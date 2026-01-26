내 손이 누른 '의사 ID' 처방, 간호법은 정말 나를 지켜줄까

"선생님, 오늘 교수님 회진 늦어지니까 우선 교수님 ID로 검사 처방 좀 다 넣어주세요."

2026년 1월의 어느 오후, 병동 스테이션에서 들려온 이 익숙한 요청은 내 심장을 서늘하게 만든다. 지난해 6월, 대한민국 간호계의 숙원이었던 '간호법'이 시행되었을 때 우리는 환호했다. 이제는 '불법과 합법'의 위태로운 줄타기를 끝내고, 전담간호사(PA)라는 이름으로 당당히 법의 테두리 안에서 일할 수 있을 줄 알았다.하지만 반년이 지난 지금, 나는 여전히 타인의 명의를 빌려 컴퓨터 앞에 앉아 있다. 법은 상륙했지만 병원의 관행은 여전히 낡은 닻을 내린 채 요지부동이다.간호법 제정 이후 각 병원에는 '간호사 업무범위 운영위원회'가 설치됐다. 어떤 처치를 간호사가 해도 되는지, 어떤 처방 보조가 가능한지 리스트가 만들어졌다. 서류상으로는 진일보한 성과다. 하지만 실제 모니터 화면은 다르다. 현장에서 PA 간호사가 내리는 처방의 상당수는 여전히 의사의 계정으로 입력된다. 시스템상 간호사 ID로는 처방 권한 자체가 막혀 있거나, 수가 청구 문제로 의사 ID를 빌려 써야 하기 때문이다.보건복지부는 하위 법령을 통해 진료지원 업무를 제도화했다고 발표했지만, 정작 기록의 주체가 '내 이름'이 아닌 순간, 법적 보호의 약속은 신기루처럼 흩어진다. 사고가 발생했을 때, "교수님의 지시였다"는 항변보다 "왜 당신이 의사의 권한을 남용했느냐"는 추궁이 먼저 날아올 것임을 우리는 본능적으로 안다.현장의 PA들이 마주하는 가장 큰 딜레마는 '책임의 비대칭'이다. 전공의들의 빈자리를 메우기 위해 우리는 과거보다 더 난도 높은 시술과 약물 처방 지원에 투입된다. 법은 국가가 간호사의 권익을 위해 노력해야 한다고 명시하지만, 정작 내 손끝에서 벌어지는 투약 사고나 부작용에 대해 누가 끝까지 책임져 줄 것인지에 대한 답은 여전히 모호하다."이제 간호법이 있으니 괜찮다"는 병원 측의 독려는 달콤하지만 위험하다. 사법부는 여전히 의료법상의 '면허 범위'를 보수적으로 해석하며, 병원 내 위원회가 정한 자의적인 업무 범위가 사법부의 잣대를 이길 수 있을지는 미지수다. 우리는 보호받기 위해 법을 원했지만, 현실은 법을 근거로 더 많은 일을, 더 큰 위험을 감내하며 '책임'만을 홀로 떠안고 있다.간호부 소속이면서 진료과 업무를 수행하는 PA는 병원 내에서 여전히 '유령' 같은 존재다. 의사들에게는 업무를 덜어주는 편리한 도구로, 일부 동료 간호사들에게는 진료과의 입장을 대변하는 변절자로 비춰지기도 한다.'내가 이러려고 간호사가 되었나'라는 자조 섞인 질문은 퇴근길 지하철 안에서 매일 반복된다. 전문가로서 존중받으며 환자를 돌보고 싶었던 소박한 꿈은, 남의 아이디로 로그인해 지시사항을 속도감 있게 처리하는 기계적인 노동 속에서 마모되어 간다. 화려한 '간호법 시대'의 개막 뒤에서, 우리는 여전히 누군가의 그림자로 살아가고 있다.간호법이 나를 어디까지 지켜줄 수 있을까. 현재의 답은 '아직은 멀었다'이다. 법전에 적힌 문구들이 현장의 공기를 바꾸기 위해서는 더 구체적인 하위 법령과 강제성 있는 시스템이 뒷받침되어야 한다.이제 우리 의료 체계는 간호사가 수행하는 모든 업무가 타인의 명의가 아닌 본인의 ID로 투명하게 기록되고, 그에 따른 권한과 책임이 명확히 일치되는 '실명 기록제'를 조속히 확립해야 한다. 더 이상 시스템상의 한계나 관행을 이유로 간호사를 법적 사각지대에 방치해서는 안 되며, 행위의 주체와 기록의 주체를 일치시키는 것이 의료 투명성의 첫걸음이 되어야 한다.동시에 개별 병원의 자의적인 판단에 맡겨진 제각각인 업무 범위를 바로잡기 위해, 국가가 공인하는 표준화된 전문 교육과 자격 인증 체계를 마련하는 일이 시급하다. 이는 단순한 직역 확대를 넘어, 어느 병원에서든 동일한 수준의 안전한 의료 서비스를 보장받아야 할 환자의 권리를 보호하는 길이기 때문이다.무엇보다 정당한 직무 범위 내에서 이루어진 행위에 대해서는, 간호사를 확실히 보호할 수 있도록 법적 면책 범위를 구체화하고 실효성 있게 작동시켜야 한다. 법이 제안하는 보호막이 현장의 차가운 현실을 막아주는 실질적인 방어막이 될 때, 비로소 간호사들은 책임의 무게에 짓눌리지 않고 환자의 생명을 살리는 본연의 임무에 전념할 수 있을 것이다.간호법은 우리에게 날개를 달아준 것이 아니라, 이제 막 거친 파도를 헤쳐 나갈 작은 뗏목 하나를 건네준 것에 불과하다. 이 뗏목이 거대한 함선이 되어 우리를 진정으로 보호할 때까지, 현장의 목소리는 멈추지 않아야 한다.내일 출근길, 나는 다시 의사의 ID 뒤에 숨는 '유령'이 아닌 '간호사 OOO'라는 내 이름 석 자로 환자 앞에 당당히 서고 싶다.