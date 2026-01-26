선재스님 따라 사찰비빔밥, 마음까지 정화되네요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲내가 만든 사찰 비빔밥흑백 요리사2를 보고 집에서 만들어 본 사찰 비빔밥입니다 ⓒ 윤병옥 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

<흑백요리사 : 요리계급 전쟁>시즌2('흑백요리사2')에 나온 선재스님이 만든 음식에 관심이 많았다. 계란이나 햄 대신 두부를 노릇하게 부쳐 조린 후 넣어서 만든 두부 김밥도 괜찮아 보였고 사찰 비빔밥도 맛있어 보였다.불가에서는 음식을 먹는 공양을 수행의 한 과정으로 본다. 스님도 몸이 너무 약했으나 사찰에서 하는 공양을 통해 건강을 되찾았다고 한다. 또 채식과 사찰 음식이 동의어는 아니라는 것도 알 수 있었다. 생채소를 과한 향신료와 오일에 범벅하여 먹는 샐러드나 파, 마늘을 많이 넣고 자극적으로 버무린 나물도 사찰 음식과는 거리가 멀다.채소에서도 잎채소와 열매, 뿌리 채소를 적절히 섞어 간장과 된장으로 과하지 않게 양념하여 먹는 사찰 음식은 몸에 필요한 영양을 공급하면서도 사람을 차분하게 만든다. 채소에 부족한 지방과 단백질은 식물성 기름이나 콩으로 만든 식품으로 보충한다.나는 평소에도 비빔밥을 좋아하고 가끔 집에서 만들어 먹는다. 비빔밥이 쉬워 보여도 재료가 다양해서 은근히 손이 많이 간다. 그래서 혼자 먹으려고 만들기는 번거롭고 손님이 오신다고 하면 할 만하다. 남은 재료는 김밥을 만들 때 쓰면 된다. 그러나 식당에서 사 먹을 때와 마찬가지로 집에서도 고기를 볶아서 얹거나 계란 프라이를 얹어서 내는 경우가 많았다. 또 양념장은 대부분 고추장 베이스로 만든 소스였다. 솔직히 여러 나물과 볶은 고기와 계란을 넣고 고추장에 비빈 비빔밥은 범벅이 되어 무슨 재료가 들었는지도 잘 모른다.그런데 선재스님이 만든 사찰 비빔밥은 달랐다. 재료도 뿌리채소와 잎채소, 열매, 버섯이 섞여 있고 그것을 간장, 된장 베이스로 만든 소스에 비벼 먹는 것이었다. 여기에 '킥'으로 들어가는 재료가 청양 고추였다. 밋밋할 수도 있는 요리에 볶은 청양고추는 악센트를 주었다. 멋진 요리지만 어려워 보이지는 않아서 나도 도전할 만했다. 방송에서 본대로 뿌리채소인 우엉과 당근은 채 썰어서 볶았고 시금치와 배추는 데쳐서 무쳤다. 오이는 살짝 절여 볶고 표고버섯도 채 썰어서 볶았다.가장 중요한 것이 비빔장이었다. 청양고추를 다져서 들기름에 잘 볶아 매운 기를 날리고 숨을 죽인 후 간장을 넣고 볶다가 다시마 우린 물로 농도를 맞춘다. 또 다른 한 가지는 청양고추와 호박과 표고버섯을 잘게 다져서 볶다가 된장을 넣고 다시물로 농도를 맞추어 강된장 비슷한 소스를 만든다. 취향에 따라 비빔장을 선택하여 비벼 먹으면 된다.결과는 아주 훌륭했다. 당근과 우엉은 씹는 식감과 향이 달랐고 배추 나물은 시금치나물과는 다르게 아작아작했다. 표고는 고기처럼 쫄깃했고 오이는 아삭했다. 비빔장에 들어있는 청양고추는 매콤한 청량함을 주었다. 다양한 재료에서 느껴지는 식감과, 재료를 해치지 않고 조화롭게 섞어주는 소스까지 아주 맛있었다.몸 뿐 아니라 마음까지도 정화된다는 느낌을 주는 진정한 음식이었다. 사찰 비빔밥을 만들고 먹으며 나도 수행했다는 느낌이 들었다.