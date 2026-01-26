[영상] 겨울이면 얼굴이 까매지는 3대

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲25일 고북면에서 진행한 연탄 봉사에는 손자와 손녀까지 동참, 3대 5명이 봉사에 나서는 훈훈한 모습을 보였다. ⓒ 방관식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

매년 겨울이면 연탄 봉사에 나서는 시어머니와 며느리가 화제다. 주인공은 늘보람봉사회 김미화 전 회장과 김선미 도담피아노학원장.25일 충남 서산시 고북면에서 진행한 연탄 봉사에는 손자와 손녀까지 동참, 3대 5명이 봉사에 나서는 훈훈한 모습을 보였다.특히 이들 가족은 봉사뿐만 아니라 한 해 동안 열심히 모은 빈 병을 판매해 마련한 20만 원을 연탄 후원금으로 전달해 귀감이 되고 있다.김 전 회장은 봉사를 실천한 지 35년이 된 봉사의 달인으로 지난 2020년 자원봉사자의 최고 영예인 대통령상을 수상하기도 했다.며느리 김선미 원장도 시어머니 못지않은 열정을 가지고 있다. 학원을 운영하는 바쁜 일상에서도 시간을 쪼개 봉사에 참여하는 것은 물론, 매년 연탄 구입을 위한 후원금과 어려운 이웃들에게 물품을 후원하는 등 나눔을 실천 중이다.중학생과 초등학생인 손자와 손녀도 겨울방학 동안 주말에 봉사 현장에 나와 어른 몫을 거뜬히 해낸다.따뜻한한반도사랑의연탄나눔운동 김명환 회장은 "김 전 회장님과 어린 친구들이 정성껏 마련한 후원금이라 감회가 더욱 남다르다"면서 "이들의 따뜻한 마음이 주변의 이웃들에게 고스란히 전해질 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.