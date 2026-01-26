사회부산경남한줄뉴스 26.01.26 09:23ㅣ최종 업데이트 26.01.26 09:23 남해군-하동군, 고향사랑기부금 상호기부 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲남해군-하동군, 고향사랑기부금 상호기부 ⓒ 남해군청 관련사진보기 남해군 재난안전과와 하동군 안전교통과는 "안전으로 잇는 고향사랑" 실천을 위해 23일 고향사랑기부금 상호기부 행사를 실시했다. 양 기관 직원들은 각각 120만 원씩을 서로의 지역에 기부하며, 지역 상생과 따뜻한 나눔문화 확산에 앞장섰다. 이번 상호기부는 고향을 향한 사랑과 지역 발전을 바라는 마음을 모아 자율적으로 추진됐다. #남해군 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주시, 중소기업 육성기금 1000억원 지원 갤러리 오마이포토 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 1/9 이전 다음 이전 다음 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" '1억 원 공천헌금' 의혹 강선우 경찰 출석 "원칙 지키며 살아왔다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.