꽃으로 가득한 거리에서 만난 '돈의 왕'

지난 1월 12일부터 18일까지 일주일 동안 중국 윈난성의 자연 유산과 문화유산을 탐사했다. 강의 협곡과 길을 따라 차마고도가 형성되어 있고, 옛길 주변으로 그들이 만들어낸 역사와 문화유산이 잘 남아 있다. 이 지역의 아름다운 자연, 차마고도 지역 소수민족이 남긴 문화와 예술, 티베트 불교의 특징을 인문학적 관점에서 살펴보려고 한다. 인천에서 윈난성 성도 쿤밍으로 들어가 따리, 리장, 샹그릴라를 답사하고 쿤밍으로 나왔다.

큰사진보기 ▲쿤밍 옛거리(昆明老街) ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲인민영웅기념비 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲정의로 패방 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲동경풍 전장 입구 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲전왕 왕치 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲대문에 붙은 재복을 불러들이는 서첩 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃의 도시 쿤밍 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲식당 앞의 꽃과 버섯 조각 ⓒ 이상기 관련사진보기

쿤밍은 봄의 도시이자 꽃의 도시다. 사시사철 온화한 날씨로 꽃의 재배에 최적의 조건을 갖추고 있기 때문이다. 쿤밍은 역사적인 도시라기보다는 근대 도시여서 고성(古城)이 존재하지 않는다. 그 대신 고진(古鎭)과 고가(古街)가 있다. 대표적으로 관도고진(官渡古鎭)이 있고, 쿤밍노가가 있다. 고진은 옛 마을 또는 옛 고을이고, 고가는 오래된 거리 또는 옛 거리라는 뜻이다. 이번 답사에서는 쿤밍노가를 보고 나서, 관도고진으로 가려고 한다. 이는 쿤밍노가가 시내 중심부에 위치하고 있기 때문이다.쿤밍노가는 여섯 개의 거리와 열 개의 골목으로 이루어져 있다[광화가(光華街), 문명가(文明街), 경성가(景星街), 전왕가(錢王街), 문묘가(文廟街), 용도가(甬道街)]. 이곳에는 청나라 때부터 중화민국시대에 이르기까지 번성한 저택과 상점이 즐비하다. 이들은 쿤밍의 역사와 문화 그리고 삶의 현장을 가장 잘 보여준다. 우리는 경성가에서 시작해 용도가, 광화가, 문묘가, 문명가, 전왕가를 한 바퀴 돌아봤다. 경성가는 꽃과 새 시장으로 유명하다. 용도가는 플라타너스 가로수가 남북으로 길게 뻗어 있다. 북쪽 끝 지점에 운서(雲瑞)공원이 있다.운서공원은 쿤밍 사람들의 만남의 장소다. 공원이 쿤밍노가에서 가장 넓은 공간을 차지하고 있기 때문이다. 공원에는 수석과 분수가 있고, 주변 공간에서 예술가들이 노래와 춤을 보여준다. 우리는 현장에서 퍼포먼스를 펼치는 남녀 한 쌍의 춤꾼을 만날 수 있었다. 이들을 보고 더 북쪽으로 가면 승리공원이 나온다. 이곳에는 인민영웅기념비와 항전승리기념관이 있다. 인민영웅기념비에는 "인민영웅은 영원히 죽지 않는다(人民英雄永垂不朽)"는 문구가 새겨져 있다.여기서 동과 서로 길게 뻗은 길이 광화가다. 광화가에는 비교적 근대적 건물이 자리 잡고 있다. 광화가 북쪽으로는 문묘가가 있고, 남쪽으로는 문명가가 있다. 광화가를 따라 더 동쪽으로 가면 남북으로 전왕가가 길게 이어진다. 그리고 광화가 끝에는 차가 다니는 큰 도로인 정의로(正義路)가 남북으로 이어진다. 문묘가를 따라 북쪽으로 가면 차가 다니는 도로인 인민중로(人民中路) 너머에 문묘가 위치한다. 문묘는 공자를 추모하는 공간으로, 강당인 명륜당과 사당인 대성전이 있다.문명가는 쿤밍노가에서 가장 역사가 오래된 역사 문화 거리다. 청나라 때부터 중화민국 시기에 이르는 다양한 건축이 분포하고 있다. 문화유산으로 보호를 받는 역사 건축과 문물이 59곳이나 된다. 2층 목조 건물인 중국 혁명음악가 니얼(聶耳) 고거가 있다. 니얼은 1935년 의용군 행진곡을 작곡한 것으로 유명하다. 그리고 1926년 다시 복원해 항일 문화전쟁의 거점이 된 동방서점(東方書店)이 이곳에 있다. 문명가에서는 100년 이상이나 춘절(春節) 시장이 열린다. 그리고 중국 전통 요리를 하는 식당이 자리 잡고 있다. 복조루(福照樓)와 건신원(建新園) 같은 요릿집이 유명한데, 솥에 찐 닭고기, 윈난식 쌀국수 등을 제공한다.전왕가에는 말 그대로 돈의 왕, 왕치의 '동경풍(同慶豊) 전장(錢庄)'이 있다. 동경풍은 상호고, 전장은 전당포 또는 은행이라는 뜻이다. 돈의 왕 왕치는 사무실 한 가운데 신의천하(信義天下)라는 네 글자를 걸어 놓고 사업을 했다. 그에게 가장 중요한 것은 신의 즉, 믿음과 의리다. 그는 윈난 미륵현 홍계(虹溪) 출신으로 충칭(重慶)에서 사업에 성공해, 쓰촨과 윈난의 상업과 교역을 활성화 시켰다. 이를 위해 그는 쿤밍에 합자회사 동경풍을 개설한 것이다. 왕치와 관련해서는 다음과 같은 일화가 전해진다.청나라 말기 왕치가 운영하는 동경풍 전장 본점은 사람들로 북적였다. 그러던 어느 날 60대로 보이는 남루한 옷차림의 노인이 여섯 살이나 일곱 살쯤 되어 보이는 검은 옷을 입은 손자를 데리고 들어왔다. 아이의 얼굴과 옷은 더러웠다. 계산대에서는 젊은 직원들이 분주하게 계산을 하고 있었다. 그들을 본 말끔하게 차려 입은 한 직원이 고개도 들지 않고 물었다. "돈을 입금하시겠습니까?" 노인의 가늘고 거친 손이 떨리는 가운데, 기름 때 묻은 동전 한 닢을 내밀었다. 직원은 미소를 지으며 말했다. "혹시 거지인가요?" 노인이 말했다. "저도 이제 살 날이 얼마 남지 않았습니다. 손자가 하나 뿐인데, 제가 죽으면 손자가 며칠이라도 먹고 살 수 있도록 돈을 좀 넣어두려고 합니다."점원은 "동전 한 닢으로는 부족합니다. 더 많이 넣으려면 모를까?" 노인은 돈을 넣어 달라고 간청했으나 점원은 거절했다. 노인과 아이는 눈물을 흘리며 전장 중앙에 굵게 쓰인 신의천하라는 글자를 바라보고는 슬프고 낙담한 채 전장을 나갔다. 다음 날 동경풍 전장에 대한 나쁜 소문이 시내에 퍼져나갔다. 이 때문에 동경풍의 고객들은 전장으로 몰려들어 돈을 인출하기 시작했다. 상황이 매우 급박해졌음을 안 전주(錢主) 왕치는 그날 밤 회의를 소집하여 대책을 논의하고 사건을 철저히 조사했다. 사태의 원인을 밝혀낸 왕치는 금융업의 생명이 신용이며, '믿음 없이는 설 수 없다(無信不立)'는 사실을 강조했다.그는 직원들로 하여금 온 도시를 샅샅이 뒤져 구걸하는 할아버지와 손자를 찾아내도록 했다. 왕치는 그 노인과 아이를 가게로 데려와 직원으로 하여금 사과토록 했다. 그리고 동전 한 닢을 위한 특별 계좌를 개설하고, 다른 사람들보다 10배나 높은 이자를 지급하는 등 진심을 보여주었다. 이후 동경풍에 대한 사람들의 오해가 점점 풀리고, 왕치의 행동을 진심으로 받아들이게 되었다. 그 결과 동경풍 전장에는 다시 많은 은화가 유입되었다. 금융 시스템이 완전하지 못한 사회에서 신의를 지킨 왕치의 탁월한 수완이 그를 '전왕(錢王)'으로 만든 것이다.왕치의 정직과 신뢰가 그를 세계의 거부로 만들었다. 이를 기려 2007년 이 거리의 이름이 전왕가가 되었고, 전장 앞에 그의 동상이 세워졌다. 전왕가에는 또 장사를 통해 돈을 번 거부들의 저택이 자리하고 있다. 마가대원(馬家大院)과 부씨댁원(傅氏宅院) 같은 건축이 대표적이다. 그렇지만 전왕가에는 부티크 호텔, 커피 전문점, 보이차를 취급하는 다방, 주류를 파는 상점 등도 있다. 이에 비해 전왕가 동쪽에 남북으로 이어진 정의로에는 백화점과 고급 호텔 같은 현대 빌딩이 들어서 있다.쿤밍은 꽃의 도시답게 거리마다 상점마다 꽃으로 장식되어 있다. 그것은 쿤밍의 날씨가 1년 내내 온화해 꽃의 재배와 보관 그리고 판매에 유리하기 때문이다. 쿤밍노가를 돌아보는 중에도 활짝 핀 부겐빌레아를 곳곳에서 볼 수 있었다. 목련도 이미 활짝 피었다. 상점에 치장된 꽃은 장미, 국화 등으로 화려하게 꾸며졌다. 공원에는 꽃과 나무를 심어 일부 봄꽃이 피어 있다. 집의 창문에는 사시사철 피는 제라늄 꽃도 볼 수 있다. 쿤밍에서는 음력 12월 당매화(唐梅花)가 피고, 3월에는 산차화(山茶花)를 볼 수 있다고 한다. 4월 중순에서 말까지 가로수길에 자카란다 꽃이 만개하는 것으로 알려져 있다.산차화는 동백꽃의 일종으로, 쿤밍의 시화(市花)로 지정될 정도로 주민들이 많이 기른다. 산차화는 남조국(南詔國) 때부터 상서로운 꽃이라 해서 화원에서 재배되었다. 쿤밍에서는 화훼 산업을 장려하고 있다. 1999년에는 세계 원예박람회를 개최해 쿤밍 화훼산업을 알리고 그 위상을 드높였다. 쿤밍은 현재 세계에서 두 번째로 큰 화훼시장을 가지고 있다. 2023년 꽃 거래량이 135억 4천 송이, 액수로는 135억 7천만 위안이었다고 한다. 윈난의 선화(鮮花) 또는 절화(切花) 생산량은 중국의 80%를 차지하고, 쿤밍의 두남(斗南) 화훼 시장을 통해 70% 정도가 유통된다.쿤밍에서는 꽃들 사이로 버섯 조각을 볼 수 있다. 버섯은 윈난의 특산으로 요리 재료로 즐겨 사용되고 있다. 우리가 말하는 버섯 샤부샤부를 매끼 먹을 수 있을 정도다. 윈난의 산간 지방에서 채취하거나 재배한 버섯을 활용해 만든 음식이 건강식품으로 각광 받고 있다. 버섯은 중국어로 '야생균(野生菌)'으로 표기된다. 윈난에서는 100여 종이 생산되며, 그중 16종 정도를 즐겨 먹는 것으로 알려져 있다. 메뉴판을 보니 송이, 표고, 느타리 버섯 정도 구분할 수 있겠다.