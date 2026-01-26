호랑이 기운 가득, 영하 11도 뚫을 만 했습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲'호피도'한 올 한 올 그린 호랑이 털 <갤러리현대 본관> ⓒ 은주연 관련사진보기

'어, 대체 이게 뭐지?'

큰사진보기 ▲'초혼'김지평 작가의 작품 ⓒ 은주연 관련사진보기

"나의 넋에 발이 있다면 너의 집 앞으로 가는 돌길이 반은 모래가 되었으리."

큰사진보기 ▲이두원 <소나무 아래 도깨비 호랑이와 까치> ⓒ 은주연 관련사진보기

큰사진보기 ▲상서로운 기운을 뿜어내는 공간 ⓒ 은주연 관련사진보기

"엄마, 나 ○○고 됐어"

큰사진보기 ▲일명 '피카소 호랑이'라고 불리는 호작도 <리움미술관> ⓒ 은주연 관련사진보기

[전시정보]

갤러리현대 '장엄과 창의: 한국 민화의 변주'와 '화이도'는 2월 28일까지. 무료.

리움미술관 '까치 호랑이의 세계'는 상설전시. 무료.

디자이너 지춘희는 지난해 <중앙선데이>와의 인터뷰에서 여행의 매력을 '다른 날이 되는 것'이라고 했다. 거창하게 짐을 꾸려 나가지 않아도, 신발을 신고 밖에 나가서 다른 날을 만든다면 그게 바로 여행이 아니겠냐는 것. 그 멋진 말을 들은 이후로 나는 종종 여행을 떠난다. 혹자는 외출이라고 할 수도 있지만 내게는 여행이다. 그렇게 신발을 신고 나선, 지난 23일 나의 여행의 테마는 '까치 호랑이'였다.무릇 정초 아닌가. 2026년 새해의 기운이 요동치는 이때, 비록 영하 11도의 칼날 같은 날씨였지만 호랑이의 기운을 받아보겠다는 내 발걸음의 뜨거움은 막지 못했다. 사실 여행의 테마를 잡은 건 며칠 전 한 오래된 병풍 사진을 보게 되면서부터였다. 보통 조선시대의 병풍 하면 '십장생도', '화조도', '책가도', '일월오봉도' 같은 이미지가 떠오르지 않나? 그런데 이건 처음 보는 병풍의 모습이었다. 8폭 병풍 가득 호랑이 털이 살아있는 듯 그려진 그림. 바로 '호피도'.신기한 건 직접 봐야지. 그렇게 부랴부랴 찾아 나선 길. 전시를 진행 중인 서울 종로구 삼청동 '갤러리현대' 본관 1층에 들어서면 전시장 한가운데를 가득 메우고 있는'호피도'가 나를 맞아준다. 정말이지 조선시대의 그림이라고는 생각할 수 없는 이 장엄한 그림의 첫인상은 군더더기 없는 세련됨과 고급스러움 그 자체였다. 이 그림을 보고 추상화가 떠올랐다는 누군가의 말이 이해가 가고도 남았다.그런데 호랑이 하면 떠오르는 것은 우리의 민화 아니던가. '호피도'를 전면에 내세웠으나 해학적인 '까치 호랑이' 민화를 비롯해 조선시대 민화 27점을 전시한 이 전시에서는 한쌍의 용이 여의주를 가지고 노는 '쌍룡희주도'를 비롯한 궁중회화와 거북이, 모란, 봉황 잉어 등을 그린 민화가 다채롭게 조화를 이루고 있었다.무엇보다 이 전시의 진정한 매력은 민화의 변주에 있었다. 갤러리현대 신관과 두가헌 갤러리 두 곳에서는 현대 작가 6명의 작품 75점이 걸렸다. 민화라는 익숙한 주제의 현대적 변주가 무척 경쾌했다.그중에서도 가장 눈길이 갔던 작품은 김지평 작가의 '초혼'이라는 현대판 호피도였다. 옛 사람들은 전통적으로 혼례 때 신부의 가마에 호피를 씌워 액운을 쫓았다고 하는데, 이 그림은 한 땀, 한 땀 그린 호피도 옆에 나란히 연지곤지를 상징하는 붉은 점 세 개가 찍혀있는 것이었다. 처음엔 붉은 점의 정체가 무엇일까 긍금했는데, 이 작품의 백미는 그 두 그림 사이에 쓰인 글씨에 있었다.조선 여성 시인의 연시를 연필로 적었다는데 그 감성의 깊이가 아득했다. 권력의 상징인 호피도와 끝내 사랑을 이루지 못한 여성의 시가 어우러진 스토리가 마음속을 휘저어 그 그림 앞에 한동안 머물 수밖에 없었다. '이 그림, 혹시 타임슬립의 매개체가 아닐까?'라는 생각이 들 만큼.'초혼'이 워낙 강렬하긴 했지만 다른 작가의 그림들에서도 독창적 개성이 뿜어져 나왔다. 이두원 작가의 '소나무 아래 도깨비 호랑이와 까치'는 인도와 파키스탄 네팔 등지를 여행하며 수집한 천연 재료를 사용하여 인상적이고 강렬한 '호작도'를 만들어냈다. 안성민 작가의 자작나무로 만들어 붙인 입체적인 '구름물_족자'도 흥미로웠다. 파독 간호사 출신 화가 노은님의 화풍을 떠올리게 한 박방영 작가의 산수풍경화의 동화적인 색감도 인상적이었다.한편, 본관 전시 2층에 가득 걸린 병풍들, '책가도', '십장생도', '일월오봉도' 등을 보고 있을 때의 일이다. 아무도 없는 전시장. 왠지 상서로운 길한 기운이 뿜어져 나오는 것 같은 병풍 앞에 서서 두 팔 벌려 기운을 받고 있는데 문자가 한통 도착했다.이 날은 둘째의 고등학교 배정 발표일. 변수가 많았다던데 운 좋게 1 지망학교에 합격한 딸의 문자를 보고 있자니 역시 좋은 기운을 가득 받은 덕이었나 싶었다. 좋은 기분을 안고 전시관을 나서면서 한 가지 마음에 걸리는 게 있었다. 여행의 테마인 '까치 호랑이'를 마무리 지을 것인가, 말 것인가 하는 내면의 갈등.날은 춥고, 몸은 피곤하고, 허기는 밀려오고, 이 정도면 충분하다는 마음의 소리가 요동쳤지만, 무릇 여행의 미덕은 깔끔한 마무리에 있는 법. 나는 결국 종로구 삼청동을 떠나 용산구 한남동 리움미술관으로 향했다. '케데헌(케이팝데몬헌터스)'이 전 세계를 휩쓸었던 지난해 9월부터 시작한 전시 '호작 : 까치 호랑이의 세계'를 보기 위해서다.칼바람을 뚫고 도착한 리움 미술관 상설전시관은 시각적 만족감 탓인지, '호작도' 가득한 전시장의 길한 기운 때문인지 역시 기분이 좋아지는 곳이었다. 이곳에서 만난 일명 '피카소 호랑이'는 1988년 서울올림픽 마스코트였던 호돌이의 모티브여서 그랬는지 낯이 익다. 뿐만 아니라 1952년에 제작된 한국의 '까치호랑이' 그림 중 가장 오래되었다는 호작도를 보는 것도 흥미로웠고. 망설이긴 했지만 정초에 이렇게 다양한 호작도들을 만나고 나니 비로소 여행의 마무리가 만족스럽게 느껴졌다. 다녀오길 잘했다.곧 설이다. 액운을 쫓는 호랑이와 길상인 까치의 좋은 기운을 받고 싶으신 분들께 이 전시를 추천한다.