"고양시 미래 먹거리는 '문화산업'... 지역 순환경제로 체질 바꿔야"

지난 1월 25일, 더불어민주당 부대변인이자 고양신문 전 대표인 이영아 저자가 자신의 책 <이제부터 진짜 자치: 빛의 혁명 시민과 함께>(파라북스) 출판기념회를 열고 시민들과 만났다.6월 지방선거를 앞두고 지역 내 정책 담론을 구체화하는 자리로 마련된 이날 행사에는 고양시민 등이 행사장 객석을 가득 메워 지역 현안에 대한 높은 관심을 드러냈다. 행사는 저자가 34년간 지역 언론인으로 활동하며 정립한 '자치 철학'과 '고양시 정책 제안'을 시민들과 묻고 답하는 정책 토크쇼 형식으로 진행됐다.이날 현장에는 지역 정관계 및 시민사회 주요 인사들이 참석해 눈길을 끌었다. 김성회 국회의원을 비롯해 이재준 전 고양시장, 정범구 전 대사, 김운남 고양시의회 의장이 참석해 축하를 전했다.광역·기초의원들의 발길도 이어졌다. 경기도의회에서는 이경혜, 명재성, 고은정 도의원이, 고양시의회에서는 임홍열, 김해련, 문재호, 신인선 시의원이 자리했다. 또한 민경선 전 경기교통공사 사장, 윤종은 민주사회혁신포럼 상임대표, 강경민 평화통일연대 상임대표, 박종서 포마자동차미술관 관장(전 국민대 테크노디자인대학원 원장) 등 지역 사회 각계각층의 인사들이 참석해 이 부대변인의 새로운 출발을 지켜봤다.본 행사인 저자와의 대화 시간에는 고양시의 고질적인 문제인 '자족도시'와 '경제'에 대한 질문이 이어졌다. 지축동에 거주하는 한 시민은 "오랫동안 고양시는 자족도시를 꿈꾸며 테크노밸리나 기업 유치에 목을 매왔지만, 이것이 시민들의 삶에 실제로 어떻게 구현될지 의문"이라며 구체적인 경제 해법을 물었다.이에 대해 이영아 저자는 "외부에서 굴뚝 산업이나 대기업 공장을 유치하는 것만이 경제 활성화의 정답은 아니다"라고 선을 그으며, 고양시의 미래 성장 동력으로 '문화산업'을 강력하게 제시했다.그는 "고양시는 이미 방송, 영상, 웹툰, K-컬처 등 풍부한 문화적 토양과 인적 자원을 갖추고 있다"며 "우리가 가장 잘할 수 있는 '문화산업'을 육성해 고양시가 먹고사는 문제를 해결해야 한다"고 강조했다. 이어 "문화 콘텐츠를 통해 관광이나 숙박과 같은 부가가치를 창출하고, 지역 내 소상공인과 사회적 경제 기업들이 이와 연계해 성장하는 '지역 순환경제' 시스템을 구축하는 것이 베드타운을 벗어나는 가장 확실한 길"이라고 덧붙였다.정치적 양극화와 지역 내 갈등 해결 방안에 대한 논의도 진행됐다. 현장에서 만난 한 시민은 "정치적 견해 차이로 인한 혐오와 갈등이 지역사회에도 만연하다"며 이에 대한 해법을 물었다.이 저자는 최근 무산된 CJ 라이브시티(아레나) 사태를 예로 들며 '숙의 민주주의'의 필요성을 역설했다. 그는 "중요한 정책 결정이 밀실에서 이뤄지거나 정치 논리에 휘둘려서는 안 된다"며, 시민 1만 명이 온·오프라인으로 참여하여 주요 현안을 토론하고 결정하는 '고양만민공동회' 구성을 제안했다. 행정의 독단을 막고 시민의 집단지성을 통해 갈등 비용을 줄이겠다는 구상이다.고령화 사회에 대비한 복지 정책에 대한 이야기도 오갔다. 현장에서 만난 시민들은 "노인 인구가 급증하는 상황에서 기존의 복지 시스템으로는 한계가 있다"고 지적했다.이 저자는 자신의 책에서 소개한 '돌봄 자치' 모델을 해법으로 제시했다. 그는 "고양시 내 1050개에 달하는 경로당이 단순히 시간을 보내는 사랑방에 머물러서는 안 된다"며 "경로당을 공동 부엌이나 택배 거점 등 어르신들이 소일거리를 통해 소득을 창출하고 서로를 돌보는 '생산적 복지 공간'으로 전환해야 한다"고 주장했다. 이는 노인들을 수동적인 복지 수혜자가 아닌 지역사회의 경제 주체로 세우겠다는 구상이다.이영아 저자는 고양신문 평기자로 시작해 대표이사를 역임하며 34년간 지역 현장을 누볐으며, 현재는 더불어민주당 부대변인을 맡아 중앙 정치와 지역 현안을 잇는 가교 역할을 하고 있다. 과거 '스무고개 북클럽', '고양바람누리길 걷기축제' 등 다양한 공공 프로그램을 직접 기획하며 행정의 빈틈을 메워온 경험이 있다.그는 마무리 발언을 통해 "지난 34년간 신문을 통해 기록자로서 고양시를 지켜봤다면, 이제는 그 기록을 바탕으로 시민들과 함께 구체적인 변화를 만들어가겠다"고 밝혔다.한편, 이날 축사를 맡은 박종서 포마자동차미술관 관장은 "그동안 신문이라는 매체로 시민을 도왔던 저자가 이제 더 넓은 광장에서 실천적 대안을 모색하려는 것 같다"고 평했다. 6월 지방선거를 앞두고 지역 사회 내에서 다양한 정책 담론이 어떻게 구체화될지 귀추가 주목된다.