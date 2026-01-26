메뉴 건너뛰기

26.01.26 09:23최종 업데이트 26.01.26 09:23

남해군-하동군, 고향사랑기부금 상호기부

남해군-하동군, 고향사랑기부금 상호기부
남해군-하동군, 고향사랑기부금 상호기부 ⓒ 남해군청

남해군 재난안전과와 하동군 안전교통과는 "안전으로 잇는 고향사랑" 실천을 위해 23일 고향사랑기부금 상호기부 행사를 실시했다. 양 기관 직원들은 각각 120만 원씩을 서로의 지역에 기부하며, 지역 상생과 따뜻한 나눔문화 확산에 앞장섰다. 이번 상호기부는 고향을 향한 사랑과 지역 발전을 바라는 마음을 모아 자율적으로 추진됐다.

#남해군

