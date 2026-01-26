사회부산경남한줄뉴스 26.01.26 09:23ㅣ최종 업데이트 26.01.26 09:23 남해군 3개 수산단체 이웃돕기 성금 200만원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲남해군 3개 수산단체 이웃돕기 성금 200만원 기탁 ⓒ 남해군청 관련사진보기 남해군은 지난 22일 남해군 수산단체들이 이웃돕기 성금 200만원을 기탁했다고 밝혔다. 이번 성금은 (사)한국수산업경영인 남해군연합회(회장 박정용), (사)남해군어촌계장연합회(회장 권대진), (사)한국자율관리어업 남해군연합회(회장 이춘갑) 등 3개 수산단체가 협력해 마련했다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주시, 중소기업 육성기금 1000억원 지원 갤러리 오마이포토 '1억 원 공천헌금' 의혹 강선우 경찰 출석 "원칙 지키며 살아왔다" 1/6 이전 다음 이전 다음 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.