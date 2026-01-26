메뉴 건너뛰기

26.01.26 09:23최종 업데이트 26.01.26 09:23

남해군 3개 수산단체 이웃돕기 성금 200만원 기탁

남해군 3개 수산단체 이웃돕기 성금 200만원 기탁
남해군 3개 수산단체 이웃돕기 성금 200만원 기탁 ⓒ 남해군청

남해군은 지난 22일 남해군 수산단체들이 이웃돕기 성금 200만원을 기탁했다고 밝혔다.

이번 성금은 (사)한국수산업경영인 남해군연합회(회장 박정용), (사)남해군어촌계장연합회(회장 권대진), (사)한국자율관리어업 남해군연합회(회장 이춘갑) 등 3개 수산단체가 협력해 마련했다.

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

