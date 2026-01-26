"충남·대전 통합시장에 특목고 설립권한? 지방교육자치 훼손"

큰사진보기 ▲충남도청 ⓒ 이재환 관련사진보기

충남·대전 행정통합 논란이 뜨거운 가운데, 이번에는 더불어민주당이 충남대전 특별시장에게 '특목고' 설립 권한을 부여하는 내용을 담은 특별법 초안을 마련한 것이 알려져 교육계의 반발을 사고 있다.특목고는 과학고, 외고, 국제고 등의 특수분야 고등학교를 뜻한다. 교육계에서는 더불어민주당의 특별법 초안이 확정될 경우, 자칫 특권학교 난립을 부추길 수 있다는 우려가 나오고 있다.앞서 지난 21 <오마이뉴스>는 "충남대전 특별법안(충남대전통합특별시 설치 및 경제과학중심도시 조성을 위한 특별법안, 아래 통합특별법)은 제100조(특목고 지정·설립과 운영에 관한 특례)에서 '통합특별시장은 미리 교육부장관의 동의를 받아 초·중등교육법 시행령 제90조 제1항 제5호에 따른 특목고를 지정 또는 설립하여 운영할 수 있다'라고 규정하고 있다"고 보도했다.소식이 전해지자, 교육계에서는 비판의 목소리가 터져나왔다. 특목고 난립과 교육감이 행정과 정치권에 종속될 가능성을 경계하는 목소리도 나온다.심성훈 전교조 충남지부 정책실장은 26일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "특목고 설립 권한이 교육감에서 통합시장으로 넘어가는 것이다. 단순히 경제로 논리로 접근할 경우 특목고가 난립하게 될 수 있다"고 경고했다.그러면서 "적어도 학교 설립에 대한 문제는 교육감이 갖는 것이 맞다고 본다. (민주당 통합 특별법 초안에는) 그런 고려가 전혀 없다"며 교육감이 행정에 귀속될 우려가 있다고 지적했다.전교조 충남지부도 26일 성명을 통해 "깊은 우려를 표한다"고 밝혔다. 전교조 충남지부는 "<초·중등교육법 시행령>에 따르면 특수목적고등학교를 지정·고시할 수 있는 권한은 교육감에게 있지만, 특별법은 이 권한을 특별시장에게 이양하고 있다"고 비판했다.그러면서 "이는 지방 교육자치를 훼손할 뿐만 아니라 교육을 경제 성장 논리의 도구로 귀속하려는 시도가 명백하다"라고 비판했다.전교조 충남지부는 "충남대전 행정통합은 지방교육자치를 훼손하지 않고, 공교육 질 제고를 최우선의 과제로 삼아야 한다"며 "이재명 정부와 여당을 비롯한 정치권은 교육을 정치적 논리의 수단과 경제 성장을 위한 도구로 삼는 통합특별법안 제정을 당장 멈춰야 한다"고 촉구했다.