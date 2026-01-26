"충남-대전 행정통합 특별법 제정 멈춰라"

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

전국교직원노동조합 충남지부(이하 충남지부)가 26일 성명을 통해 이재명 정부와 더불어민주당이 추진하는 '충남대전통합특별시 설치 및 경제과학중심도시 조성을 위한 특별법안(아래 통합특별법)'에 대해 우려를 나타냈다.통합특별법에 특권학교 유치와 지방 소멸을 부추기는 조항이 담겼다는 것이다.충남지부는 통합특별법의 '특별시장은 교육부 장관의 동의를 받아 특수목적고등학교를 지정 또는 설립하여 운영할 수 있다'는 조항을 문제 삼았다.현행 '초·중등교육법 시행령'에 따르면 특수목적고등학교를 지정·고시할 수 있는 권한은 교육감에게 있다. 하지만 특별법은 이 권한을 특별시장에게 이양하고 있다.이에 대해 충남지부는 "지방교육자치에 관한 법률에 따르면 학교의 설치에 관한 사무는 교육감의 권한인데 특수목적고등학교의 지정 또는 설립 권한이 특별시장에게 이양되는 것은 위 법률에 완벽히 어긋난다"면서 "이는 지방교육자치를 훼손할 뿐만 아니라 교육을 경제 성장 논리의 도구로 귀속하려는 시도가 명백하다"고 주장했다.이어 통합특별법의 '통합특별시교육감은 초ㆍ중등교육법 제26조, 제30조 및 제61조에도 불구하고 대통령령으로 정하는 규모 이하의 학교의 통합운영을 위하여 학년제 편성을 자율적으로 운영할 수 있으며, 학년제 편성을 자율적으로 운영하는 초등학교와 중·고등학교에서 교원 간의 교차지도(다른 학교급의 학생을 교육하는 것을 말한다)를 허용할 수 있다'는 조항도 비판했다.서로 다른 학교급의 학생을 교육하는 교차지도가 허용된다면 소멸하는 작은 시·군 단위 통폐합의 명분이 되어 지역 소멸이 더 빠르게 진행될 수 있고, 초등 및 중·고등 교원의 전문성을 훼손할 우려가 크다는 것이다.전교조 충남지부는 끝으로 "충남대전 행정통합은 지방교육자치를 훼손하지 않고, 공교육 질 제고를 최우선의 과제로 삼아야 한다"면서 "이재명 정부와 여당을 비롯한 정치권은 교육을 정치적 논리의 수단과 경제 성장을 위한 도구로 삼는 통합특별법안 제정을 당장 멈추고 교육 자치를 실질적으로 보장하고, 보편적 공교육을 더욱 강화하는 방안을 마련해야 한다"고 촉구했다.