교사의 전문성은 자격증으로만 증명되는가

"저학년 수업을 흥미있게 하는 법은? 학습속도 차이가 클 때 어디에 맞추어야 하나? 사춘기 시기인 6학년 학생들의 발달 단계와 그에 따른 생활지도 방법은? 타인을 배려하는 마음을 가진 학생으로 자라게 하기 위해 교사가 할 수 있는 일은? 놀리고 때리는 아이들, 잘 어울리지 못하는 아이들을 어떻게 지도해야 할까?"

"어떻게 하면 학습목표에 아이들을 가장 흥미있게 도달시킬 수 있을까? 수업은 아이들 이야기를 잘 들어주는 것이라고 생각하는데, 어떤 범위까지 들어줘야 할까? 아이들 발표 후에 피드백을 어떻게 하는 것이 좋을까?"

"스스로 하는 버릇이 되어 있지 않다. 나는 답답한 아이를 기다려주는 힘이 부족하다. 잘 챙겨주는 가정환경이 되지 못하는 아이를 도와주는 것이 교사의 의무인데, 토끼 혼자만 자꾸 무언가 안 해올 때는 솔직히 답답하고 화가 난다. 행동이 활달하거나 친구를 괴롭히는 아이는 대화나 훈계를 통해 지도가 가능하고 변화가 보이는데, 이 학생은 한 학기가 끝나도록 큰 변화가 없어 걱정이 많다. 아이의 본 기질이 그러한 것인지, 교사로서 어떤 발전을 이끌어갈 수는 없을지 고민이 된다."

"우리 주변, 특히 우리 학교 학생들은 선행학습을 많이 한다. 모든 학생이 수업에 집중하지 못하는 건 아니지만, 대부분은 맞지 않는 옷을 입은 듯 버거워한다. 수학 계산을 기계적으로만 할 줄 안다든지, 국어 지문은 문제집에서 먼저 보았기 때문에 지루하다든지. 교사가 학생들이 선행학습을 그만했으면 좋다고 생각해도 학부모의 마음을 바꾸는 것은 쉽지 않다."

최근 한 교육전문매체는 한국교육개발원(KEDI)의 조사 결과를 전하며, 교원자격증이 없는 현장 전문가를 교사로 초빙하는 방안에 대해 국민의 52.2%가 찬성했다고 보도했다. 특히 초등학교에서도 50.8%가 '가능하다'고 응답했다는 점은 가볍게 넘길 수 없는 수치다. 이 숫자는 단순한 여론이 아니다. 우리가 교사를 어떤 존재로 인식하고 있는지를 보여주는 사회적 고백에 가깝다.많은 사람들은 교사의 전문성을 전공 지식이나 자격증의 문제로 생각한다. 그러나 이는 학교라는 공간이 어떻게 작동하는지에 대한 오해에서 비롯된다. 학교 현장에서의 전문성은 개인이 가진 지식의 총량으로 설명되지 않는다. 교사의 전문성은 설명하기 어렵다. 그래서 많은 사람들이 "그건 누구나 할 수 있는 일 아니냐"고 말한다. 그러나 교실에 들어와 아이를 하루만 맡아보면 이 말이 얼마나 무책임한지 곧 알게 된다.교사의 전문성은 매일 아이들과 관계를 맺으며 순간순간 내려야 하는 판단, 그리고 그 판단에 따르는 책임으로 구성된다. 이것은 혼자서 갖추는 능력이 아니라, 동료들과 함께 만들어지는 집합적 전문성에 가깝기 때문이다.현장에서 교사들이 실제로 던지는 질문들은 이를 잘 보여준다. 다음은 저경력 초등교사들이 동료들과 실제로 나눈 대화 내용이다.이런 고민들에 매뉴얼은 없다. 하나의 정답도 없다. 매 순간 다른 상황과 맥락 속에서 판단해야 한다. 그래서 교사들은 어려움이 무엇인지 파악하고 그 해결 방안을 동료인 학교 구성원들과 함께 모색한다. 이것이 교사 전문성이 만들어지는 방식이다.다음은 2년차 교사가 초등 1학년 아이를 관찰하며 동료들과 나눈 기록이다.김토끼(가명)는 1학년 남자아이다. 피부가 하얗고 키도 적당해서 훈남형이지만, 앉아 있을 때는 멍하니 먼 산을 보고, 바깥에서는 빙글빙글 돌며 생각에 잠겨있을 때가 많다. 일단 무엇이든지 느리다. 그보다는 아예 아무 일도 하지 않는다. 구체적으로 말해주어도 금세 공상에 잠겨 멍하게 있어서 이름을 다시 불러야 할 때가 하루에도 수십 번이다.매일 반복되는 장면들을 보자. 첫 시간 책 펴기 시간에는 짝이 도와주지 않으면 절대로 스스로 펴지 않는다. 수업시간에는 멍하니 있기 때문에 계속 이름을 불러 주의를 환기시켜야 한다. 활동이 매우 느려 다른 친구들이 기다려줘야 할 때가 많다. 우유 시간에는 29명 중 스스로 가져다 먹지 않는 2명 중 1명이다. 동화를 보느라 다 먹지 못해 앞에서 다 먹고 가도록 해야 한다. 하교 시간에는 모두들 가방 매고 나갈 때 교실에서 뱅글뱅글 돌고 있어 "토끼야, 나가자!" 한번 더 말해줘야 한다. 항상 맨 나중에 나온다.그런데 이 아이는 상상력이 풍부해 그림을 아기자기하게 잘 그리고, 춤을 즐겁게 잘 추며, 놀이 시간에는 전혀 느린 모습이 없다.교사는 이렇게 성찰한다.고학년 사례를 하나 더 보자. 한 교사가 공개수업 중 발견한 것들이다.한 아이가 왼손으로 이마를 계속 짚고 있었다. 오른손으로는 샤프를 돌렸고, 다같이 대답할 때는 입을 열지 않았다. 동영상에는 집중했지만, 골든벨 보드판을 자꾸 지웠다 다시 썼다. 이 아이는 에너지의 정의를 말할 수 있을 만큼 사전 지식이 충분했다. 학부모가 학습에 신경을 많이 썼고, 학생도 이를 흡수했다. 평소에는 굉장히 활달하고 수업에 잘 집중하지 않는다고 한다. 이미 다 알고 있는 내용이라 재미도 없고 들을 필요도 없다고 느끼는 것이다.교사는 이렇게 성찰한다.전문성은 관계 속에서 만들어진다실제 사례를 길게 소개한 이유는 진짜 전문성이 어떻게 만들어지는지 보여주기 위해서다. 교사의 전문성은 매일 아이들과 부딪히는 가운데 동료들과 고민을 나누고, 실패를 성찰하며 다시 도전하면서 쌓인다.교사의 전문성은 아이를 '문제'로 보지 않고 '이해'의 대상으로 보는 눈이다. 행동 이면의 맥락을 읽고, 그 아이만의 속도와 방식을 존중하며, 동시에 성장을 돕는 방법을 찾아가는 과정이다. 이것은 자격증으로 주어지지도 않지만, 개인이 혼자 책상에서 연구한다고 되는 일도 아니다.동료들과 함께 아이를 관찰하고, 서로의 수업을 보며, 토론하고 성찰하는 가운데 만들어진다. 공부를 아이들의 삶과 연결짓고, 지적인 성장과 인격적 성장을 동시에 이루게 하는 방법을 함께 찾아가는 것이다. 이것이 교사 전문성의 본질이다.이런 전문성은 외부에서 투입될 수 없다. 아무리 특정 분야의 지식이 깊다 하더라도, 동료 교사들과의 협력 속에서 아이들을 장기간 관찰하고 성찰하는 과정 없이는 교실에서 작동하는 전문성을 갖출 수 없다. 지식은 투입할 수 있지만, 관계 속에서 형성되는 전문성은 건너뛸 수 없다.교사 자격증은 완성의 증명이 아니라 최소한의 출발선이다. 그러나 지금 우리가 목격하는 논의는 그 출발선조차 불필요하다는 듯한 분위기다. '누구나 교사일 수 있다'는 말은 듣기에는 평등해 보이지만, 그 말이 의미하는 바는 불편하다. 아이를 이해하는 일은 전문이 아니어도 된다는 선언, 교육은 숙련이 아니라 언제나 대체 가능하다는 인식이다.'김토끼'의 느림 속에서 상상력을 발견하고, 선행학습으로 지루해하는 아이의 이마를 짚은 손을 읽어내는 능력은 개인의 지식이 많고 적음과는 다른 차원의 문제다.우리가 진짜 물어야 할 것은 무엇인가. 교사들이 서로의 수업을 관찰하고 토론할 시간을 주고 있는가? 실패를 성찰하고 다시 도전할 여유를 주고 있는가? 동료들과 함께 성장할 수 있는 학교 문화를 만들고 있는가? 이 길을 걷고 있는 교사들의 발자국을 제대로 보고 있는가? 그들이 관계 속에서 만드는 전문성을 존중하고 지원하고 있는가? 그것이 우리가 답해야 할 질문이다.