·서남용 13.4%, 구이·소양·상관 이돈승 34.3%·국영석 22.8%·유희태 21.4%·서남용 9.3%, 봉동·용진 유희태 32.1%·이돈승 29.4%·국영석 20.1%·서남용 6.1%, 고산·비봉·운주·화산·동상·경천 유희태 31.3%·서남용 31.0%·국영석 22.4%·이돈승 10.7%로 조사됐다.끝으로 정당지지도는 더불어민주당이 84.1%, 조국혁신당 6.7%, 국민의힘 4.6%, 진보당 0.8%, 개혁신당 0.4% 순이다.이번 조사는 <완주신문> 의뢰로 ㈜데일리리서치에서 지난 23일부터 24일까지 이틀동안 완주군에 거주하는 만18세이상 남녀 502명을 대상으로 실시했다.조사 방법은 무선ARS전화조사, 피조사자 선정방법은 통신사제공 휴대전화가상번호 100%이며, 최종 응답률은 11.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%p 이다.2025년 12월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여(셀가중)했으며, 자세한 조사개요와 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.