"산새들의 보금자리 만들었어요."창원 주남환경학교(교장 최종수)가 25일, 15가족 총 55명이 참여해 산새들의 서식 환경과 나무인공새집의 필요성에 대한 최종수 학교장의 강의를 듣고, 나무인공새집을 직접 제작하는 시간을 가졌다.참여 가족들은 한 가족당 하나의 나무인공새집을 조립한 뒤, 각자의 개성을 살려 꾸미고 주남환경학교 교정에 직접 설치했다. 부모와 자녀는 물론 할머니·할아버지까지 함께 만든 나무인공새집이 산새들의 새로운 보금자리가 되길 바라는 마음으로 둥지를 매달았다.최종수 교장은 최근 주남저수지 일대에서 조류독감(인플루엔자, AI)가 재발생함에 따라 방역수칙 준수와 비접촉 탐조의 중요성에 대해 설명했다. 참가자들은 차량을 이용해 이동하며 차 안에서 재두루미 탐조 할 것을 당부했다.사에 참여한 윤지호 가족은 "오늘 달아준 인공새집에 딱새가 찾아와 둥지를 틀었으면 좋겠다"며 "다음 달 예정된 '왜가리 둥지 탐험' 프로그램에도 꼭 참여하고 싶다"고 소감을 전했다.한편, 주남저수지는 조류독감 재발생으로 탐방로가 전면 폐쇄된 상태다. 주남환경학교는 "향후 모든 프로그램을 철저한 방역수칙 아래 운영할 계획"이라며 "탐조객과 사진작가들은 방역수칙을 준수해달라"라고 당부했다.